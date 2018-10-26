瞄准云计算和网络转型 英特尔与华为加速行业数字化转型进程

在处于变革的时代，英特尔联合华为开展了更多创新性的工作，帮助企业应对技术挑战，实现业务转型。不管是云端创新，还是推动网络转型，英特尔与华为在未来还将拓展更多层面的合作，为企业数字化转型提供更多支持。

至顶网服务器频道 10月26日 新闻消息（文/李祥敬）：近日，英特尔作为战略合作伙伴出席了2018年华为全联接大会。在大会上，英特尔与华为公布了在云计算、边缘计算、物联网、网络转型、存储等领域展开的一系列富有成效的合作。在如今这个数字化时代，英特尔携手华为，从云到端，推动关键技术创新，合力构建智能世界，共同加速数字化转型与人工智能的落地。

英特尔销售与营销事业部副总裁，华为全球业务总经理庄秉翰

英特尔销售与营销事业部副总裁，华为全球业务总经理庄秉翰表示，英特尔与华为强强联手，双方致力于推动云和边缘计算等领域的深度合作。双方的紧密协作整合了软硬件领域的独特优势，为用户带来高性能、高可靠、高可用的计算、存储和网络等全栈产品和服务。“华为在客户需求敏感度和技术能力是业界有目共睹的，而英特尔在技术领域也是非常领先的，双方强强合作更能够推动整个业界的发展。”

加速云端创新

庄秉翰告诉记者，英特尔将为华为云下一代云实例提供更加强大的计算和存储等支持，助力其强化业界领先地位。双方将联合推出混合云解决方案，为企业提供超融合架构。与此同时，英特尔还将通过英特尔精选解决方案助力华为构建高效存储方案。

据悉，华为云在全新计算实例搭载英特尔下一代至强可扩展处理器及傲腾数据中心级持久内存，从而在计算性能、内存容量、时延、服务质量及高可靠性等方面实现突破，满足企业对云服务器高规格高配置的需求，尤其将在以SAP HANA内存数据库为代表的数据密集型应用场景中发挥更大作用。

此外，基于英特尔至强可扩展处理器，华为携手英特尔发布了FusionCube混合云解决方案，使用FusionCube超融合打造积木式，集中式交付的混合云方案，帮助客户根据业务的需要高效、简单、快速的扩展和部署混合云。

同时，华为与英特尔宣布了基于FusionStorage的英特尔精选解决方案，为企业提供高效存储方案。英特尔至强可扩展处理器为华为存储与计算高度融合的分布式存储软件FusionStorage提供了强力支撑。华为云推出的极速云盘，也利用了英特尔傲腾固态盘的优秀特性，提供更为卓越的存储性能。

谈及与华为的合作，庄秉翰表示，英特尔和华为的合作已经超过20年，双方一起共同定义产品，导入新技术。英特尔与华为的合作层面不光是技术，还有共同的市场开发、生态链构建、品牌构建等。

云计算是企业数字化转型的重要抓手，庄秉翰说，英特尔的愿景是推动企业上云与数字化转型，通过云计算进行数字转型是非常有效的一种做法。这个云不光是公有云，还有英特尔推动的多种云，包括私有云、混合云。比如通过混合云可以保障企业核心业务的信息安全，又可以达到快速的业务扩容。“华为在公有云、私有云、混合云方面都有非常好的基于英特尔产品开发的技术方案，这个是和英特尔所推的方向是非常契合的。”

庄秉翰认为，在与华为在云计算方面展开技术合作的同时，为企业提供一个端到端的解决方案是非常关键的。得益于英特尔在生态链上的影响力，英特尔与华为可以为企业提供端到端的上云解决方案。英特尔的端到端云解决方案可以通过华为云的服务提供给企业，加速他们的业务创新。

据悉，英特尔与华为云基于市场需求和技术能力在芯片定制方面展开了积极合作，从而帮助华为云实现差异化的服务能力。同时，双方在软件优化调优方面都有广泛的合作。英特尔深耕行业，拥有众多的ISV和SI合作伙伴，也可以帮助华为云更好地拓展相关行业市场。英特尔与华为云这样的云计算合作伙伴一起推动企业上云的速度，实现整个市场的认可与认知。“英特尔与云计算提供商的合作不光是技术创新，还有市场和生态的构建，从而更好地帮助企业实现上云，加速创新转型。”庄秉翰说。

