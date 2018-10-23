给你一个畅想AI的舞台 英特尔AI创新生态与技术分享论坛在京举行

2018年10月13日，主题为“前沿科技，创新升级”的中关村创业大街-英特尔开放创新实验室首期活动（英特尔AI创新生态与技术分享论坛）在中关村创业大街拉开帷幕。

至顶网服务器频道 10月23日 新闻消息（文/李祥敬）：我们正在进入一个日渐人工智能化的科技时代，传统行业正在被科技革新，整个产业界都在围绕人工智能进行创新性转型。

2018年10月13日，主题为“前沿科技，创新升级”的中关村创业大街-英特尔开放创新实验室首期活动（英特尔AI创新生态与技术分享论坛）在中关村创业大街拉开帷幕。行业大咖、技术专家、创新领袖一道，共话人工智能产业生态发展格局，人工智能技术的突破与行业应用落地，带来了一场AI领域智慧盛宴。

此次活动是“中关村创新创业季全球极客挑战赛——大企业新朋友圈”系列活动之一。由科学技术部火炬高技术产业开发中心 、北京市科学技术委员会、中关村科技园区管理委员会、 海淀区人民政府主办。中关村科技园区海淀园管理委员会、 英特尔（中国）有限公司、 中关村创业大街、 北京海云捷迅科技有限公司（以下简称“海云捷迅”）承办。

北京中关村创业大街科技服务有限公司总经理聂丽霞在开场致辞中表示，在2016年，为进一步响应“大众创业、万众创新”，推动实体经济转型升级，中关村创业大街与英特尔就建立开放创新实验室开展合作，共同联手成立“中关村创业大街-英特尔开放创新实验室”，旨在发挥中关村创新创业大街的创新创业服务资源优势，以及利用英特尔领先的智能硬件技术优势和产业资源，推动智能硬件创新创业资源集成和融合，让智能硬件、物联网等领域的创新创业从中关村创业大街走向北京、迈向全球。

聂丽霞说，今天，中关村创业大街-英特尔开放创新实验室进行了全新升级，升级后的实验室展示了英特尔在创新创业领域的产业生态和先进的核心技术，也是中国第一家人工智能体验中心。“在过去两年中，我们做了很多AI方面的事情，包括大赛、路演、沙龙、研讨和人才招募等，也取得了很好的成果。今天，我们用一种更直观、更动态的方式真正地体验和感受到AI到底能做什么，创业团队、政府部门、学校等都会受到启发。我相信在大家共同的努力下，通过不断升级，整个生态都会进行更多创新的工作。”

英特尔的人工智能生态

英特尔战略合作与创新业务部总监徐茂容在活动详细介绍了英特尔在人工智能方面的生态布局和策略。徐茂容表示，人工智能的生态，也就是AI＋和＋AI。＋AI就是传统产业引入AI技术，驱动自身的发展转型。而AI＋是因为有了人工智能技术，出现了很多新的机会，新的需求被创造出来。“过去很多不可想象的事情，我们可以借助人工智能技术进行解决，比如英特尔与NASA在月球陨石坑方面的合作。”

徐茂容介绍说，英特尔希望实现客户投入产出的最大化，为此英特尔提供了端到端的芯片产品，比如Movidius。不同的场景是需要不同芯片进行支撑的。在这个基础上，英特尔进行了广泛的生态合作，包括与不同行业的产业链合作伙伴进行更大范围的合作。当然，这也包括中关村创业大街-英特尔开放创新实验室，实验室可以承载很多内容，包括日常的交流分享、现场的技术体验和项目对接等。

除了实验室，英特尔也推出了创新人工智能开放平台，创业团队可以获取更多资源进行创新工作。另外，英特尔还推出了合作伙伴激励计划，在研发经费支持、技术对接等方面支持合作伙伴。“从平台硬件选择、搭建、数据准备、应用开发、实地部署、更新调优，英特尔希望能够帮助合作伙伴落地项目。”

在人工智能领域，智能机器人是一个重要的方面。英特尔研究院高级研究员刘双进行了主题为《异构计算服务机器人开放平台》的演讲，分享了英特尔中国研究院机器人实验室的研究成果，以及针对机器人应用打造的异构机器人平台——HERO英雄平台。

刘双说， H是异构，E是可扩展，易用，R是机器人，O是Open，开放，Hero是这几个词的缩写，中文是英雄，我们希望机器人通过英雄平台真正变成一个服务于人类社会的英雄。

