英特尔重磅发布新款至强Scalable服务器处理器及Agilex芯片

英特尔今天宣布推出了新版本的Xeon Scalable服务器处理器，以及两款专门用于为企业技术基础设施其他部分提供支持的产品。

英特尔今天宣布推出了新版本的Xeon Scalable服务器处理器，以及两款专门用于为企业技术基础设施其他部分提供支持的产品。

作为这次产品升级的一部分，英特尔计划向市场推出不少于56款芯片型号，其中最高端的是Xeon Platinum 9200，该处理器将提供三个版本，最高配版本采用56个核心，基本频率2.6GHz，最高可达到3.8GHz。

Platinum 9200是对英特尔早期处理器的一次重大升级。英特尔数据中心群组负责人Navin Shenoy表示，与上一代Xeon Scalable处理器相比，Platinum 9200的计算能力平均提高了33％。这是一次重大的飞跃，尤其是这两代处理器都是基于相同的14纳米制造工艺。

今天推出的其他至强处理器型号配置8到28个核心不等。包括Platinum 9200在内的所有新处理器都采用了Deep Learning Boost新技术，该技术引入了对机器语言的扩展，让芯片利用这种语言表达处理任务，使其运行人工智能模型的速度远超过早期版本。

英特尔至强产品线副总裁Lisa Spelman在一篇博客文章中写道：“软硬件的改进，意味着这次新推出的英特尔Xeon Scalable平台与2017年7月发布的第一代平台相比，深度学习推理性能提升高达14倍。此外，我们通过至强Platinum 9200处理器家族，让这一性能再翻一番。”

在这个升级的处理器家族中，英特尔还添加了一个全新的Agilex芯片系列，它包含了FPGA以及可以加载针对应用进行优化的定制处理器。

该芯片将采用10纳米工艺，比至强产品线所基于的14纳米工艺更新、更高效，这一点在Agilex规格表中清楚地反映出来。英特尔称，企业可以将该芯片配置为比早期FPGA的计算能力提高40％，或者减少40%。

英特尔认为Agilex系列适用于广泛的用例。英特尔称，Agilex芯片可以为服务器处理器提供外部速度提升，支持网络设备并提供在网络边缘运行的设备，后者是英特尔特别关注的一个市场。英特尔为边缘设备制造商提供了几种不同的处理器，今天也作为更广泛的产品组合更新的一部分进行了扩展。英特尔还将推出一款名为至强D-1600的片上系统系列，该系列有着紧凑的、高能效的外形，提供2至8个处理核心。