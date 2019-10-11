英特尔孙纳颐：转型过半 这是英特尔发展历史上最大的机会

至顶网计算频道 10月11日 新闻消息（文/李祥敬）：毋庸置疑，我们正处于一个数据爆炸的时代。数据洪流汹涌而至，并催生前所未有的巨大机遇。英特尔公司执行副总裁、数据中心事业部总经理孙纳颐（Navin Shenoy）告诉记者，无论是对英特尔来说还是对于整个行业来说，产业变革每隔一段时间就会进入一个转折点，现在就是这样一个激动人心的时间点。

“现在又是一个非常重要的转型期，我们看到非常重大的、潜在的机会摆在面前，可以说这是英特尔发展历史上最大的机会。我们希望抓住这个机会，实现英特尔公司进一步成长和转型。我们希望能够实现数据更加快速的传输，更强的数据存储，而且能够对数据进行更全的处理。这就是我们以数据为中心的策略。”孙纳颐说。

在英特尔公司全球副总裁兼中国区总裁杨旭看来，转型中的英特尔在从技术到价值转换的过程中，变化很大。以前PC从技术转换成价值很短，现在走的路更长。这就要求英特尔自身能力要跟上，而且有些能力英特尔以前是没有的，需要逐渐建立。所以英特尔要做的事比以前更多、更复杂，从技术到价值的释放过程更长、更复杂。

深化转型不止步

2018年，英特尔营收首次突破700亿美元，连续三年营收创下新高。孙纳颐表示，英特尔的转型一直在进行，到现在应该说已经成功了一半。为什么这样说？因为从营收结构看，以数据为中心的业务和传统PC业务的比例正在发生巨大的变化，五年前英特尔有70%的收入是来源于PC业务，30%是以数据为中心。现在基本上是50%和50%。未来5年，70%的营收将来自以数据为中心的业务，30%来自PC业务。“过去英特尔是以PC业务为中心，现在是以数据为中心的策略，我们正在进行这样的转型。”

孙纳颐认为，很多的改变可能从一开始就会失败，因为改变的最开始是最困难，也是最具有挑战的，很多人都不愿意去改变，但是英特尔已经成功度过了最初的阶段，成功进入到转型的后半程。

谈及市场竞争，孙纳颐认为英特尔具备三大优势，“首先我们有着在各个领域的专业积淀；第二，我们有非常悠久的历史，就像是经过了年复一年的训练；第三，我们有能量、有意愿，有愿意去赢的渴望。我觉得跟竞争企业来比较的话，不管任何一家企业我都不会愿意去跟它互换，因为我觉得我手里拿的牌实在是太好了，我一定能够把这个事情做好。”

“英特尔还有一个秘密武器就是其生态系统，生态系统中的企业基于英特尔的产品和技术进行创新，获得整个产业链的支持，这样生态体系是无法进行复制的。”孙纳颐说。

企业文化在变革中也发挥了重要的作用。孙纳颐告诉记者，英特尔也在不断演进公司的文化，希望从内部也实现转型。在企业文化方面，英特尔从三个方面进行变革：强调以客户为中心（Customer Obsessed），在工作中要求重复不断地提醒自己——我们是不是真做到了以客户为中心；推行“一个英特尔”（One Intel）的理念，凝聚所有团队的资源和力量解决客户问题；转型思维，无畏前行，从以前的防守转为主动进攻，在新的业务领域承担风险，勇于探索；同时，也要建立更加包容、多元化的文化。

“一直以来，英特尔的文化都是非常强大的。去年我们刚刚庆祝了公司成立50周年，英特尔在竞争非常激烈的行业里面已经成功走过50年，而且我们也认为未来50年英特尔依然会是一个非常重要的企业。我们必须让企业文化也随之不断进步。”孙纳颐说。无论是在内部还是在外部，英特尔都在进行非常深刻的转型。转型是一个长期工程，不是短期就能看出成果的，这需要时间的验证。英特尔致力于长期的投入和承诺，以驱动未来进一步增长。

