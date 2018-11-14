Top500出炉：IBM Summit和Sierra超级计算机夺得榜首

最新发布的Top500榜单显示，曾经在6月首次获得第一名的美国能源部Summit超级计算机，再次位列第一巩固了领先优势。这台超级计算机最近升级之后的性能得分达到143.5petaflops，之前为122.3petaflops。

在全球超级计算机排行榜上，美国目前有两台超级计算机领跑，位列第一和第二的分别是IBM打造的两套系统。

最新发布的Top500榜单显示，曾经在6月首次获得第一名的美国能源部Summit超级计算机，再次位列第一巩固了领先优势。这台超级计算机最近升级之后的性能得分达到143.5petaflops，之前为122.3petaflops。

与此同时，Summit的姊妹超级计算机Sierra成为新晋第二名，在升级后取代了中国的“神威太湖一号”（Sunway TaihuLight），性能得分为94.6petaflops。

Top500榜单采用Linpack数学测试来评估计算机执行计算的速度。Summit超级计算机的处理能力相当于世界上每个人每秒执行1900万次计算，这一壮举可以说是令人印象深刻。

另外还采用了另一个名为High-Performance Conjugate Gradient的测试，在这项测试中Summit和Sierra也排名第一。

超级计算机通常用于研究目的，包括核弹虚拟测试、了解宇宙的形成、预测气候变化、飞机空气动力学建模等任务。

橡树岭国家实验室所拥有的Summit专为高能物理和材料发现等人工智能工作负载设计。该实验室称，在某些情况下Summit每秒可执行超过30亿次的计算。

Sierra则是由美国能源部国家核安全局和劳伦斯利弗莫尔国家实验室共同运营的。

两台超级计算机均由IBM Power9 CPU和Nvidia V100 GPU的组合提供动力，是非常庞大的，由很多冰箱大小的电脑机柜组成。Summit拥有240万个处理器核心，而Sierra拥有160万个核心。

Top500的第三名和第四名均来自中国。“太湖之光”（TaihuLight）超级计算机以93petaflops的表现滑落至第三位，而天河2A则以61.4 petaflops的成绩获得第四。排名第五位的是用于瑞士国家超级计算机中心的Piz Daint，性能得分为21.2 petaflops。

中国打造的超级计算机仍然在整体排名中占据主导地位，前500名中有227套来自中国。与此同时，美国只有109套，历史新低。