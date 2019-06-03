硕果累累 紫光云“芯云一体”战略加速落地

紫光云总裁兼CEO吴健表示，面向政企行业客户，紫光云以公有云平台为支撑，以运营服务为引擎，以生态发展为龙头。我们为产业互联网而生。

至顶网服务器频道 06月03日 新闻消息（文/李祥敬）：近日，第三届世界智能大会在天津梅江会展中心盛大开幕。作为紫光集团“芯云一体”战略的重要组成及公有云战略的执行者，紫光云代表集团亮相智能大会，并围绕“芯”、“云”系列成果，展示了多款尖端产品及创新云网解决方案。

紫光云总裁兼CEO吴健表示，面向政企行业客户，紫光云以公有云平台为支撑，以运营服务为引擎，以生态发展为龙头。“我们为产业互联网而生，因为紫光云总部就在天津，是真正的天津本土企业，服务京津冀协同发展。因为紫光云是去年8月才成立的，所以我们也是首次在世界智能大会亮相。”

技术创新 紫光云要做不一样的“云”

为给用户构建安心上云体验，紫光云全国运维监控中心提供7乘24小时对各区域资源详情的监控。后台运维人员可以实时监控全国各节点资源的健康状况，一经发现异常第一时间处理，力求在影响用户使用前解决完毕。紫光云门户全国访问情况为运维提供全国各节点响应时间，辅助判断不同区域网络情况。网络矩阵将各节点间连接的网络细化，达到出现网络问题迅速定位问题点，提高解决效率和准确率，只求为用户提供贴心满意的服务。

除此以外，数据正在成为企业的核心资产，如何保证数据安全成为企业关注的焦点。为此，紫光云推出了名为”数据保险箱”的数据安全解决方案。紫光云为用户发放U盘，这个U盘就是一把钥匙，掌握在用户手中。用户根据需求把保险箱上锁（数据加密）后放到云端，保险箱隔绝了没钥匙的用户和“小偷强盗”，只有拿着钥匙的用户才能打开保险箱（授信解密数据）。

吴健说，“数据保险箱作为芯云一体解决方案的其中一部分，这是在国内首次推出。目前上云已经成为共识，但是上到云端最担心的就是数据安全问题。我们通过硬件加密，确保所有上云的数据只有自己能打得开，你的文件就算被别人盗取了，别人也打不开。通过这种方式，不管是企业还是政府上到云端，大家使用这样的云服务就更安心。”

行业布局 紫光云推动行业数字化转型

吴健表示，产业互联网蓬勃发展，每一个行业都面临着新旧动能转换或者产业升级。数字经济转型再次激发了社会和市场的活力，新技术与行业融合碰撞，驱动中国经济的高质量发展。紫光云就是在这样的背景下应运而生，紫光云技术生态平台围绕“融合、开放、共享”理念，推出“新城市运营合伙人计划”、“产业互联网合伙人计划”，共享行业数字化、智能化转型升级红利，聚合资源、赋能生态，共同为政企用户提供完整的数字化解决方案。

在智慧城市建设方面，紫光云已成功构建从设计、建设到运营的端到端方案能力。紫光云建设的滨海新区城市数字大脑——“智慧滨海”云平台成为国内智慧城市的样板工程，并引领中国城市数字化的发展。吴健认为，滨海新区城市数字大脑是下一代智慧城市的载体，不仅打通了基础的数据层面，还把数据的采集和数据开发的入口也进行了统一的标准化，这就使得未来长期数据的积累和运营的过程是可持续的，也使得智慧城市开发效率更高、成本更低，而且变成可持续的数据的入口。

特别是紫光”城市一张图”以地理信息及基础信息为底图，梳理城市运行数据，建立专题数据图层，形成总体态势、公共安全、交通出行、政务服务等监测主题，打造数字孪生城市。实现城市数据资源的全方位整合，实现“人、地、事、物、组织、情”的综合管理，实现业务数据的地理空间定位，方便管理者清晰直观地把握城市运行状态，为城市治理精细化、科学化提供支撑。

