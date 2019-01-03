云端也要消费升级？青云QingCloud降价打造国民好云的逻辑

云计算市场消费升级的直接表现就是用户对于云计算产品和服务的要求越来越高，而不只是停留在价格和成本层面，虽然价格和成本是很重要的一方面。

至顶网服务器频道 01月03日 新闻消息（文/李祥敬）：随着国民经济的发展，国人的消费需求呈现多样化趋势，也就是我们常说的“消费升级”。过去我们买东西主要是为产品本身的价值买单，消费升级是为附加值买单。除了关注产品本身的功能和品质，我还关心使用体验是不是愉悦，有没有给我带来精神和审美上的满足等等。

从某种意义上说，消费升级是技术创新带来的。比如移动互联网技术推动的传统产业升级，像共享单车、新零售等。技术创新带来的消费服务是广谱化的，目标人群的泛化带动的是整个市场的繁荣。

同样，对于云计算市场，消费升级的现象也日益凸显。毕竟经过十余年的发展，云计算的成熟度已经今非昔比。不管是云计算厂商还是企业客户，他们对于云计算的态度也在发生深刻的变化。

受到边际成本递减的影响，云计算厂商的降价伴随着云计算产业的发展就一直存在，这直接带来的好处就是客户成本的降低以及整个云计算市场的蓬勃发展。云计算市场消费升级的直接表现就是用户对于云计算产品和服务的要求越来越高，而不只是停留在价格和成本层面，虽然价格和成本是很重要的一方面。

云计算市场的消费升级与降价行为

从云计算的诞生起，成本和价格的话题一直伴随其左右。毕竟云计算的产生诉求也是来源于企业对于IT成本的敏感性。所以，我们也就看到了云计算厂商此起彼伏的降价行为。这在云计算市场的初期发展阶段尤为明显。在产业发展的起始阶段，云计算厂商为了争夺用户资源，抢占更多的市场份额，大打价格战。

那个时候，关于某个云计算厂商降价的新闻会是IT媒体的头条。毋庸置疑，价格战一定程度上促进了云计算市场的发展，也一定程度上教育了用户。但是在降价的同时，我们也会看到有些厂商是为了降价而降价，在追求用户规模增长的同时，产品和服务的质量和体验随之下降。

但是随着整个云计算市场的日渐成熟，以及开源云计算的发展，价格战这种形式有点“日薄西山”了。这主要是来源是企业对于云计算的认知更加理性，另外就是云计算技术不断演进发展，相应的技术成本不断降低，让整个云计算市场进入到一个新的阶段。

成本和价格不再是企业用户选择云计算厂商的首选因素，他们对于厂商的技术能力、服务品质更加看重，这直接催生了一大批主打品质的云计算厂商，比如青云QingCloud。但是凡事都有两面性，在追求品质的同时，成本和价值如何权衡是关键。对于这些企业来说，他们并没有过于追求用户规模的快速增长，而是主打产品和服务品质，为用户交付一个有质量的云计算，他们在用自身的实践去推动整个云计算的健康有序发展。

依靠不断技术创新和用户口碑，这些厂商的市场份额越来越大，他们不再满足于简单的降价行为，也就是降价只是发展的自然结果，而不是手段，如何更好地满足客户的需求才是云计算厂商能否在市场中立足的关键。

这个时候云计算市场的消费升级需求日渐显现，因为用户不再简单追求价格上的低廉，而是确保云端业务的正常运行。俗话说“一分钱一分货”，虽然价格不一定全部反映产品和服务的品质，但是他们之间也是强相关的。

于是，我们现在鲜有看到云计算厂商的价格战新闻了，更多是新产品和服务的上线。但是这不意味着云计算厂商放弃了对成本的追求，毕竟作为一个商业模式，成本和利润是厂商不可跨越的门槛。健康良性的降价也是用户喜闻乐见的，毕竟“好用不贵”是消费者的终极追求，这对于云计算市场也不例外。

打造国民好云 青云QingCloud不走寻常路

众所周知，凭借强大的自研能力和成熟的产品、专业的服务，青云QingCloud以技术起家，在中国云计算市场做得风生水起。应该说，不断创新是青云QingCloud能够在市场立足的根本。即使是很简单的降价行为，也被青云QingCloud“玩出花样儿”。

