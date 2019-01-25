英特尔Q4收入未达目标 首席执行官仍缺失股票下滑

本周四晚些时候，英特尔公布了2018年第四季度财报，表现好坏参半，超出了华尔街的盈利预期，但收入未达到目标。

本周四晚些时候，英特尔公布了2018年第四季度财报，表现好坏参半，超出了华尔街的盈利预期，但收入未达到目标。

英特尔2018年全年收入创下新高，但是在公布了疲软的下一季度预期之后股价遭遇下滑。

该季度，英特尔在某些成本（如股票报酬）之前的收益为每股1.28美元，收入为187亿美元，比去年同期增长9％。

分析师此前预测英特尔收益为每股1.22美元，收入为190.1亿美元。

全年来看，英特尔收入为708亿美元，创下新高，比2017年增长了13％。

但是这一结果某种程度上受到了2019年第一季度糟糕指引的影响。英特尔预计，下个季度的每股收益仅为87美分，收入约为160亿美元，这远低于华尔街预期的收益每股1.01美元，收入173.5亿美元。

全年预期略好一些。英特尔预计2019年全年收益为每股4.60美元，收入715亿美元，增长率约为1％。华尔街预测收益为每股4.54美元，收入为731.9亿美元。

比这些数字更重要的是，据传，英特尔将在公布财报的时候宣布新一任的首席执行官。然而，这一点未能实现。

相反，临时首席执行官兼首席财务官Bob Swan表示，虽然英特尔充满“紧迫感”，但搜索仍在继续中。

Swan在电话会议上说：“董事会继续评估候选人，而且我相信这是全球最大最好的一份开放职位。”

未能宣布新任首席执行官可能导致英特尔股东对今天财报结果的悲观反应。英特尔股票在盘后交易中下跌了近7％。

Constellation Research首席分析师、副总裁Holger Mueller认为：“我们再一次看到收入损失弥补收入并没有起到帮助作用。今天轮到英特尔，原因是竞争对手正在成长起来，半导体行业也处于增长的模式中。首席执行官的缺失，对英特尔来说无疑是缺少了一位舵手。这敦促英特尔尽快填补这一职位，而且必须是一个正确的人选。”

未能宣布新一任首席执行官可能多少令人感到失望，但深入分析英特尔的最新财报结果会发现，英特尔仍处于相对良好的健康状态。例如，包括PC和台式机芯片销售在内的英特尔客户端计算集团在本季度的收入为98.2亿美元，同比增长了10％，但低于分析师预期的100.1亿美元。

与此同时，包括数据中心微芯片业务在内的数据中心集团在本季度的收入为60.7亿美元，同比增长9％，但低于分析师预期的63.5亿美元。全年来看，数据中心集团的收入增长了20％，达到230亿美元。然而，与一年前创纪录的50％增幅相比，本季度该集团的云业务增长仅为24％。

尽管如此，Moor Insights＆Strategy首席分析师、总裁Patrick Moorhead表示，他认为这不是英特尔面临的主要问题。

Moorhead说：“英特尔在2018年第四季度以及全年表现出了令人难以置信的增长。由于中国市场和云订单的减少，导致数据中心业务增长（一直保持40％的增长）正在逐渐降温。从长期来看我并不担心，因为英特尔的10纳米设计即将上线，我认为云业务遇到的问题是短暂性的。”

的确，英特尔的未来计划已经在实施中了。上一季度，英特尔宣布了将在爱尔兰、以色列和俄勒冈州扩建芯片制造工厂的计划。俄勒冈州工厂的扩建预计需要两年时间，届时英特尔将会开始大规模生产下一代7纳米芯片。