Cray拿下美国核安全管理局6亿美元超级计算机合同

Cray签署了一份价值6亿美元的合同，为美国国家核安全局（National Nuclear Security Administration）提供该机构第一台百亿亿次级超级计算机。

Cray签署了一份价值6亿美元的合同，为美国国家核安全局（National Nuclear Security Administration）提供该机构第一台百亿亿次级超级计算机。

这台名为El Capitan的系统将在2022年交付，然后于第二年上线，预计峰值性能将超过1.5exaflops，也就是每秒可执行1.5quintillion浮点运算，令人印象深刻。

美国国家核安全局表示，El Capitan将用于支持三个主要研究实验室的需求，包括劳伦斯利弗莫尔国家实验室、洛斯阿拉莫斯国家实验室和桑迪亚国家实验室。该系统预计运行核安全应用的速度比劳伦斯利弗莫尔国家实验室的Sierra系统快10倍，后者是目前世界上第二快的超级计算机，峰值性能为125petaflops次。Cray表示，El Capitan的能效也将比Sierra高4倍。

El Capitan将运行Cray最新的Shasta超级计算机软件，据称该软件比上一代更加开放、更具可扩展性。Cray表示，Shasta软件采用新的Kubernetes容器编排功能扩展了传统的批处理工作流程调度，以进行建模和仿真。

Shasta软件将实现Cray所谓的高性能计算和人工智能融合工作负载，此外还支持工作流隔离，帮助培育更加开放的超级计算生态系统，涵盖了用于集成其他软件组件以及数据访问的应用编程接口。

Shasta软件将与Cray去年公布的硬件规范Shasta架构相结合，可以支持各种处理器和加速器，具体取决于用户的具体需求以及最适合的任务。

例如，美国国家核安全局可以选择英特尔或者AMD的处理器架构，或者是Nvidia的GPU，亦或是两者相结合，也可以选择不同的互连技术以连接设备中的不同组件。

Cray表示，将在未来几个月内与美国国家核安全局展开密切合作，确定采用哪种处理器和GPU组件，以最大限度发挥El Capitan的性能。

一旦El Capitan启动并运行，将用于美国国家核安全局的Stockpile Stewardship Program，以帮助进行“必要的关键评估，应对不断扩散的国家安全威胁，以及防扩散和核反恐等其他目的”。

具体来说，这将涉及运行“探索性3D模拟，其分辨率是现有技术和当前最先进的超级计算机都难以实现的”，据说这些模拟对解决核武器老化等问题至关重要，因为目前针对这些问题并没有可用的测试数据。

Constellation Research分析师Holger Mueller表示，今天公布签署的这个合约是Cray在百亿亿次级超级计算竞赛中取得的又一个重大胜利。他说，今年早些时候以13亿美元收购Cray的HPE，也将从围绕El Capitan的产品和服务所带来的商机中受益。

Mueller表示：“很期待看到该平台将在核动力模拟领域取得哪些成果，尽管我们可能永远不会知道。”