英特尔开始量产10纳米处理器 7纳米芯片定档2021年

在年度股东大会上，半导体巨头英特尔表示，首款10纳米Ice Lake处理器将于6月份上市，但目前还不清楚第一款基于Ice Lake的笔记本电脑何时上市。

在推迟了多年之后，英特尔的10纳米处理器终于准备好批量出货了。

在年度股东大会上，半导体巨头英特尔表示，首款10纳米Ice Lake处理器将于6月份上市，但目前还不清楚第一款基于Ice Lake的笔记本电脑何时上市。

不过这是值得等待的，英特尔宣称，未来基于10纳米工艺的Corei7四核CPU是现有14纳米芯片图形性能的2倍，视频转码速度的2倍，人工智能计算能力的3倍。

英特尔表示，将在今年下半年和明年发布“多款”10纳米芯片，包括一款通用的GPU、多个像FPGA这样的专用芯片，以及专注于人工智能的Nervana处理器。作为英特尔未来计划的一个重要部分，数据中心服务器芯片将于2020年上半年首次亮相。

但还有一个更重大的消息，就是英特尔已经为首批7纳米处理器的上市设定了具体的时间表。英特尔表示，首款基于7纳米技术的产品将是一款基于Xe的通用CPU，预计在2021年发布。英特尔承诺称，届时性能提升将更加显著，每瓦性能提升大约20％。

此外这些7纳米芯片还将采用Extreme Ultraviolet Lithography（EUV）技术，该技术使用较短波长的光线在硅芯片之间传输信息，并且可能会进一步提升性能。这项新技术将让英特尔能够显著提高芯片的晶体管密度，同时优化功耗。英特尔表示，EUV技术也将成为未来更小制程工艺芯片迭代的基础技术。

Constellation Research分析师Holger Mueller认为，英特尔面对这向7纳米工艺迈进的压力，特别是考虑到英特尔遭遇10纳米工艺延迟的问题。不过他表示，当前英特尔应该首先把重点放在完成向10纳米的过渡。

“如果英特尔成功实现这一目标的话肯定是更好了，因为这会让处理器成本降下来，这对于人工智能和支持大多数下一代应用的机器学习技术所要求的CPU密集型负载来说至关重要，”Mueller说。

在这次投资者会议期间，英特尔首席执行官Bob Swan向股东们表示，英特尔的7纳米工艺是英特尔在芯片制程工艺方面重新赢得领导地位的关键。不过Swan也重申了他的信念，即“产品领导力”更为重要，因为英特尔的目标是为自己的处理器寻求更大的市场。

Swan表示，英特尔的目标是到2023年在他所谓计算机芯片这个规模3000亿美元的市场中占据28％的份额，也就相当于约850亿美元的销售额。他表示，这个市场覆盖了CPU、GPU、FPGA、甚至可能还有5G芯片以及用于人工智能和自动驾驶汽车的专用处理器。

他表示：“我们相信我们可以利用扩大的市场机会取得客户成功。我们的重点是提高执行力、加速创新、发展强大的文化、同时在追求盈利性增长方面进行有原则的投资。”

3000亿美元可以算是一个相当大的市场了，但是否能满足英特尔投资者还有待观察。Swa向股东们表示，他预计未来三年英特尔的收入和每股收益增幅在“个位数”，PC芯片销售可能在此期间保持不变，但数据中心芯片应该会出现两位数的增长。

他还表示，未来三年英特尔的营业利润率将保持稳定在32％，但随着10纳米芯片的产量毛利率会有所下降。

Moor Insights＆Strategy分析师Patrick Moorhead认为：“3000亿美元的市场远远大于英特尔5年前所在的1000亿美元市场，因此我认为现在的情况是积极的，而不是消极的。”

但英特尔股东显然希望能看到更多令人印象深刻的数据，在Swan的这番演讲之后，英特尔股价在周三晚些时候下跌了2.5％。

Pund-IT分析师Charles King认为，股价下跌可能是投资者们对英特尔未来计划的范畴有些担忧，以及对于英特尔能否真正完成自己所设定的任务表示质疑。

他说：“考虑到过去几年英特尔遭遇的一系列问题，包括解雇Brian Krzanich、10纳米技术的持续延迟、以及与苹果公司终止5G合作，所以持谨慎态度可能是有必要的。但与此同时，英特尔几十年来一直稳步展现出独特的商业和技术领导力。之前英特尔曾经跌跌撞撞，但随着时间的推移，它会自行调整并重新获得平衡、取得突破，我希望这次也是如此。”