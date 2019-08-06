英特尔发布PAC D5005增强型可编程服务器加速卡

英特尔今天宣布推出了PAC D5005加速卡，可使数据中心服务器更快速地运行分析和人工智能软件等工作负载。

加速卡是一种可以插入服务器对内置处理器形成补充的设备，例如，Habana Labs最近推出的Gaudi卡专为机器学习模型提供额外的计算能力。

D5005的不同之处在于，它不是为加速特定工作负载类型（例如人工智能）而开发的。相反，它是可编程的，这意味着企业可以将它用于一系列应用。

英特尔也考虑到了一些特定的用例。英特尔可编程解决方案集团负责人Patrick Dorsey表示， D5005特别适合流分析、媒体转码和人工智能工作负载，此外这款加速卡也适合于加速网络安全和财务软件工作负载。

D5005是对英特尔上一代可编程加速卡的一个重大改进。它内存容量是上一代的4倍，总共32GB，工作负载定制的可编程电路数量增加了2倍，此外还有2个100Gb以太网端口（以前只有1个40Gb端口），使得加速卡能够更快地接收数据。

D5005采用了1个至强服务器CPU和Stratix 10 SX FPGA，后者是该加速卡的可配置电路核心，而前者能够帮助它处理更多通用任务。

D5005最初将用于HPE的ProLiant DL380 Gen10服务器，此外还有多家服务器制造商正在认证系统以使用该加速卡。

英特尔正在投入大量资源吸引可编程芯片市场。今年早些时候英特尔推出了另一款加速卡旨在提升运营商网络的性能；4月，英特尔收购了一家名为Omnitech的英国公司，该公司开发了用于视频和人工智能应用的FPGA技术。