推动网络转型

在2018年华为全联接大会上，英特尔与华为宣布了在SD-WAN和NFVI方面的合作，共同推动网络的转型。华为发布的FusionSphere for NFVI的英特尔精选解决方案，让更多用户高效实现NFVI部署应用，以更优成本获得系统的开放性、灵活性、高可靠、高性能和易维护，从而实现高效敏捷网络。

而华为SD-WAN产品基于英特尔架构的开放平台，实现了SD-WAN全解耦高性能转发平台，并且提供了极简分支部署，全流程自动化，业务分钟级上线，大大的降低企业的OPEX，提高了商业灵活性与加快新产品投放市场时间。

英特尔数据中心事业部网络平台部门全球市场开拓总监杜唯扬

英特尔数据中心事业部网络平台部门全球市场开拓总监杜唯扬告诉记者，我们看到现在SD-WAN发展迅速，这主要是得益于企业分支以及数据中心连接的发展需求。多云连接需求的增加需要敏捷网络的支持，而SD-WAN和NFVI可以帮助企业更好地应用到网络的能力。

杜唯扬表示，在SD-WAN和NFVI方面，业界通常采用开放式的合作，这也是为什么英特尔与华为积极合作的原因。同时，SD-WAN市场在未来几年都会快速发展，因为其不光可以帮助企业降低成本，还可以实现网络的智能化，进而产生更大的创新机会。在这个过程中，需要业界各方展开共同努力。另外，SD-WAN成为企业网络数据的入口和汇聚点，这样如何借助AI实现数据价值的兑现成为业界的关注点，创新的机会也由此发生。

据悉，华为与英特尔携手提供企业网关产品，采用了从英特尔凌动到英特尔至强D系列处理器的SoC解决方案，华为可以安装多种虚拟网络功能（VNF），支持可扩展硬盘和LTE接口，快速部署业务，并与英特尔携手共同促进生态开放与业务发展。

对于双方的合作，杜唯扬认为，英特尔与华为推出的SD-WAN和NFVI解决方案优势明显。首先，华为能够有效利用英特尔的芯片设计出高效的平台。其次，华为在网络方面的实力是业界认可的，双方可以相互学习促进。最后是华为在运营商和企业市场的影响力，结合英特尔在拉动产业链合作方面的优势，双方可以覆盖更多的行业客户，推动整个产业的网络转型。

杜唯扬说，在整个SD-WAN市场里面英特尔最主要的角色是把技术门槛降低，简化复杂的底层基础设施，方便品牌商和运营商，帮助他们实现快速部署。另外，英特尔希望打造一个开放的SD-WAN平台，拓展更多的合作伙伴，积极与业界开展开放合作，拉动产业链的发展。“除了与业界合作伙伴，英特尔也与最终用户展开技术验证，解决他们在实际部署中的问题。”

除了在SD-WAN方面的合作，英特尔与华为在NFVI方面也开展了合作，推动运营商的云转型。杜唯扬介绍说，英特尔的强项在底层硬件，而华为FusionSphere在软件层，通过软硬结合，双方可以更好地帮助运营商拥抱NFVI。现在NFVI已经从概念落地到产品，市场上商用解决方案很多。随着5G的部署，运营商需要网络虚拟化实现网络的灵活性，NFVI的市场前景非常广阔。

虽然市场机会很大，但是NFVI市场仍然面临很多问题。杜唯扬表示，首先运营商在技术选型方面是存在顾虑，如何在风险最小和成本最低的情况拥抱最新的技术，而不至于在技术大潮下“掉队”成为他们首要关注的问题。于是，英特尔联合业界合作伙伴推出了英特尔精选解决方案，帮助他们更好地部署NFVI。其次是在编排管理层，NFVI并没有统一，需要业界共同努力实现标准化。

结语

在处于变革的时代，英特尔联合华为开展了更多创新性的工作，帮助企业应对技术挑战，实现业务转型。不管是云端创新，还是推动网络转型，英特尔与华为在未来还将拓展更多层面的合作，为企业数字化转型提供更多支持。