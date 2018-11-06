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英特尔发布最新Cascade Lake AP高端至强芯片 具有48个核心和AI优化特性

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英特尔今天预览了一个新的至强服务器处理器系列，提供多达48个核心，英特尔声称其性能超过了竞争对手AMD。

作者：siliconangle 来源：至顶网服务器频道2018-11-06 14:03:36

关键字： 至强 英特尔

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英特尔今天预览了一个新的至强服务器处理器系列，提供多达48个核心，英特尔声称其性能超过了竞争对手AMD。

英特尔发布最新Cascade Lake AP高端至强芯片 具有48个核心和AI优化特性

Cascade Lake AP系列基于与英特尔目前的Xeon SP系列完全不同的设计，该系列最多包含28个核心。每个处理器不是单个单片单元，而是由彼此硬连线的多个集成电路组成。这与AMD在其Epyc系列服务器芯片上采用的方法相同。

英特尔声称Cascade Lake AP明显速度更快。据英特尔称，在基于主流处理器基准测试的内部测试中，Cascade Lake AP的性能比AMD Epyc 7601高3.4倍。在运行某些任务时，该系列新芯片的速度也比英特尔当前的Xeon SP高出83％。

当涉及到人工智能工作负载时，差异则更加明显。英特尔为Cascade Lake AP配备了新的AVX512指令，该指令是对芯片用于表达处理任务的机器语言的一种扩展，专门针对神经网络进行了优化。英特尔表示，Cascade Lake AP处理器使AI模型能够以比Xeon SP快17倍的速度分析图像。

数据中心设备制造商可以选择在一台服务器中配置最多两个Cascade Lake AP芯片，最多96个核心。由于每个处理器中包含12个DDR4通道，这样的设置可以容纳多达3TB的高速内存。

英特尔表示，Cascade Lake AP瞄准的是“最苛刻的高性能计算、人工智能和基础设施即服务工作负载”，英特尔预计将在2019年上半年开始出货Cascade Lake AP。

除了Cascade Lake AP，英特尔还推出了另一款新的14纳米处理器家族Xeon E-2100，后者针对低端服务器和某些工作站。该系列提供最多6个核心，基本频率为3.8千兆赫，可支持12个线程，目前已经上市。

这两款芯片系列的推出，正值英特尔开始批量生产全新一代10纳米芯片。经过一再拖延，英特尔在今年承诺将于2019年假日季及时发布该处理器。

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