IBM发布财报：利润超预期而收入表现不佳 云业务一枝独秀增长快速

IBM今天公布财报结果显示，第一季度净收入超出此前预期，但季度收入下滑幅度大于预期令投资者感到失望，导致股价在盘后交易中下跌超过3％。

IBM今天公布财报结果显示，第一季度净收入超出此前预期，但季度收入下滑幅度大于预期令投资者感到失望，导致股价在盘后交易中下跌超过3％。

IBM将这归咎于亚太地区的决策延迟，从而不再重点谈及增长，而是转向关注盈利指标。此外，IBM在全年指引方面保持着每股13.90美元的水平。

IBM首席财务官James Kavanaugh表示，IBM这个季度表现“强劲”，但他也承认存在一些失误。

“该季度我们有很好的通路，而且根据客户的采购决策我们没有执行。不过我们有一个不错的开端，让我们有信心保持预期指引的水平。”IBM对Red Hat的收购有望在第二季度完成，但这部分并不包括在全年指引中。

该季度，IBM调整后季度收益为每股2.25美元，略高于此前预期的2.22美元。收入同比减少5％至181.8亿美元，低于市场预期的184.7亿美元。

IBM几乎每个主要的业务板块都在下滑或者几乎没有增长，包括认知解决方案（按固定汇率计算增长2％）、全球商业服务（增长4％）、全球技术服务（下滑3％）和系统业务（下滑9％），唯一的例外是云平台业务，虽然IBM拒绝提供这部分业务的季度数据，但透露称，云业务现在年收入规模约为195亿美元，在过去12个月中增长了10％。

尽管这一增幅仍然落后于一些最大型的公有云厂商，但195亿美元的数字“与Ginni Rometty担任IBM首席执行官时云业务在IBM所有收入中所占的4%的份额相比，还是有很大变化的，” Pund-IT总裁兼首席执行官Charles King这样表示。

IBM很久以前就不再试图在公有云市场中取胜，而是把精力集中在混合云、多云以及大约80％尚未转向云的企业工作负载。King表示：“IBM拥有比许多竞争对手更丰富的经验和更深度的多云产品。”

Z系列大型机产品线收入下滑38%显然给IBM的系统收入带来了一定的影响，而且该系列产品已经接近两年的产品周期。这部分下滑一定程度上被IBM Power系统产品线连续第六个季度的增长抵消了，但IBM没有提供这方面的更多细节。

IBM在经历了两年多连续几个季度下滑之后连续三个季度收入增长，而这次收入再次下滑，不过IBM并没有一味追求延续高增长的神话。Kavanaugh表示：“我们围绕毛利、利润和现金对业务进行管理。”

在这方面，IBM基本上是符合预期的。毛利率增长了1％，其中GBS作为IBM利润率最低的业务，其利润率增长了2.8%，税前营业利润率增长了3.2％。

Kavanaugh说：“这是多年来我们实现的最强劲的毛利率。我们的基础业务模式在关键高价值领域增长方面发挥着作用，无论是云、安全、数字还是数据/人工智能，而且我们还有强大的运营杠杆。”

IBM此前一直低估了低利润和原始设备制造商业务，而更青睐于那些更有利可图的业务。 Kavanaugh表示，IBM将加大对服务业务的投入，特别是GTS，这部分涉及90％的企业合同。

尽管季度数据不尽如人意，但IBM表示其服务通路是不错的。“IBM尚未完成交付的服务达到1120亿美元，其中超过30％是云计算相关的，对未来来说这是一个好兆头。”

与此前公布的收益报告相比，IBM显然没有将所谓“战略紧迫性”业务或者预计将重塑IBM的高增长业务纳入财报中。Kavanaugh说，分拆出这些数据没有什么必要，因为这已经占到了IBM 2018年收入的一半以上。“我们从投资者那里得到的反馈是，战略紧迫性业务的衡量标准得到了认可。”