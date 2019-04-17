IBM发布2019年第一季度业绩报告

IBM公司董事长、总裁及首席执行官罗睿兰（Ginni Rometty）表示：“2019年第一季度，IBM云业务营收增长加速，继续在关键、高价值的云、认知软件领域和咨询领域实现增长。”

美国东部时间2019年4月16日，IBM发布了2019年第一季度业绩报告。IBM公司董事长、总裁及首席执行官罗睿兰（Ginni Rometty）表示：“2019年第一季度，IBM云业务营收增长加速，继续在关键、高价值的云、认知软件领域和咨询领域实现增长。IBM在创新性技术方面的投资，加之我们的行业专长，以及对于信任与安全的承诺，使IBM成为帮助客户开始数字化重塑第二篇章旅程的最佳伙伴。”

IBM高级副总裁兼首席财务官James Kavanaugh表示：“我们的业绩反映出了公司对于业务所作的根本性改变，让我们能够产生更大的经营杠杆。在第一季度，以服务业务为首，我们大幅扩大了利润率。我们专注于优先投资新兴的高价值领域，这让我们能够提高盈利能力和获得更多的现金。“

现金流与资产负债表

第一季度，公司经营活动创造净现金流48亿美元，不计入全球融资部门的应收账款为23亿美元。IBM自由现金流为17亿美元，向股东返还23亿美元，其中通过派发股息的形式向股东返还了14亿美元，通过回购股票的形式向股东返还了9,000万美元。截至2019年3月末，IBM现有已获批股票回购计划的剩余额度为24亿美元。资产负债表保持强健，公司已为长期发展做好准备。

第一季度各部门业绩

云和认知软件部门（包括云和数据平台、认知应用和交易处理平台）——营收为50亿美元，同比下降2％（按调整后汇率计算同比增长2％），其中认知应用引领增长，同比增长2％（按调整后汇率计算同比增长4％）; 云和数据平台，同比下降2％（按调整后汇率计算同比增长2％）。

全球企业咨询服务部（包括咨询、应用管理和全球流程服务）——营收为41亿美元，同比持平（按调整后汇率计算同比增长4％），咨询服务和全球流程服务营收均有所增长。毛利润率增长280个基点。

全球信息科技服务部（包括基础设施和云服务以及技术支持服务）——营收为69亿美元，同比下降7％（按调整后汇率计算下降3％），其中混合云业务营收增长。 毛利润率增长110个基点。

系统部（包括系统硬件和系统软件业务） ——营收为13亿美元，同比下降11％（按调整后汇率计算下降9％），Power 业务的营收增长被IBM Z产品周期动态效应和存储疲软的影响抵消。

全球融资部（包括融资和二手设备出售业务）——营收为4.06亿美元，同比持平（按调整后汇率计算增长4％）。

2019财年全年展望

IBM公司预计，按美国通用会计准则计算，每股摊薄收益不低于12.45美元，按非美国通用会计准则计算，每股运营摊薄收益不低于13.90美元。按非美国通用会计准则计算的每股运营摊薄收益不包括每股1.45美元的已收购无形资产摊销支出和其它并购相关支出，包括交割前的相关费用，如与红帽收购相关的融资成本、退休相关支出以及美国税改所带来的影响。

IBM预计2019年自由现金流约为120亿美元，按非美国通用会计准则计算的净收益实现率为100%左右。