美国能源部联手英特尔打造首个百亿亿次级超级计算机Aurora

美国能源部（U.S. Department of Energy）将与英特尔合作打造一台新的大型超级计算机，并且该计算机在计算能力方面将超越目前现有最强大的系统。

美国能源部（U.S. Department of Energy）将与英特尔合作打造一台新的大型超级计算机，并且该计算机在计算能力方面将超越目前现有最强大的系统。

英特尔今天表示，这套还在计划中的系统名为Aurora，将在2021年上线时，全面发挥其性能表现。

1 exaflop用于表示一百亿亿次浮点运算，也就是10的18次方。这是目前全球最快的超级计算机（也是由美国能源部运营的）每秒计算性能的5倍。

美国能源部已经拿出5亿多美元预算用于打造Aurora。英特尔将与超级计算机制造商Cray合作开发该系统，使用尚未发布的下一代处理器作为构建块。

英特尔将把自己下一代至强CPU作为Aurora超级计算机的核心，此外还计划为该系统配备预计在明年发布的Xe系列GPU。目前我们对Xe系列GPU知之甚少，除了该芯片将采用10纳米架构。

美国能源部决定在Aurora系统中采用英特尔GPU，代表了该机构对英特尔公司难得的支持。明年上市发布时，Xe系列将面对来自Nvidia和AMD产品的竞争，因为这些产品已经在图形卡市场保持了长达二十年的双巨头垄断。全球最强大的超级计算机将采用Xe芯片，这一事实可能会帮助英特尔更容易说服潜在买家。

除了采用英特尔即将推出的芯片之外，Aurora还将采用另外两款尚未发布的英特尔技术。一个是Optane DC永久性内存的未来迭代，而另一个是英特尔在去年12月预览的Intel One API，该API旨在简化那些同时使用CPU和GPU的应用开发过程。

英特尔将把Aurora交付给美国能源部位于芝加哥的阿贡国家实验室。该机构计划将该系统用于各种研究应用，从测试药物的有效性，到“极端规模”宇宙学模拟。

美国并不是唯一一个打算打破百亿亿次计算极限的国家。日本RIKEN研究所和富士通公司都把目光瞄准了在2021年之前打造采用ARM芯片的百亿亿次级超级计算机系统。