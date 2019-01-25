英特尔将在美国俄勒冈州建造大型制造工厂生产新芯片

英特尔可能即将在美国俄勒冈州希尔斯伯勒的D1X研究和制造工厂进行重大扩建，为大规模生产下一代7纳米计算机芯片铺平了道路。

英特尔可能即将在美国俄勒冈州希尔斯伯勒的D1X研究和制造工厂进行重大扩建，为大规模生产下一代7纳米计算机芯片铺平了道路。

本周一The Oregonian的报道引用匿名消息人士的话说，扩建将从今年夏天开始。去年12月英特尔表示，很快将在俄勒冈州、爱尔兰和以色列建设新的制造工厂。

英特尔副总裁、制造业务经理Ann Kelleher在本周一发表的一篇博客文章中表示：“工厂扩建将有助于我们更快地响应市场需求上涨，让我们能够将供应时间缩短大约60％。”

虽然英特尔的行政总部位于美国硅谷，但D1X是英特尔主要的研究中心，英特尔在这里设计自己的新一代计算机芯片技术。

英特尔目前正在努力完善一种称为极紫外光刻的新制造工艺，这将使微芯片能够在宽度小于0.1微米的电路线上进行蚀刻，使其比现在的芯片强大100倍。使用该技术的内存芯片将可以存储比现在多1000倍的信息。

因此，英特尔需要扩展其制造能力以实施新的工艺，并将用于打造新一代的7纳米芯片。英特尔此前曾表示，计划解决延迟了10纳米芯片开发的问题之后，立即开始研发7纳米芯片。预计10纳米芯片将于今年晚些时候推出。

对于一家暂时缺失首席执行官来拍板这一决定的公司来说，英特尔决定投资建造一个价值数十亿美元的新工厂的确是不同寻常的举动。

然而，由于竞争对手AMD已经完善了自己的7纳米工艺，并在本月早些时候CES消费电子展上宣布推出首款Radeon VII芯片，这些使得英特尔面临着加速发展的压力。

有传闻称，英特尔可能会本周公布季度财报的时候宣布新任首席执行官。

Constellation Research分析师Holger Mueller认为，考虑到英特尔目前在俄勒冈的部署，决定扩建俄勒冈州工厂的举动并不令人感到惊讶。Mueller表示：“假设所有日期都保持不变，在大约两年内开放该工厂将会让英特尔落后于竞争对手。但是当所有处理器制造都转向新平台，出现意外和延迟也是有可能的。不过，很高兴看到没有首席执行官的英特尔对其未来作出了这一关键决定。”

这次扩建可能需要18个月才能完成，因此最早的开放时间将是2021年年中。