慧与公司新的超级计算机将帮助美国宇航局让人类重返月球

美国宇航局（NASA）将使用由慧与公司（Hewlett Packard Enterprise Co.）建造的新型超级计算机来支持其在2024年让人类重返月球的目标。

作者：MARIA DEUTSCHER

更新时间：美国东部时间2019年8月23日下午13:36

美国宇航局（NASA）将使用由慧与公司（Hewlett Packard Enterprise Co.）建造的新型超级计算机来支持其在2024年让人类重返月球的目标。

这个名为“艾特肯”（Aitken）的系统是以著名的天文学家罗伯特.格兰特.艾特肯（Robert Grant Aitken）的名字命名的。慧与公司周四对其进行了详细的介绍。该系统基于慧与公司的SGI 8600超级计算机模块，峰值性能为3.69petaflops。这相当于每秒进行3.69千万亿次浮点运算，浮点值是用于表示大数字的数据类型。

Aitken由11,50台服务器组成，它们拥有46,080个处理核心，通过Mellanox Technologies Ltd.的网络设备连接在一起。这些节点运行在英特尔公司4月份推出的第二代Xeon Scalable处理器上。

“艾特肯”使用了慧与公司所称的专用液体冷却系统，该系统将帮助降低美国宇航局的能源和水需求。该公司表示，这一系统使用了大气中的空气和一些“蒸发方法”，可以节省数百万加仑的水，不过该公司并未透露这些“蒸发方法”的详情。

美国宇航局（NASA）将把“艾特肯”超级计算机安置在硅谷Ames研究实验室附近新落成的数据中心之中。该数据中心计划将安置16台超级计算机，“艾特肯”只是其中之一。这意味着该设施最终建设完成之后，最终将能够为科学家提供超过59.9petaflops的计算能力。慧与公司为该数据中心提供了第一台超级计算机这一事实将有助于该公司在未来拓展和Ames的硬件交易。

美国宇航局的科学家们将使用“艾特肯”来模拟宇宙飞船的进入、下降和着陆过程。该机器将支持的项目之一就是美国宇航局雄心勃勃的Artemis计划，该计划的目标是到2024年将宇航员送入月球南极地区。

慧与公司高性能计算和人工智能副总裁Bill Mannel在一份声明中表示：“慧与公司长期以来，一直与美国宇航局Ames合作，我们将一起继续构建创新的慧与技术，为空间和科学发现提供动力，提高整体效率并降低成本。”

对于慧与这家公司来说，高性能计算比以往任何时候都更加重要。三个月前，慧与公司签署了价值13亿美元的合约，收购超级计算机制造商Cray Inc.，这个价格比该公司当时的股价溢价了17%。Cray目前正在为美国能源部（U.S. Department of Energy）建造三台百亿亿次（Exascale）超级计算机，每台超级计算机的处理能力将比“艾特肯”高出数百倍。