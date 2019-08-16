加速企业数字化转型 英特尔是客户的必然选择 

金山云携手英特尔创新裸金属服务，通过以第二代英特尔至强可扩展处理器为首的产品实现数据的更快传输、更强存储和更全处理，并在最大程度上降低TCO，满足多种应用场景，创造商业价值，推动企业转型升级。

至顶网计算频道 08月16日 新闻消息（文/邹大斌）： 在数据量激增的时代，基础设施、技术能否为更加广泛的工作负载提供支持已然成为衡量产品技术性能的重要标准。第二代英特尔至强可扩展处理器的出现，不仅让用户获得了前所未有的性能提升，也能够以强大的稳定性和生态合作支持多样化的工作负载”。基于领先的技术和良好的合作基础，英特尔携手金山云创新裸金属服务，通过以第二代英特尔至强可扩展处理器为首的产品实现数据的更快传输、更强存储和更全处理，并在最大程度上降低TCO，满足多种应用场景，创造商业价值，推动企业转型升级。

数字化转型需要更强大的数字化能力

我们所处的这个世界正以前所未有的速度产生海量的数据。有数据显示，现有数据中一半以上的数据产生于过去两年，而海量的数据产生了数据处理和分析需求。

“我们已经进入一个以数据为中心的世界，我们需要更快地提升运营效率，更好地交付业务，还需要更多的行业洞察。这些都需要我们借助对数据的分析和处理获得,英特尔能为用户提供强大的产品和技术组合来应对这些需求。”英特尔公司行业解决方案集团中国区总经理梁雅莉表示。

英特尔公司行业解决方案集团中国区总经理梁雅莉

今年发布的第二代英特尔至强可扩展处理器就是产品组合之一，相比前一代，第二代至强可扩展处理平台在性能、安全性等多方面都有诸多提升，特别是对人工智能应用的支持得到显著优化。从4月正式发布以来，第二代英特尔至强可扩展处理器得到了业界的广泛关注，不少企业率先部署了英特尔这些最新的产品。据金山云裸金属&异构计算产品总监金旭介绍，英特尔的最新技术给金山云带来很大帮助。比如，现在能在20分钟内完成1000台物理机系统的自动安装，这一能力就直接受益于第二代英特尔至强可扩展处理器。

裸金属服务再革新

在企业数字化转型需求日益显著的同时，企业级用户对云平台高性能、硬隔离、资源独享、便捷管理、快速响应等更高的要求也逐渐浮现。其中，裸金属服务器是相对于虚拟机而言的一种云服务类型，它能提供给用户一种全服务器的操控权限、更好的性能，主要用于大数据处理、高性能计算、高IO及超大内存等应用场景。

“这些应用场景对计算力、带宽、IO等有很高的需求，英特尔的最新产品组合让我们可以很好地满足这一需求，而且能够获得更好的性价比。”金旭表示。

为提供裸金属服务器服务，金山云选用了英特尔至强金牌6240处理器、25Gb以太网卡、傲腾数据中心级持久内存和傲腾SSD等。这些新产品和技术的应用给金山云带来了非常好的效果。以傲腾数据中心级持久内存为例，在金山云提供的裸金属服务中，有一种是专门针对傲腾数据中心级持久内存独特优势的服务。

基于3D Xpoint实现的傲腾数据中心级持久内存是一种颠覆性的存储介质，能提供接近内存的读写性能，且成本更低，同时，还具有掉电后数据不丢失的特点，可以降低存储成本。

“傲腾数据中心级持久内存的应用可以降低TCO，这是给用户的直接感受。” 金旭告诉记者，“TCO的降低可能因内存占比不同而有所变化，如果内存占比高，成本可能直接下降30%，一般可以下降15%左右，对用户很有吸引力。”

金旭介绍，如果程序进一步进行优化，比如指定一些数据存放到傲腾上，同时充分发挥傲腾非易失性的特点，用户从傲腾中的受益还会更大。目前，这方面金山云也在进一步探索之中。比如，对于一些要自建Redis服务的客户，如果应用对内存消耗比较高，同时对成本又有一定要求，傲腾数据中心级持久内存就非常适合。

“傲腾本身是非易失性的，可以编程对它进行单独的读写。傲腾数据中心级持久内存的加入，在原来的内存、硬盘、外存储之外又加入了一种新的介质类型，这给整个编程模式带来了很多的创新空间，这一部分还有待探索。”金旭表示。

结束语

置身海量数据中，如何实现数据的更快传输、更多存储以及更广泛的连接已经成为每一个企业不得不面对的问题。对此，英特尔坚持以数据为中心，突破基础设施建设的瓶颈，构建完整的产品组合提供高性能、安全性、敏捷性，携手金山云共同打造兼具高性能、安全性和多场景应用的裸金属服务，为更多企业提供灵活、便捷的云服务，加速助力数字化转型。可以说，英特尔和金山云在裸金属服务领域的合作是一个“成功范本”，不仅实现了产品创新，更为构建更好的生态体系打下坚实的基础。