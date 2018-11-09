英特尔以Cascade Lake-AP和至强E-2100处理器拓展“以数据为中心”的平台

英特尔近日宣布英特尔至强处理器产品家族迎来两位新成员：Cascade Lake-AP（预计2019年上半年发布）和面向入门级服务器的英特尔至强E-2100处理器（现已正式发布）。

2018年11月08日，北京——英特尔近日宣布英特尔至强处理器产品家族迎来两位新成员：Cascade Lake-AP（预计2019年上半年发布）和面向入门级服务器的英特尔至强E-2100处理器（现已正式发布）。这两个新产品系列建立在英特尔至强平台长达20年的领导地位之上，让客户可以更加灵活地选择最符合自身需求的解决方案。

英特尔副总裁兼英特尔至强产品与数据中心营销总经理Lisa Spelman表示，“我们一直致力于提供能满足客户系统需求的各种工作负载优化解决方案。此次新品Cascade Lake-AP CPU和至强E-2100处理器的加入，再次展示了我们向广大客户提供性能优化解决方案的承诺。”。

Cascade Lake-AP代表了一种全新类型的英特尔至强可扩展处理器，专为要求苛刻的高性能计算（HPC）、人工智能（AI）和基础架构即服务（IaaS）工作负载而设计。该处理器采用性能优化的多芯片封装，每颗CPU最多可提供48个内核，每个插槽可提供12个DDR4内存通道。英特尔在2018年超级计算大会前公布该款处理器的初始细节，以便让公众进一步了解公司在工作负载类型的深入创新。

英特尔一向注重提供工作负载优化的领先性能，Cascade Lake-AP处理器将延续英特尔的这一传统。该处理器不但可以提升核心CPU性能，在内存带宽受限的工作负载领域也居于领导地位。性能预测包括：

Linpack测试性能达到英特尔至强可扩展8180处理器的1.21倍，达到AMD EPYC 7601的3.4倍

Stream Triad测试性能达到英特尔可扩展8180处理器的1.83倍，达到AMD EPYC 7601的1.3倍

产品发布时人工智能/深度学习推理测试显示，每秒处理的图像张数是英特尔至强铂金处理器的17倍。

至强E-2100处理器面向中小型企业和云服务提供商。该处理器不仅支持入门级服务器的工作负载，也适用于需要针对敏感工作负载提供更强数据保护的多种计算领域。

通过部署基于英特尔至强E-2100处理器的服务器，小型企业将受益于该处理器的优化性能和数据安全性，支持最新的文件共享、存储和备份、虚拟化和员工生产力解决方案，让业务平稳运营。

采用英特尔SGX技术，英特尔至强E-2100处理器家族的提供基于硬件的可管理性功能，可进一步保障客户数据和应用程序的安全和稳定。该功能目前是英特尔E处理器家族所独有的，采用英特尔至强E-2100处理器的新入门级服务器在与相应云应用一起使用时，能够提供一层额外的硬件增强防护。

英特尔至强E-2100处理器目前可通过英特尔和各大经销商购买。