最宽泛、最庞大的产品组合

基于英特尔以数据为中心的转型策略，除了CPU之外，英特尔还涉足GPU、FPGA、存储、软件等，形成了最宽泛、最庞大的产品组合。英特尔将自身的产品组合不再局限于处理器，而是延展到存储和网络、软件等更加广泛的领域，这为英特尔开拓更为广阔的市场提供了有力的支撑。英特尔将重心从PC转移到人工智能、无人驾驶、5G、物联网等数据暴增的领域，并大手笔收购FPGA厂商Altera、Mobileye等加速转型。瞄准的客户也从PC、服务器厂商，扩大到所有数据处理需求旺盛的企业。

对于自己执掌的以数据为中心的业务，孙纳颐表示，去年数据中心事业部的业务总收入达到280亿美元，未来可以推动英特尔实现进一步增长。“在增长领域我们主要关注三大趋势：AI发展、5G技术应用、云计算和边缘计算方面的应用。希望我以及所在团队的工作能够使得英特尔可以在这几个领域发挥非常重大的作用，为英特尔未来的增长打下坚实的基础。”

现在在数据中心领域，增长速度最快的工作负载就是AI相关的任务，所以AI会对数据中心带来翻天覆地的深刻变化。英特尔表示，将在每个产品中内置AI，比如今年早些时候发布的Cascade Lake第二代至强可扩展处理器，就首次内置AI加速。很多英特尔的中国合作伙伴正在通过AI加速来改善其工作负载的性能。而在5G方面，英特尔也希望在5G基础设施方面成为一家领先企业，未来会有很多新产品推出。

孙纳颐表示，AI和5G不仅意味着新产品，也意味着全新的深入的合作伙伴关系。“到2020年，我们也会发布更多的产品。第三代至强可扩展处理器、第二代英特尔数据中心级持久内存、全新5G的基础设施产品将会推出，还有全新的用于数据中心的AI产品。包括像数字监控，还有视频分析的全新产品都是非常令人期待的。”

与中国市场共创新

显然，中国市场是英特尔非常重视的市场。孙纳颐表示，英特尔对于中国市场的投入是一如既往的，而且是战略性地看待中国市场。“在以数据为中心的领域，中国是全球最创新的市场之一。我们多年来一直深耕中国市场，在中国有庞大的布局，中国市场的客户也最具创新精神。中国和英特尔的转型也是紧密相连的。”

如今，中国产业的深入发展产生了很多新产品、新服务、新模式，比如百度、字节跳动、快手等。这些企业的一个特点就是采用创新的方式，基于新技术利用数据进行业务发展。而英特尔也与这些企业一起联合创新，探索驱动创新的方案。

比如，英特尔和阿里巴巴签署了一项关于奥运会创新的备忘录，在3D运动员追踪技术研究上进行合作，当运动员奔跑或跳跃时，可以使用相机捕获每个动作的细节，并使用AI和云对它们进行建模和分析；英特尔还和百度签订了合作备忘录，在未来几年针对云计算、AI、自动驾驶、5G技术进行合作；英特尔与字节跳动和快手建立了深厚的合作伙伴关系，基于傲腾数据中心级持久内存的合作，可以更好提升工作负载性能，从而优化内容推荐系统；英特尔还与工业互联网的一些企业进行合作，应用包括智能化工厂，如何让工厂效率提升，如何提升零售门店、医院的工作效率等等。

孙纳颐表示：“英特尔进入中国到现在已经34年，一直在深耕中国市场。我们在中国的总投资达到130亿美金，从最西部的成都到东北的大连，到上海的亚太研发中心，还有遍布全国的销售和市场营销的团队，这些都彰显了我们对于中国长期的关注。不管过去、现在、将来，中国都是英特尔最为重要的市场之一。”