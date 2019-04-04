以客户需求为根本 看数字经济下英特尔如何释放数据红利

数据在爆发，英特尔在创新，我们和客户一起行动，将领先的解决方案落实到各行各业的实际应用需求当中，推动数字经济的落地。

至顶网服务器频道 04月04日 新闻消息（文/李祥敬）：近日，以“万有IN力，数立未来”为主题，“2019英特尔中国媒体纷享会”在京举行。英特尔公司全球副总裁兼中国区总裁杨旭、英特尔公司市场营销集团副总裁兼中国区总经理王锐、英特尔中国研究院院长宋继强发表演讲，阐述如何深挖数据红利以推动产业增值和升级，呈现英特尔全方位技术和创新实力，强调英特尔与产业伙伴共同加速数字经济落地。

六大技术支柱加速数据红利实现

人口红利曾是中国发展的关键驱动力，而现在要提高资源利用率，提升附加值，实现产业转型升级，智能科技在高质量发展中扮演着越来越重要的角色。新的机会在于，中国仍具备规模优势，也是世界第一数据大国。与此同时，在海量数据高速增长的趋势下，绝大部分数据还未转化成商业价值，数据红利亟待开发。

杨旭表示，在"智能＋"时代，深挖数据红利能够为产业创造增值空间，进而加速数字经济落地。“智能+”是增值和升级的重要路径，而这也是英特尔的优势所在。英特尔携手产业伙伴和各行各业的用户，利用智能互联技术，深度挖掘数据红利，推动应用创新和落地。

目前，数据产生的速度和规模，远远超过了我们的处理和计算能力。未来更加多样化的数据形态和计算场景，如何释放数据红利，对计算力提出更高要求。英特尔以数据为中心，推动全面计算创新，不断发展智能互联技术和解决方案。

英特尔以数据为中心的产品组合正在不断扩展，包括功能强大的通用处理器、加速器，以及为苛刻的计算挑战而构建的一整套内存、存储和连接产品。而且，英特尔正在把六大技术支柱的战略落实在创新产品中，从云到端全线出击，创造性能和体验的大幅提升。

英特尔六大技术支柱的创新模式，包括制程和封装、架构、内存和存储、互连、安全、软件。宋继强表示，面向未来，英特尔全方位推动计算创新，引领“超异构计算”时代。以六大技术支柱带来的指数级创新，将是英特尔进入未来10年、乃至下一个50年的驱动力。

英特尔还确定了“超异构计算”时代的技术愿景，那就是提供多样化的标量、矢量、矩阵和空间计算架构组合，以先进制程技术进行设计，由颠覆性内存层次结构提供支持，通过先进封装集成到系统中，使用光速互连进行超大规模部署，提供统一的软件开发接口以及安全功能。通过超异构计算，英特尔可以集成不同架构、不同制程、3D封装、互连和oneAPI等技术创新，为客户提供更多的灵活性和更快的产品上市时间，全方位推动计算创新发展。

基石：从客户出发，与客户交融

以六大技术支柱为支撑，英特尔加速产业数据红利实现。同时，企业要抓住数字经济的新机遇，从数据中开发价值，这不断催生出多样化的客户应用需求，基于数据的新产品、新应用、新服务不断产生。王锐表示，数据的深度挖掘能力就必将成为未来致胜的关键。随着数据的持续爆发，数据红利继续被深度的开发，数字经济的潜能是非常巨大的。

比如，北太智能正和Mobileye开展合作，在北京城市公交系统中部署自动驾驶，以提高安全性和智能化水平，也加快建设北京智慧交通，为2022年冬季奥运会做准备。这些都是基于实时收集、实时处理的路况数据而形成的新型业务。

王锐说，数据在爆发，英特尔在创新，我们和客户一起行动，将领先的解决方案落实到各行各业的实际应用需求当中，推动数字经济的落地。英特尔和客户以及用户接触当中看到了众多令人印象深刻的数字经济实例。从这些实例中，我们归纳出三个发展趋势：第一，人工智能和5G将成为技术基础设施。相关的研发和应用正在继续深化，各行各业都在利用这些新技术进行数字化的转型升级，新应用也层出不穷。

