AMD推出12核Ryzen 9计算机芯片叫板英特尔

AMD公司上个星期天在台北举行的Computex活动中推出了业界期待已久的12核Ryzen 9 3900X微处理器芯片，叫板英特尔公司。

AMD公司上个星期天在台北举行的Computex活动中推出了业界期待已久的12核Ryzen 9 3900X微处理器芯片，叫板英特尔公司。

芯片制造商AMD认为新芯片可以轻松地抗衡英特尔最佳产品的功能，甚至更好，而价格则不到英特尔产品价格的一半。

AMD的Ryzen 9 3900X CPU采用基于该公司新的7纳米Zen 2制造工艺，这意味着可以在芯片上塞进更多的晶体管，进而实现比英特尔最新12核芯片更多的计算功能，英特尔12核芯片芯片采用14纳米制造工艺。 AMD称Ryzen 9 3900X CPU的加速时钟（Boost clock）频率为4.6千兆赫，基本时钟频率为3.8 GHz，含70兆字节的缓存，售价仅为499美元，远低于竞争对手英特尔12核i9-9920X的1,189美元。

“基本时钟”指芯片运行的绝对最小频率，而“加速时钟”则是芯片在合适的温度下 “加速”运行时的最大频率。

AMD公司还表示，AMD的新芯片不仅在价格上击败了英特尔，而且在性能方面也击败了英特尔。AMD声称新芯片在Cinebench R20基准测试里单线程任务性能比英特尔的芯片好14％，而在多线程工作负载性能好6％。

AMD首席执行官Lisa Su在周日晚上的主题演讲中表示，“要成为技术领导者就必须下大注。”

Ryzen 9 3900X的热能设计额定功率（TDP）为105瓦，而英特尔酷睿i9-9920X的TDP则为165瓦。换句话说，Ryzen 9 3900X要比英特尔同类芯片的运行温度低得多。

此外，AMD还推出了功能较弱的八核Ryzen 7 3700X，Ryzen 7 3700X的加速时钟频率为4.4 GHz，基准时钟频率为3.6 GHz。Ryzen 7 3700X产生的热量仅65瓦。相比之下，英特尔的i7-9700K八核芯片的功耗则为95瓦。

性能的增强得益于Ryzen芯片中央处理器的卓越效率，与上一代基于AMD Zen 1架构的芯片比，Ryzen每个时钟指令的效率增加了15％。Su在她的主题演讲中表示，Ryzen 7 3700X在单线程任务中的性能比英特尔的Core i7-9700K好 1％，多线程任务性能则好28％。Ryzen 7 3700X也比英特尔芯片便宜些，售价仅为329美元，而英特尔同类产品的价格则为385美元。

此外，AMD还提供一款稍好一点的芯片，界于Ryzen 9 3900X和Ryzen 7 3700X之间，名为Ryzen 7 3800X。Ryzen 7 3800X的TDP升至105瓦，但加速时钟亦被推高至4.5 GHz，基准时钟升至3.9 GHz。

Constellation Research Inc.分析师Holger Mueller表示，“AMD正在努力成为一个更具竞争力的参与者，不仅仅限于传统台面机方面。AMD推动了七纳米技术小型化的竞赛，显示了AMD作为供应商可能将获利于自己的技术领先地位”，尤其是在数据中心计算机方面。

他补充表示，“AMD有可能以极具吸引力的单位价格进入这些新市场。让我们对AMD在未来几个季度的扩张情况拭目以待。”

Su特别热衷地谈到Ryzen 7 3800X的游戏性能，她指出Ryzen 7 3800X将“反恐精英：全球攻势”等游戏的帧率提高了34％。而Ryzen 7 3800X也将诸如“守望者”等其他游戏的帧率提供了21％及将“Dota 2”的帧率提高了15％。

Moor Insights & Strategy的总裁兼首席分析师Patrick Moorhead表示，“新的Ryzen台式机每瓦性价比看起来有点令人难以置信。我期待在E3里能够看到更多的性能数据和最终评测基准。”

AMD还宣布了（但未讨论）其他两款新的Ryzen芯片，包括六核、12线程Ryzen 5 3600X和六核、12线程Ryzen 5 3600。

AMD表示，全部五款新处理器将于7月7日上市开卖。

AMD除了展示新芯片还展示了新的Navi显卡Radeon RX 5000系列，其中的RX 5700是该系列里最强大的Navi显卡。 Navi图形芯片的目标是与Nvidia公司的GeForce RTX 2070竞争。在一项基准测试中，AMD的Navi不仅击败了Nvidia的产品，而且一致帧速率达到每秒100帧。

AMD Navi显卡采用的也是7纳米工艺，AMD Navi显卡将用于索尼的下一代PlayStation 5控制台。 AMD表示，7纳米架构意味着Navi系列可提供更快的时钟速度，而且不会增加功耗。这些显卡将于7月上市。

（所有图片由AMD提供）