英特尔与今日头条携手深入探索利用AI创新 

日前，英特尔与今日头条战略合作联合发布会暨技术创新联合实验室发布会在北京举行。会议以“数据赋能 AI正当时”为主题，双方宣布将在数据中心底层架构、软件优化与落地应用的全方位合作，并联合发布了技术创新实验室，以驱动大数据分析和人工智能创新。

至顶网服务器频道 09月12日 新闻消息（文/邹大斌）：日前，英特尔与今日头条战略合作联合发布会暨技术创新联合实验室发布会在北京举行。会议以“数据赋能 AI正当时”为主题，双方宣布将在数据中心底层架构、软件优化与落地应用的全方位合作，并联合发布了技术创新实验室，以驱动大数据分析和人工智能创新，提升终端用户体验，引领行业技术发展。

今日头条遭遇成长的烦恼

如今，汹涌而来的数据洪流给企业带来相当大的挑战，同时也极大地激发了企业对利用AI和大数据分析的兴趣进行业务创新的兴趣，一些率先大胆应用AI和大数据分析技术的企业也从中受益，今日头条正是这样的一家企业。

“我们是一家用技术来改变人与信息连接方式的公司，从一开始我们做个性化推荐的时候就决定了这一点——通过技术的方式能够更高效地分发信息，到了今天，我们又进一步，改变信息创作的方式，这些都需要依靠技术来完成。”今日头条技术副总裁杨震原表示。

杨震原表示，为了更精准地进行信息分发和更好地创作，今日头条需要处理海量数据。 “人会产生大量的数据，我们用AI去分析处理这些数据，使他们更精准有效地为人服务。再通过人的行为进一步验证并循环迭代。有了海量数据的时候，我们就有更多的训练样本，从而又更好的分发效果。”

可以说，这几年今日头条正是伴随海量数据成长起来的。这一点透过下面几个数据可见一斑：今日头条的推荐系统训练一个完整模型要长达一年，其中30天的数据就可以达到4PB。而这只是诸多产品线中的一个，抖音的数据处理量比这个更大；今日头条的评论系统也是海量数据的主要来源之一，今日头条每天的评论超过1亿条，高峰值服务器每秒要响应几十万次。另外，视频业务（抖音和火山等）也是涉及大数据量的业务，今日头条每天上传视频多达数千万条。

海量的数据以及相应的处理需求对今日头条的IT基础设施带来很大的压力，促使今日头条数据中心规模快速攀升，从2017年年初的2-3万台服务器发展到今天的17万台服务器。伴随IT基础设施规模增长的，还有数据的处理手段和能力，这其中就包括AI和大数据分析能力。

“本质上今日头条的母公司字节跳动就是一家以人工智能为内核驱动的科技公司。因为今日头条本质上就是用AI做信息分发，无论是大家熟知的今日头条还是抖音、火山、西瓜等，这些产品都大量应用了AI技术。” 今日头条算法架构师曹欢欢博士说。

曹欢欢介绍，今日头条的产品大量应用了AI技术，比如，内容推荐的算法就是用AI去做推荐，视频处理的计算机视觉和语音识别都是AI的典型应用。

引领技术的发展

今日头条遇到的数据洪流的挑战和压力正是其与英特尔合作的原因。众所周知，英特尔已经转型为以数据为中心的公司，其战略正是为了数据世界的未来奠定技术基础。其产品涵盖了整个技术领域，从处理器、内存、存储、FPGA加速器、网络以及5G连接技术和软件，再加上英特尔的软件服务能力，这些技术和能力非常契合今日头条的需求。

“今年是英特尔和今日头条携手走过的第5个年头，我们从一开始在基于产品和技术的硬件合作开始，升级到软件和解决方案的合作。到今天，我们又共同成立了技术创新实验室，来引领行业技术的不断发展。未来，还会扩展到市场以及品牌推广，实现方面全方位的合作。”英特尔市场营销集团副总裁兼英特尔中国区总经理王锐。

其实，今日头条与英特尔双方合作由来已久，从2013年开始就有合作。比如，如今今日头条已经全面采用最新一代的至强可扩展处理器。进入到2018年，合作上升到新的层次。据悉，英特尔与今日头条的战略合作将涵盖数据中心和底层基础架构的硬件和软件优化、市场合作以及成功案例推广等，包括大数据分析、人工智能等领域。合作内容具体包括以英特尔至强可扩展处理器的计算、基于英特尔3D XPoint技术的存储产品和网络，为今日头条构建和优化数据中心基础设施；并通过AVX2/AVX-512等指令集与软件层的优化，为今日头条的数据分析及人工智能应用赋能，打造全方位的解决方案。

作为合作重点的是双方联合成立的创新实验室，基于该实验室双方将合作挖掘前沿技术的应用，特别是人工智能和大数据分析等技术，共同验证前沿科技的硬件及软件技术，研究行业技术发展趋势。英特尔还将优化今日头条的产品性能，帮助今日头条完成项目及产品的落地部署，以端到端的数据分析与人工智能解决方案，处理海量数据，驱动大数据分析和人工智能创新，提升终端用户体验。

梁雅莉表示：“把领先技术与创新业务结合，为企业和用户带来更多价值和更精彩体验，是英特尔和今日头条一致的目标。在本次合作中，英特尔将提供计算、存储、网络等方面先进的硬件、软件技术产品，并与今日头条的优势相结合，共同推进在大数据和人工智能等领域的技术创新和应用落地。”