不忘初心面向未来 “混合云第一股”青云科技上市迎来加速跑

回顾十余年的发展历程，如今的云计算市场已经今非昔比，所谓大浪淘沙，数风流人物还看今朝。伴随着云计算市场的沉浮，青云科技今天迎来了自己的上市时刻，为企业的发展和行业的发展做了注脚。

回顾十余年的发展历程，如今的云计算市场已经今非昔比，所谓大浪淘沙，数风流人物还看今朝。伴随着云计算市场的沉浮，青云科技今天迎来了自己的上市时刻，为企业的发展和行业的发展做了注脚。

长期跟踪云计算市场的朋友对于青云科技肯定不会陌生，而“云之基石 自由计算”的口号也便业界广为人知。

“云之基石”就是指青云科技做的是基础型、困难型的工作，而不是应用型的工作；让专业的公司做专业的事，专注打造坚实、稳定、可靠、高效的基石平台，将复杂的事情透明化，让企业只需关注业务创新，而非底层技术。

“自由计算”是以公私统一架构和高度解耦实现全场景自由计算；尊重用户需求，不定义规则，不绑架用户，按照用户实际业务提供服务；让用户在坚实的基石平台上，自由创新业务，安心、放心；坚持开放、开源，拒绝闭环。

在青云科技董事长兼CEO黄允松看来，青云科技的初心就是做数字化转型可信赖、可依赖的基石型合作伙伴。

虽然我们知道，青云科技是以公有云起家的，但是黄允松说，“我从来没有说过我们是一个公有云、私有云或混合云公司，为什么？因为我的用户不在乎，在乎的是：第一，解决问题；第二，解决什么样的问题？我们解决的是客户的问题，进而创造社会价值，这是我们行业的立身之本。”

持续创新推动云计算向前发展

如今，云计算已经成为像电网、交通网、互联网一样的社会基础设施。但是时间回到2012年，当时整个产业还处于探索阶段。青云科技利用自身所擅长的能力，加速云计算的布局。

对于青云科技的技术执念，我们从其一系列的业界第一可以一探究竟，比如国内第一个完整的企业级IaaS平台、国内最早实现“公私混托”一体化架构的云厂商、首家实现资源秒级响应和按秒计费的云厂商、首家将SDN技术应用在云平台业务的云厂商、国内最早提出和率先实现公私统一架构的云厂商。

黄允松说，创新已经融入公司的基因里面。通过潜心产品研发创新，青云科技搭建起行业领先的五大类产品矩阵：计算平台、存储平台、网络及安全平台、数据平台、物联网及边缘平台，打造覆盖“云、网、边、端”全场景的数字平台。

对于前三个平台，我们不会陌生，毕竟计算、存储、网络是云计算的基本组成。青云科技的QingCloud云平台、企业级分布式存储QingStor、自主研发设计的光格网络SD-WAN都是业界耳熟能详的叫座产品。

但是青云科技并没有局限于单一的产品或服务，而是为客户提供一整套端到端的解决方案。这也是“云之基石 自由计算”的真实写照。

坚持核心代码自主研发和贡献开源成为青云科技技术创新的底色。“ 我们绝对不会耦合。”黄允松说，“青云科技的开源项目会越来越多，以后只有开源项目，没有闭源项目。”

目前，青云科技拥有包括存储、网络、负载均衡器、容器、DevOps等领域超20个开源项目。比如作为面向云原生应用的容器平台开源项目，KubeSphere社区生态已初具规模，与AWS、思科、英特尔、openEuler、云原生社区等服务商、开源社区建立了合作关系。

除此以外，青云科技与鲲鹏、澜起科技、中科海光、飞腾、中标麒麟、银河麒麟、统信软件、湖南麒麟等合作伙伴共建国产化生态，借助QingCloud私有云平台和青立方超融合、RadonDB分布式关系型数据库等产品，加速高科技领域的国产化替代。

得益于持续的技术创新，青云科技目前正在服务百行千业，帮助企业加速数字化转型进程，客户遍布金融、交通、能源、物流、制造、政府与公共事业、企业服务、教育、医疗、零售、电商、互联网等行业。

比如依靠青云科技公有云与SD-WAN，某省交通控股建成“六朵云”，这是全国第一个也是唯一一个真正落地的“智慧交通”新模型，实现新技术与老基建的完美结合。

成功上市开启产业布局新篇章

不忘初心才能更好地面向未来。据悉，青云科技本次科创板IPO募集资金主要投向“云计算产品升级项目”、“全域云技术研发项目”、“云网一体化基础设施建设项目”。

特别是在“新基建”背景下，数字化转型进入“深水区”，云原生掀起下一波行业浪潮，青云科技全力做好“新基建”的创新者、建设者、运营者。

“我们对整个社会向下一代基础设施的转型，很有信心。在这个过程中，我们首先要扮演好创新者，这就是为什么我们矢志不渝地不断投入资金的原因。”黄允松说，“因为我们要投入创新，发挥自身擅长的能力，将专业的解决方案和领先的平台能力提供给中国最广泛的区域和用户。”

接下来，青云科技短期将会关注三大重点工作：商业组织架构的优化升级，强化区域、行业作战，拓宽服务边界；商业意识的持续强化，从产品技术价值延伸到客户商业业务价值；以开放的心态做开放的生态，链接更多的合作伙伴，包括上下游、渠道等。

对于中长期规划，青云科技积极拥抱云原生，把整个Cloud Native端到端做通，加速云原生的落地；去中心化，分散化，不断优化iFCloud统一多云管理平台、KubeSphere容器平台、物联网平台、边缘计算平台等，帮助客户搭建云网边端一体化架构；推动大数据、AI建设，强化AIoT能力和应用，帮助客户挖掘和实现数据价值；打造光格网络SD-WAN 2.0全软件定义的广域网平台服务，以更低成本获得高品质网络连接与云端访问。

从这些规划举措，我们可以看到青云科技对于云计算产业有着清晰的思考和布局，上市的举措将会加速这种步伐。在前进的路上竞争是不可避免的，但是黄允松认为，不管是从云计算的渗透率还是从技术的迭代更新看，竞争是个伪命题。

此外，公司上市后的盈利问题是业界所关注的。青云科技是一家创新密集型企业，不是一重资产运营，公司营收整体向好，实现连年稳定增长。其中，云产品主要适用于私有云部署，云服务则适用于公有云领域。由于技术领先优势，私有云产品已成为青云科技近年来营收暴增、毛利率较高的业务，明星产品辈出。

最为关键的是青云科技在赋能行业客户数字化转型方面具有增长性，行业需求旺盛。行业客户需要的是IT服务，混合云正成为政府和诸多大型B端客户上云用云的优先选择，成长空间巨大。而混合云要统一架构，青云科技从第一天起，公有云和私有云就是一套架构，统一架构的道路已经坚持9年。青云科技在对产品性能要求高的银行、保险、交运、能源、政务等行业率先取得显著优势。

“我们希望整个人类社会在完全数字化之后，青云科技成为世界一流的ICT大平台，成为人类社会值得托付全部业务的数字化基石平台。”黄允松最后说。