“我们希望和城市的发展融为一体，不做烂尾工程，真正和城市进行持续的数据累积，实现智慧开创。我相信这是新型智慧城市非常重要的理念，紫光云要成为这个城市的合伙人，而不仅仅是做一个信息化项目。”吴健如是说。

在工业方面，紫光工业互联网平台UNIPower汇聚集团“从芯到云”全产业链优势，以“平台＋生态＋服务”的发展理念建设，面向工业企业进行IaaS、PaaS、SaaS统一全生态运营，可为工业客户提供全方位的工业云服务和智能制造系统解决方案。

依托紫光工业互联网平台能力，紫光云为新华三建设了智能制造企业云图，把分布在全国各地CM厂家连接起来，灵活调度，协同生产，实现人、机、料、法、环数据融合，打造数字化智能工厂门户，帮助新华三跨越增长瓶颈，实现可持续改善。

基于紫光工业互联网平台打造的智能工厂通过工业物联网技术实现设备上云，并采集和监控设备状态、工业环境、工厂能耗等相关参数，将自动化产线动作的全过程在云端进行数字孪生展示，帮助用户实现对整个生产过程中每个环节的实时监控和干预，为后期大数据分析提供了数据基础；最终为用户优化排产计划、降低设备消耗以及企业能耗管理等提供依据。

吴健说，紫光工业互联网平台已经成功应用在TCL电子、鞍钢集团、华亚智能等企业，帮助他们改善设备性能及生产效率。“产业互联网或者智慧城市的一个显著特征是属地化或者行业化，这是和消费互联网不一样的地方，它是以城市和行业为属性，数据在行业里聚集。除了在智慧城市、工业互联网等领域，紫光云在智慧园区、水务、数字建筑等方面都有广泛布局，推动行业的数字化转型。”

生态构建 紫光云打造丰富多彩的“朋友圈”

除了技术投入和行业拓展，紫光云着力打造多维度咨询与服务生态圈，围绕“云基础服务合伙人”计划，助力分销、解决方案集成、云服务MSP等合作伙伴数字化转型；紫光云与新华三“双剑合璧”，融合、开放、共享，为合作伙伴提供更多销售场景和盈利模式。未来，跨行业融合是大势所趋，所以紫光云积极构建生态，不断扩大自己的“朋友圈”。

吴健在“城市云与城市智能发展峰会”分论坛上发表了“紫光云——云动滨海，智惠津门”为主题的演讲，就深入介绍了紫光云与合作伙伴在推动京津冀协同发展中的创新实践。比如上面提到的智慧滨海，就是紫光云与滨海新区之间在城市管理方面积极合作的成果。

吴健告诉记者，紫光云在滨海新区，帮助政府建设智慧城市运营中心。该中心的核心点是：态势感知和分析决策。除了这两点，智慧滨海也十分强调城市本身的特色和文化。因而融入了城市发展目标、产业聚集等滨海新区的标志内容。“以此来达成两个目标，一是把城市运营管理中心建设成为‘城市大脑’，感知城市运行状态、进行分析决策；二是把城市运营管理中心建设成为滨海新区的城市发展标志，全方位展示滨海新区的建设成果。”

除此以外，紫光云与天津大学智能与计算学部联合成立了人工智能实验室，双方在技术、人才培养等方面展开广泛合作。众所周知，人才培养是当下人工智能发展的重要根基，紫光云与天津大学在人工智能人才培养方面进行探索，在认识、实训到实习阶段进行全方位合作。同时，天津大学在人工智能技术方面有着深入的研究，紫光云在技术方面也有雄厚积累，双方在原始创新方面将实现突破，推动人工智能产业发展。

吴健说，产业互联网是百花齐放，细分行业特别多，如何通过新技术和行业进行融合，这需要紫光云以及合作伙伴共同努力。今年，紫光云将重点拓展工业、住建和水务三个行业。“我们希望各行各业的合作伙伴用到紫光云的基础能力，找到这个领域的专业选手，一起推动各行业的数字化进程。”