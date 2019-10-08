合作伙伴有话说 除了过硬的产品英特尔不被超越的原因还有这些

在x86生态方面，英特尔的投入是持续的，这让其产品获得了最大化的使用率。性能的表现其实不能完全用跑分结果来衡量，只有能够真实承载用户的应用，给用户带来最佳的使用体验才是根本。

至顶网计算频道 10月08日 新闻消息（文/李祥敬）：当今的数字化世界，计算正在日趋多元化，不过作为开放架构的典型代表，x86架构依然具有不可动摇的地位。而在x86生态中，英特尔的角色是举足轻重的。充分的市场竞争是x86生态得以壮大的关键。英特尔公司市场营销集团副总裁兼中国区总经理王锐女士就告诉笔者，对于市场竞争，英特尔是保持开放态度的。在每次碰到很强的竞争伙伴的时候，英特尔都会激发创新能力。“我们长期以来搭建的生态和我们不断迭代的产品，是英特尔非常好的竞争能力。”近期，笔者有幸采访到青云QingCloud和戴尔的负责人，与他们交流了当下云计算的发展情况以及英特尔生态的看法。

英特尔助力青云QingCloud第二代企业型云主机升级

青云QingCloud全新一代企业型e2云主机搭载最新一代英特尔至强可扩展处理器，采用独享CPU模式，可提供更高更稳定的计算性能，并针对人工智能工作负载进行优化，在深度学习的多种场景性能提升4倍，满足企业更严苛的性能要求，进一步强化企业型云主机的高性价比定位。

青云QingCloud平台研发总监陈海泉表示，第二代企业型云主机搭载第二代英特尔至强可扩展处理器Intel Xeon 金牌 6240，这带来了多方面的好处。第一，性能，6240处理器主频升级为2.6GHz，并支持英特尔睿频加速技术，最高可达3.9GHz主频。"我们之所以选择6240，主要是从功耗角度考虑，其功耗级别比较适合我们当前的环境，同时它的性价比相对比较合适。因为定义任何一个硬件，都和IDC环境、基础架构和应用是有非常大关系的。"

第二代英特尔至强可扩展处理器在硬件层面做了一个彻底的安全修复，而不是从软件层面进行修补，从而最大化释放了处理器的性能，业务处理能力提升了很多。此外，青云QingCloud在云平台上集成了Linux发行版本，它的核心特点是充分利用了英特尔CPU的各个指令集，让软件效能有大幅度提升。

第二，AI增强。内置矢量神经网络指令（ VNNI ）和AVX-512指令集的第二代英特尔至强可扩展处理器集成了加速人工智能深度学习推理的英特尔深度学习加速（英特尔DL Boost）技术，并支持英特尔傲腾数据中心级持久内存，提高了人工智能推理训练的表现。

英特尔在深度学习框架比如TensorFlow方面针对CPU进行了性能优化，结合英特尔DL Boost，可以最大化深度学习性能。

陈海泉说，采用CPU的方式进行人工智能推理计算。它的好处是可以利用CPU的数量来弥补它的性能跳跃或者差异，只要具备足够的计算节点，实际上就可以把整个深度学习时间缩短，并且成本相对来说会更加便宜一些。

除了应用第二代英特尔至强可扩展处理器，青云QingCloud第二代企业型云主机还使用了英特尔傲腾数据中心级持久内存，增加服务器内存，减少成本，让云主机的性价比变得更高。

生态协同为用户带来最佳体验

青云QingCloud在全新产品中广泛应用英特尔的最新技术产品，得益于青云QingCloud、戴尔和英特尔三方的紧密合作。

青云QingCloud超级融合与供应链总监廖阳表示，从公有云上线的第一天到今天青云QingCloud始终和戴尔保持比较良好的合作关系。青云QingCloud不光在公有云方面大量应用戴尔的服务器产品，还在和戴尔合作推出超融合系统，帮助私有云用户快速体验到新的技术，以及青云QingCloud的云技术给客户带来的便捷。“英特尔作为上游芯片商，戴尔作为整机集成商，再加上青云QingCloud作为系统方案解决商进行了整合，保证了一个实实在在的价值。”