第二，经济的发展推动业务不断创新，催生了丰富的应用场景。用户对于计算的多元化提出了更高要求。

第三，这些新技术、新应用创造了前所未有的市场机遇，英特尔的客户在积极部署他们的云到端的庞大宏伟计划，赢得发展先机。

“在这样的大趋势下，英特尔要走到客户当中去，了解客户的一线需求。与此同时，我们也必须走到最终用户当中去，这样才能跟客户一起设计出最能够适用于终端用户需求的产品和服务。这样我们才能更好地服务我们的客户。从客户出发，与客户交融，这是英特尔重要的价值观念之一。在这个过程中，英特尔变成了学生，同时我们也是老师。这样的双重职责就让我们得以与客户共同开发数字经济未来的新机遇。”王锐说。

在王锐看来，客户、合作伙伴、最终用户是多重身份的。在英特尔的平台上，绝大多数的客户会变成合作伙伴。他们的问题也就变成了英特尔的问题。要让用户拥有更好的体验，英特尔与客户、合作伙伴去达到最终用户的需求。“不把客户当成合作伙伴而只是简单交付关系，不可能掌握到他们真正的需求。如果我们掌握不到用户真正的需求就没有办法跟着他们一起成长。”

英特尔公司市场营销集团行业解决方案部中国区总经理梁雅莉补充说，商业之本就是为了最终用户服务，实际上英特尔和合作伙伴或者客户一起来解决最终用户特别是各行各业的用户面临的痛点，怎么样用到英特尔的技术，把他的痛点变成实实在在的生产力，这是英特尔要解决的问题。“当前各行各业都在进行数字化转型，英特尔需要为提升我们客户的能力，做出实实在在的行动。”

梁雅莉还表示，英特尔与传统合作伙伴OEM、独立软件开发商、集成商、最终用户都会有一些合作，最终用户的角色也会有变化。比如顺丰，大家认为它是物流提供商，但事实上它在利用它的基础设施能力赋能它的上下游。整个环境是变化的，客户、合作伙伴、最终用户的角色也是多重的。英特尔更相当于一个基石，支持他们的转型和业务变革，无论是赋能别人还是被别人赋能。“对于整个企业转型来讲，技术不是它的难点，也是它的难点，因为最核心的是洞察力，但是洞察力是由技术实现的”

产品创新与组合 英特尔推动数字经济前行

英特尔可以为客户提供什么样独特的价值呢？王锐表示，英特尔能够支持用户从云到端更快捷的传输数据、存储更多的数据，最终处理一切的数据。正因为英特尔能够提供这样独特的价值，所以英特尔可以跟客户一起充分地释放数据红利，来推动数据经济的前行。“最终用户看到不同的问题要解决，当把这些问题抽象化成一个工程化的问题以后，在它背后需要解决的就是英特尔平台所能够支持的。英特尔提供了非常灵活的架构平台，支撑不同行业行业的解决方案。”

英特尔用无与伦比的端到端产品来全面满足客户从云到端的需求，以数据中心的产品组合在不断拓展，包括了功能强大的通用处理器、加速器，以及为当今最苛刻的计算挑战而构建的一整套内存、存储和连接产品。这种端到端的全面布局，在行业里是其他厂商无法匹敌的。面向下一轮的智能应用，客户也在积极的部署他们的云到端，他们对计算的需求越来越多元化，这需要更强大、更灵活的产品组合，英特尔能够全面满足他们的这种需求。

“以数据为中心，对于英特尔来说，就是对于数据的采集、存储、传输、处理、计算、深化，所有这一切背后需要的都是计算能力，或者是3D XPoint的内存存储能力，或者是网络的超级计算处理能力，或者AI的学习能力，所有这一切对于我们来说都是囊括在其中的。”王锐说。

