英特尔扩展10纳米芯片阵容 发布高能效Tremont处理器

在推出首批10纳米芯片两个月之后，英特尔于今天推出了Tremont系列CPU，进一步扩大的用户的选择。

在推出首批10纳米芯片两个月之后，英特尔于今天推出了Tremont系列CPU，进一步扩大的用户的选择。

Tremont是一款优先考虑效率而不是性能的低功耗系统，主要面向硬件合作伙伴的移动设备、物联网小工具以及某些数据中心硬件例如网络系统。

Tremont芯片家族发布的首批产品之一，是微软数周前发布的Windows双屏平板电脑Surface Neo。英特尔表示，Tremont将在取得成功的上一代Goldmont Plus处理器系列基础上带来重大改进。英特尔称，Tremont芯片的单线程性能提高多达30％，而且电源效率更高。

其中一部分性能提升来自于该季度CPU内置了升级的分支预测机制。该技术让处理器可以查看操作的可能结果，猜测最可能的结果，并预先执行部分计算，从而加快任务的执行。

Tremont另外一个亮点是支持英特尔Foveros技术。Foveros可以将多种类型的芯片组合在一个模片上，从而将组件混搭到高度专业化的处理器中。微软Neo平板电脑就是将Tremont芯片与基于Ice Lake架构的处理内核结合在一起。

Tremont系列首席架构师Stephen Robinson表示：“Tremont是迄今为止英特尔最先进的低功耗x86架构，我们专注于各种现代的复杂的工作负载，同时考虑了网络、客户端、浏览器和电池，以便我们可以有效地全面提高性能。”

Tremont瞄准的是一个艰难的市场。英特尔竞争对手Arm的处理器设计主导了移动领域，并且覆盖了从智能家电到无人机的数百万个其他低功耗系统。Arm在本周早些时候发布了一系列新的移动芯片，其中包括两款专门针对运行机器学习模型而优化的神经处理单元。