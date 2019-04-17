英特尔收购英国FPGA厂商Omnitek

英特尔本周二宣布Omnitek，该公司主要提供用于可视化处理的可编程芯片设计。这次收购的财务条款尚未披露。

英特尔本周二宣布Omnitek，该公司主要提供用于可视化处理的可编程芯片设计。这次收购的财务条款尚未披露。

FPGA（Field Programmable Gate Array，FPGA）结构是一种可在制造后进一步配置的集成电路。Omnitek拥有220多个FPGA IP核心软件和附带软件，英特尔计划将该技术连同Omnitek的40名员工纳入自己的可编程解决方案部门（Programmable Solutions Group）。

Omnitek的IP可用于有大量视觉处理要求的应用中，例如视频会议、投影和显示、医疗视觉系统等等。Omnitek还开发了用于人工智能推理的IP解决方案。英特尔表示，很多云服务提供商、企业和嵌入式客户都依赖于在视频和视觉相关应用中使用FPGA。

英特尔可编程解决方案部门高级副总裁Dan McNamara在声明中表示：“Omnitek的技术是对我们FPGA业务的一个很好补充，他们在系统级FPGA方面的专业知识，以及高性能视频和视觉相关技术，使他们成为我们一些最重要客户值得信赖的合作伙伴。我们将共同为视频、视觉和人工智能推理应用提供领先的基于英特尔FPGA的解决方案，加快我们现有客户的上市速度，同时赢得更多新的客户。”

英特尔希望通过收购Omnitek，在规模达80亿美元的可编程解决方案市场中更进一步。英特尔在2015年收购了Altera，是它在该领域最重要的一次，并且成大程度上为英特尔成立可编程解决方案业务部门奠定了基础。

Omnitek首席执行官Roger Fawcett在声明中表示：“从数据中心到设备、8K视频和人工智能等计算密集型应用，这些都需要大量创新的计算引擎。FPGA扮演着越来越重要的角色，通常它被作为其他处理架构的一个补充，而英特尔正处于这场变革的中心。Omnitek很高兴并且非常自豪能够让我们的知识产权和工程师加入英特尔才华横溢的可编程解决方案团队。”