得益于技术创新和规模效应，自2013年开始，青云QingCloud承诺每年降价两次，让更多企业能够借助云计算实现生产力的提升，并且实现云计算的普及与普惠。新年伊始，青云QingCloud宣布了新一轮的资费下调，此次是青云QingCloud历史上的第11次降价。这次青云QingCloud优惠活动主打是“国民好云”，何为“国民好云”，说白了就是能让人人用得起的“好用不贵”的有品质的云。

活动涉及新机、升级、降价三个方面。其中新机提供了基础型主机、企业型主机、基础型硬盘、SSD企业级硬盘，基础型主机预留合约价格低至按需价格1.1折起，比如1核2G云主机仅需14元/月；升级，包括内网吞吐能力提升，企业型主机带宽最高10Gbps；I/O吞吐性能提升，SSD企业级硬盘/企业级分布式SAN的I/O最高320MB/s；降价方面，企业型主机相比超高性能型主机平均降幅43%，SSD企业级硬盘相比超高性能硬盘降幅20%，容量型硬盘降幅7.3%，价格降至0.3元/GB/月。此外，青云QingCloud此次活动还提供价值650元云资源代金券，帮助企业零门槛开启上云之旅。（传送门：http://t.cn/EG73E1u）

需要特别指出的是，此次青云QingCloud的降价促销有了很多“新意”，比如产品的QoS（服务质量）保证，客户续费时价格保持一致，服务透明等。站在一个消费者的角度，各种五花八门的促销行为令我们不胜其烦，很是考验数学能力。同样，某些云计算厂商的降价促销不光玩数学题，还玩文字游戏，你需要仔细阅读相关条款。这也是被用户诟病的地方。

之所以青云QingCloud能够持续地降价，这主要得益于青云QingCloud在产品和客户方面已经有了足够的积淀。比如青云QingCloud在今年将自身战略定位进行了调整，升级为一家技术领先的企业级全栈云ICT服务商。

基于这样的策略调整，青云QingCloud在产品线方面进行了多元化布局，目前青云QingCloud拥有QingCloud公有云、企业云和桌面云，青立方Qing³超融合系统，QingStor软件定义存储，KubeSphere容器管理平台，iFCloud统一多云管理平台，光格网络Evervite Networks智能广域网服务，Anybox企业云盘，OpenPitrix多云应用管理平台，RadonDB分布式数据库等产品和服务，以一体化架构实现公有云、私有云、混合云和托管云的一致化交付与统一管理。

在行业客户拓展方面，青云QingCloud目前正在为逾九万家企业提供服务，其中既包括众多大型企事业客户，如中国银行、招商银行、光大银行、泰康保险、中国太平、江苏交通控股、华润创业、本钢集团、京博控股、广东省公路局、国航、四川航空、康美药业、环球网、好丽友等，又包括大量新兴行业及互联网企业，如掌众金融、闪银、量化派、91金融、好未来、VIPKID、轻课、大象科技、e城e家、极光推送、SENSORO等。

站在整个云计算产业发展和消费升级的背景下，青云QingCloud此次降价行为背后的逻辑是非常清晰的。现在云计算市场已经进入到一个相对成熟的良性发展阶段，市场格局相对稳定。同时，各行各业都在拥抱数字化转型，而云计算是重要抓手。这个时候，市场需求比较旺盛，青云QingCloud的降价促销可以最大程度实现云计算的普惠性，更好地推动云计算技术与行业的融合，推动企业的业务创新。

此外，技术不断创新，新的技术不断涌现，技术实现成本越来越低，不同层次的客户需求不断涌现，通过技术创新不断降低产品门槛是青云QingCloud一直努力的方向。降价行为也能促进青云QingCloud自身的技术迭代，更好地实现业务创新。这对于青云QingCloud的发展也是一种促进。

结语

当前云计算市场日趋成熟，各行各业积极拥抱云计算。青云QingCloud此次既定的降价促销行为将在更大程度上推动云计算在行业中的落地，同时也会在促进青云QingCloud的技术创新，实现自身的快速发展。在消费升级的背景下，青云QingCloud朝好用不贵的“国民好云”又迈进了一大步。