戴尔科技集团大中华区企业级解决方案总监郭鹏补充说，长久以来戴尔x86服务器的品质在业界得到了认可，包括服务器的可靠性、可管理性以及性能方面。戴尔是英特尔最大的合作伙伴之一，在产品供应链上可以实现深度合作。搭载了第二代英特尔至强可扩展处理器和英特尔傲腾数据中心级持久内存的戴尔服务器产品经过验证应用在了青云QingCloud的产品和解决方案当中，提高了客户的使用体验。

其实，为了满足互联网提供商的定制化需求，戴尔专门成立了服务互联网厂商的团队，通过戴尔的定制化，英特尔的最新产品和技术能够很容易让终端客户使用到。戴尔易安信PowerEdge系列服务器不仅在全球市场销量领先也是全球率先提供支持FPGA技术的服务器，戴尔也是英特尔FPGA创新中心成立以来的服务器产品独家赞助商，也这证明其在产品和技术上是领先的。

廖阳说，青云QingCloud对公有云硬件基础架构选型一直把可靠性排在第一位，以保证基础架构的稳定性，这个就离不开戴尔非常成熟的供应链管理体系，戴尔和英特尔是青云QingCloud坚实的合作伙伴。在戴尔的新产品验证和认证过程当中，英特尔在产品和技术方面全力支持。经过戴尔验证，青云QingCloud反复进行应用层面的验证和测试。“结合三家的优势，把最新的技术，包括软件、硬件技术结合起来，给到云平台的最终用户，可以把价值最大化。”

三方能够紧密协同，离不开英特尔对于合作伙伴的充分支持。廖阳对此深有感触，他指出，整个英特尔的产品路线图是根据用户的需求在与时俱进不断变化，英特尔的供应链很强，因为它产能大，产能足，这让戴尔很放心，可以满足类似青云QingCloud这样客户的需求。“有充足产能，而且带领业界技术向前进，给客户不断提供高性价比、高性能、高稳定性、高安全性的产品，这是英特尔的担当。”

陈海泉也感同身受，他表示，英特尔在近两年对CSP的投入逐渐加大，双方在市场方面的合作也越来越深入，而且我们也能接触到更对英特尔的最新技术、产品路线图等。“在产品研发阶段，英特尔就会了解云计算提供商到底需要哪些服务和产品。比如我们在智能网卡或者网络加速方面有需求，英特尔就针对这些需求提供了对应的产品。青云QingCloud不断追求新的技术，这需要一个强有力的硬件和软件的优化提升。这是我们能和英特尔深入合作的一个点。”

其实技术的革新、创新就是来自于互联网企业自身的需求和发展。英特尔与合作伙伴一起，共同打造生态，找到技术价值点，驱动技术演进和变革，让新技术真正发挥作用，这也体现了英特尔自身的价值。

当前很多CSP也在开发定制化芯片，对此，陈海泉表示，是否采用定制化方案需要根据企业自身的情况来决定。如果定制化可以更好地优化成本，对于企业来说无疑是利好消息，但是对于青云QingCloud来说，采用英特尔产品更加符合现阶段的情况。

回到文章开头谈及的竞争，x86市场给予了用户更多多元化的选择。作为云计算厂商，他们在选择处理器产品也是有自己的考虑。每个厂商产品都有自己的特点，因此需要结合用户的应用情况来看。每个产品都有自己的强势应用场景，但是英特尔产品在各个方面做到了平衡，特别是在通用计算CPU方面，英特尔的产品是无可争议的。

在x86生态方面，英特尔的投入是持续的，这让其产品获得了最大化的使用率。性能的表现其实不能完全用跑分结果来衡量，只有能够真实承载用户的应用，给用户带来最佳的使用体验才是根本。