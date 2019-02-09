服务器CPU迎来生命终点：英特尔终于决定在2021年全面取消安腾处理器产品线

芯片巨头为安腾处理器产品线设立最终取消日期。

芯片巨头为安腾处理器产品线设立最终取消日期。

英特尔公司已经发布公告，宣称其安腾系列产品线即将迎来生命的终点（终于，这个奄奄一息的产品家族终于不必再受折磨），并提醒系统制造商称这款服务器处理器的生产将于2021年年中全面关闭。

在一份于本周早些时候发送给供应商的通告（https://regmedia.co.uk/2019/02/01/pcn116733-00.pdf，PDF格式）当中，英特尔方面表示其安腾9700系列将于2020年1月30日完成最后一笔订单，而最终批出货时间则定于2021年7月29日。

芯片巨头曾在之前的一份陈述材料中提到，“市场对于此类产品的需求……已经转向其它英特尔产品。在最后一轮产品订单日期之后，本通告中提及的安腾产品线将停止供应，客户无法下达后续采购订单。”

此份通告涉及安腾产品家族中的9720、9740、9750、9760型号以及英特尔C112与C114可扩展内存缓冲产品。根据我们了解到的情况，这些都是目前在售的最新安腾芯片产品，分别属于发布于2017年的四核与八核型号。因此可以断定，到2021年秋季截止日期时，整个安腾产品线将被全面关停。

对于大多数读者朋友来讲，安腾产品线全面关停的消息早在意料之中，甚至在此之前就有不少评论家将其称为“安坦尼克号”。几年之前，英特尔公司自己就承认其在安腾平台上遭遇失败，并将服务器市场的宣传促销重心全面转移到x86至强芯片之上。与此同时，服务器领域的绝对巨头HPE公司也已经表示其将在2025年年底之后取消对安腾处理器的支持。

下面来看看安腾处理器的发展历程。这款产品公布于1999年，并于2001年正式亮相。安腾的诞生可以追溯到上世纪九十年代初，当时惠普与英特尔决定共同建立一个项目，旨在为高端服务器市场提供CPU指令集，并为其敲定了强大的全新64位VLIW（即超长指令字）架构——也就是IA-64。英特尔公司前任CEO Craig Barrett正是这项技术的核心推动者。

尽管坐拥芯片巨头强大的市场营销力量，以及一大批服务器供应商坚定而急切的平台推动意愿，安腾产品仍然没能在市场上真正流行起来。首先，其并不兼容x86架构。此外，这套架构也有点……该怎么说呢，深奥。处理器代码的优化工作相当棘手，因此大家需要认真调度多条指令并立即运行方可充分利用其功能。另外，除非大家维护多种端口，否则软件会默认与单一特定CPU关联对接。

由于企业不愿针对新的指令集对自己的软件代码进行重写（即使是在最理想的情况下，客户也需要对其进行重新编译以及重新优化），因此到2010年时安腾平台已经需要依靠英特尔公司为其强行续命。

更糟糕的是，AMD公司在当时推出了其皓龙芯片，它的最大优势就是能够处理32位与64位x86代码。而在发现服务器制造商开始购买AMD部件而非安腾时，恼羞成怒的芯片巨头做出了过激反应，威胁制造商称将取消批量采购折扣，甚至表示除非以排他方式购买英特尔套件，否则将切断产品供应。这样的倒行逆施最终导致英特尔公司向AMD支付高达12.5亿美元的赔偿金。

而且在此期间，又闹出了另外一件大事——这也是安腾处理器在硅谷科技史上画下的唯一一笔。由于甲骨文公司未针对惠普安腾服务器提供数据库、中间件以及其它应用程序支持，两大巨头之间爆发出激烈的法律纠纷。好吧，折腾了这么久，安腾同志你可以息息了。