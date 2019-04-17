富士通基于Arm的Post-K超级计算机商业版即将上市

那些期盼看到基于Arm的“Post-K”百亿亿级超级计算机问世的人是幸运的——富士通宣布已经完成设计，并将于2019年10月到2020年3月期间开始销售该系统的商业版本。

那些期盼看到基于Arm的“Post-K”百亿亿级超级计算机问世的人是幸运的——富士通宣布已经完成设计，并将于2019年10月到2020年3月期间开始销售该系统的商业版本。

价值9.1亿美元的Post-K预计在2021年至2022年期间上市，届时将成为日本最强大的计算机，有望与全球前三强、以及来自美国、中国和欧洲的首批百亿亿级超级计算机展开竞争。

这些系统至少能够实现1 exaFLOPS（即每秒一百亿亿次浮点计算）或者1000 petaFLOPS。相比之下，作为当前最强的计算机，IBM Summit的峰值性能约为200 petaFLOPS。

Post-K项目是富士通和政府资助的Riken研究所之间合作的成果，围绕这台计算机的研究工作从2014年就启动了。

该系统基于ARMv8-A架构和富士通的48核A64FX处理器，这有利也有弊：Post-K最初计划是从2020年开始运营的，但由于CPU设计问题而被推迟。

该系统还采用了高速HBM2内存和已经在K超级计算机中采用的Tofu Interconnect技术。

经过多年的原型设计，富士通终于与Riken签订合同，将制造、运输和安装所有必要的硬件。因为已经完成设计，所以富士通可以将该技术商业化，并集成到自己的超级计算机中，也就是PRIMEHPC FX100系列的后续产品。

除了这个新旗舰系统之外，富士通还在考虑推出一个成本更低的入门级型号，并表示这个型号可能会由第三方制造。

Arm公司高性能计算高级总监Brent Gorda表示：“Arm与富士通和Riken的成功合作，突显了我们对高性能计算生态系统的承诺。这个里程碑标志着Post-K取得的重大成就，我们很高兴看到基于Arm的富士通技术在支持高性能计算和人工智能应用方面扩大部署的潜力。”