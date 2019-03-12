英特尔发布新技术标准用于连接CPU与加速器芯片

英特尔今天推出了一项新的互连技术，旨在让服务器能够更好地利用图形卡、现场可编程门阵列和其他针对特定工作负载优化的加速器芯片。

英特尔今天推出了一项新的互连技术，旨在让服务器能够更好地利用图形卡、现场可编程门阵列和其他针对特定工作负载优化的加速器芯片。

Compute Express Link（CXL）旨在成为一项行业标准，可与多家硬件制造商的产品配合使用。为此，英特尔已将该技术贡献给一个新成立的联盟，有兴趣使用该技术的公司都可以成为联盟成员。联盟在成立时有六家支持者，包括思科和谷歌等知名企业。

CXL旨在将服务器CPU与设备附加的辅助加速器芯片连接起来。企业正在迅速采用加速器，特别是图形卡以加速人工智能软件等专有工作负载。

CXL基于广泛使用的PCIe标准来连接服务器组件，使用最新的第五代标准（今年早些时候正式发布），能够在某些配置下实现每秒128GB的传输性能。

英特尔已经做了大量自定义来利用这一速度优势进行芯片间的通信。CXL的主要特点之一是使CPU能够与加速器共享内存的机制，这是处理工作流程的重要组成部分。英特尔表示，该功能取代了任务通常所需的专用硬件，从而提高了系统效率。

英特尔数据中心集团负责人Navin Shenoy在博客文章中写道：“CXL保持了设备之间的内存一致性，允许资源共享以获得更高的性能，降低软件堆栈复杂性并降低整体系统成本。人工智能、媒体、图像和语言处理、加密等新兴数据处理应用将从CXL中获益匪浅。”

这次发布正值英特尔加大力度抢占加速器市场份额的时候。仅在过去一个月，英特尔就推出了一款用于处理网络流量的现场可编程门阵列，和一款旨在提高服务器安全性的三芯片PCIe卡。

更重要的是，英特尔计划明年推出第一批独立图形卡。英特尔将借助CXL应对Nvidia的NVLink互连技术，后者的芯片在该领域占据主导地位。