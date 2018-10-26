第三季度英特尔业绩表现强劲 数据中心收入创下新高

英特尔的数据中心集团收入同比增长了26％，达到61.4亿美元，高于58.9亿美元的预期。同时，英特尔最大的部门客户端计算部门（提供面向PC和类似设备的CPU）收入达到102.3亿美元，高于此前分析师预期的93.3亿美元。

由于数据中心业务收入创下新高，英特尔第三季度业绩超出预期，备受关注。

该季度英特尔的利润为64亿美元，即每股1.38美元，营收为192亿美元，比去年同期增长19％。

在股票补偿等特定成本之前的收益为每股1.40美元。此前华尔街分析师预计收益为1.15美元，收入为184亿美元。

英特尔的数据中心集团收入同比增长了26％，达到61.4亿美元，高于58.9亿美元的预期。同时，英特尔最大的部门客户端计算部门（提供面向PC和类似设备的CPU）收入达到102.3亿美元，高于此前分析师预期的93.3亿美元。

英特尔的物联网部门也有良好表现，该季度收入增长8％，达到9.19亿美元。

Moor Insights＆Strategy公司总裁兼首席分析师Patrick Moorhead表示：“英特尔在第三季度出现了井喷，包括以至强处理器、FPGA、网络和存储技术等数据为中心的技术。个人电脑的增长，证明了英特尔在商用电脑上成功实施追加销售以及利用宏观增长最强劲的营销和销售能力。”

英特尔临时首席执行官Bob Swan警告说，中美持续的贸易争端将会是明年的最大阻力。在他发表此番表态之后，英特尔股票在盘后交易中起伏不定，先是跌回到不到1%的涨幅，之后上涨达6.5％。Swan向分析师表示，中国仍然是英特尔的一个“大市场”，更不用说中国是其全球供应链的一个重要组成部分了。

鉴于竞争对手AMD本周三公布的惨淡财报，英特尔在该季度的表现看起来似乎更好一些。AMD的指引低于预期，导致股价下跌。

这一结果也突显了英特尔即使在应对其业务面临的众多挑战时也能够大放异彩的能力。据报道，英特尔正在努力实现10纳米工艺这一制造目标，但在寻找新任CEO方面几乎没有取得明显进展。

Pund-IT首席分析师Charles King表示：“英特尔的表现表明，尽管面临一些重大的、引人关注的挑战，但英特尔仍然可以在芯片出现故障时大放异彩。此外，这也让那些认为这是一个利用英特尔漏洞夺取显著市场份额的好机会的竞争对手们放弃这一想法。如果英特尔真的在这种虚弱的状态下很容易被对手趁虚而入，那么当英特尔重振旗鼓的时候反对者也会有所退缩。”

同时担任婴儿首席财务官的Swan表示，英特尔正在专注于实现自己的目标。他表示，英特尔的目标是削减运营支出，并将这些资金用于更多的研发项目上。

Swan在与分析师和媒体的电话会议上表示：“我们在更大的TAM [可寻址市场]中占有越来越大的份额，推动经营杠杆的同时，增加我们的研发投入，并提供有吸引力的资本回报。我们认为，全球数据的大规模增长将增加对数据分析、存储和共享的需求。”

英特尔也给出了超出预期的指引。英特尔预计第四季度的收入约为190亿美元，在某些成本如股票报酬之前可实现每股1.22美元的盈利，分析师此前预计每股盈利仅为1.09美元，营收为183.9亿美元。