英特尔将推出一系列10纳米产品，从面向新型移动PC客户端的Ice Lake处理器和Lakefield平台，到专门面向5G无线接入和边缘计算的网络系统芯片Snow Ridge，再到云端的英特尔至强可扩展处理器Ice Lake，从云到端全覆盖。“同时，我们的客户有特定的需求，要求英特尔提供整体的解决方案。所以从现在开始，我们不仅有不断更新的产品线，还会以更强大的产品组合，根据客户需求实现平台化的解决方案。英特尔的整体解决方案将成为新的竞争优势，我们将整合跨计算、存储、网络和技术资源，结合软件技术，与产业生态携手创新。”王锐说。

比如进一步提升客户端的反应能力需要CPU和内存更好地配合，所以英特尔不仅有单一的产品，还会整合计算、存储和网络技术资源，结合软件技术形成强大的产品组合。又比如说在边缘加速推理方面，英特尔提供的CPU＋Movidius＋OpenVINO的软硬件组合能够更好地满足客户需求。

在推动产品创新之外，英特尔也一直着重推动产业生态链的前行。英特尔和产业合作伙伴一起从云到端建立联盟、制定标准，共同行动。在设备端，开放Thunderbolt 3协议，推进新接口标准的普及；自动驾驶安全框架RSS正在全球范围内护航驾驶安全；在边缘和网络方面，英特尔是边缘计算产业联盟的发起者和非常重要的成员，在3GPP、ORAN等组织中与行业伙伴们共同推进5G标准落地；在云端，英特尔建立开放数据中心联盟，成立AI应用实验室，与产学研一起联动，为产业未来扎实培养人才基础；英特尔还成立了CXL开放合作联盟，奠定数据传输的里程碑。

王锐最后说，“英特尔是一家科技公司，我们不断地推动技术创新，成为智能互联世界的中坚力量；其次，我们和合作伙伴一起进行云到端的布局，捕捉新应用、新商机；最后，我们要支持最终用户，释放数据红利，加速数字经济前行。我们要继续携手，共创精彩纷呈的未来。”

结语

以数据为中心，英特尔的转型不断深化，取得了积极进展。随着年初英特尔任命司睿博（Robert Swan）为首席执行官，英特尔转型的步伐更为坚定。英特尔将自身的战略愿景，明确表述为五个方面：生产世界一流的半导体；引领AI与自能革命；面向全新数据世界，成为领先的端到端平台提供商；不懈追求卓越运营和效率；人才为本，发扬多元和包容文化。

2018年，英特尔营收首次突破700亿美元，连续三年营收创下新高，以数据为中心的业务占比达到48%。英特尔始终放眼长远，一以贯之地投资创新，2018年研发支出达到135亿美元，在半导体行业排名第一，资本性支出达到152亿美元。面向未来，英特尔的成长空间更为广阔，到2022年总体潜在市场规模将达到3000亿美元。英特尔相信，这将是公司历史上最成功的一次转型。

谈及市场竞争，王锐表示，只有一个市场往上成长的时候，才会有越来越多的新玩家进来，这是一个互相促进产业发展的过程，这对我们来说是非常好的一个现象。英特尔从来不乏竞争对手，我们对竞争对手永远是高度重视。我们也非常有信心，不断地争取更多机会，为客户提供更多的产品和解决方案。

英特尔公司市场营销集团副总裁、中国区市场部总经理张怡璠也表示，挑战会让你不断创新。英特尔是做产业的，这是英特尔非常独特的价值。“我们贡献产业，英特尔永远不只是是想我的技术、我的产品、我的解决方案，英特尔想的永远是怎么和产业一起往前走，产业有新机会了，英特尔自然在里面。”

其次，英特尔是一家技术公司。在自身技术上，我们肯定要强化自己的产品，让自己不断跟上时代步伐。张怡璠说，我们希望每个经过英特尔处理的数据都能得到增值，成为更有价值、创造经济红利的数据，这是我们给产业的最独特价值。

最后，英特尔是有广阔胸怀的一家公司。英特尔和合作伙伴一起合作，也欢迎竞争，这是英特尔的文化。站在产业广阔平台上看合作与竞争，一定是合作大于竞争。