海云捷迅：舞台给你，畅享AI

除了英特尔，以海云捷迅为代表的创新公司也在积极推动人工智能产业的发展。海云捷迅资深架构师任仲坪表示，海云捷迅是一家做产品的公司，我们给AI创新团队或者AI企业提供一个能够自由发挥的舞台。

任仲坪表示，人工智能技术的概念可以追溯到1956年，经过六十多年的起伏发展，现在人工智能技术的发展已经进入到一个全新的阶段。人工智能通过机器学习、深度学习以及比较先进的算法已经可能做非常多的事情。但是一个问题是AI应用受底层平台的限制，虽然IT技术单个项目现在已经非常完善和稳定，如何在IT平台上搭建一个完整的AI环境成为AI创业团队的重要诉求。“一套人工智能的部署，从开发到部署到实施都是费时费力的事情。而我需要的是海量数据处理的能力、算法模型训练的能力，成果快速形成的能力，应用及时发布的能力，这是我需要的。”

为了解决这样的难题，海云捷迅推出了AIStack，其基于Kubernetes，提供了从构建、交付、运行的一整套解决方案，包括代码构建、 持续集成、容器服务、镜像仓库、服务编排等功能。在此之上集成了一个一站式深度学习平台，它通过可视化的拖拽布局，组合各种数据源、组件、算法、模型和评估模块，让算法工程师和数据科学家在其之上，方便地进行模型训练、评估及预测。该产品支持TensorFlow、Caffe、Torch、MXNet等主流深度学习框架，并提供相应的常用深度学习、算法和模型，可以帮助企业快速接入人工智能的快车道，释放数据潜力。

在任仲坪看来，AIStack以云计算的形式提供了AIaaS的能力，底层基础设施云平台包括计算、框架的搭建能力、容器、网络管理、存储等已经由海云捷迅做好，AI团队只要专注于模型的开发、训练、预测，做他们擅长的事情，其他的交给AIStack即可。

除了软件平台，海云捷迅还推出了一体化交付的AIStack一体机，通过AIStack可视化界面操作进行处理，可以大幅度降低AI开发和生产部署的难度，提高了应用开发和生产运维效率。凭借自身AIStack云管平台，对硬件虚拟化处理，形成虚拟层面的资源池系统。规避了开发团队前期在硬件选型、平台搭建、AI应用开发、AI应用发布等各环节的工作中的风险与瓶颈问题。让开发团队只需要关注AI技术的应用与产品研发，其它的技术支撑与环境维护工作都可以基于平台进行可视化配置与管理，从而大幅度减轻开发团队的工作量。

在海云捷迅看来，未来人工智能和云计算将会创造惊人成果，云计算对人工智能算法学习机制，也将直接影响人工智能的落地实践。2018年，海云捷迅迭代了自研产品——AWCloud云管平台，可以支持AIStack，并推出了AWSTACK超融合一体机系列产品，让OpenStack技术在人工智能领域顺利落地实践，也为众多与人工智能相关的创新企业提供了安全、稳定的技术平台服务。

任仲坪表示，海云捷迅自己也是一个创业团队，可以说也是AIStack的客户。此外，针对目前AI人才缺乏的问题，海云捷迅面向院校提供了一个AILab的平台，也是基于AIStack提供的运算能力，包括框架，往上可以向院校提供AI相关的课程，这些课程已经和英特尔AI进行了融合。“对AI团队来说，在我们的朋友圈里你能得到你想要的东西，我们说从想法到实现只需要10次鼠标点击的距离，而我们现在做的是把这10次的鼠标点击做得再快一点点。作为企业级云计算和AI基础架构提供方——海云捷迅为所有AI研发人员提供出梦想中的‘舞台’。”

不是结束的结束

在活动上，优秀创新项目团队代表进行了AI技术分享。北京芝视界科技有限公司副总经理宋韧、触景无限北京科技有限公司硬件产品副总监常清璞分享了各自企业的业务情况以及应用人工智能技术加速自身业务创新的情况。两位嘉宾在演讲分享中都不约而同表示，人工智能技术对于各行各业的颠覆性影响正在日益凸显，我们应该拥抱AI，加速自身业务的创新与转型。

在活动最后，现场观众现场参观了升级后的中关村创业大街-英特尔开放创新实验室，并与最新的人工智能应用进行了沉浸式体验，人工智能应用带来的震撼体验深深影响了现场每一个人。