Lisa Davis：以数据为中心 英特尔助力企业IT变革

Lisa接受了至顶网的独家专访，详细介绍了数字化转型下IT变革的核心原则。她表示，为了有效推进数字化转型，企业需要利用技术获取更快的速度和敏捷性。只有当业务战略和技术战略统一起来，才能够让技术为业务提供加速的助力。

至顶网服务器频道 09月04日 新闻消息（文/李祥敬）：以数据驱动的新工业革命时代已经到来，我们已经进入了以数据为中心的计算新时代——云的规模无限扩大，深入到网络并进而延伸到边缘，5G技术即将到来，人工智能和分析技术快速增长，为市场带来了巨大的变革，所有这些都将产生大量未利用的数据。

面对数据洪流，整个行业在很大程度上需要重新审视计算和以数据为中心的技术，包括如何以更快的速度传输数据、如何存储更多数据以及如何处理从云端到边缘的一切数据。这就需要企业构建新的IT平台，加速数据价值的实现。

在近日举行的英特尔数字创新行业峰会上，英特尔公司数据中心事业部副总裁，企业和政府行业数据中心转型事业部总经理Lisa Davis分享了最新的技术发展趋势，同时介绍了英特尔如何以数据为中心帮助企业构建现代化IT基础设施，有效应对数据洪流带来的机遇和挑战。

Lisa说，我们需要以全局观看待数据，为帮助用户传输、存储并且处理海量的数据，英特尔已经制定了切实可行的计划，包括性能领先的产品以及覆盖整个以数据为中心市场的广泛生态系统。

在演讲后，Lisa接受了至顶网的独家专访，详细介绍了数字化转型下IT变革的核心原则。她表示，为了有效推进数字化转型，企业需要利用技术获取更快的速度和敏捷性。只有当业务战略和技术战略统一起来，才能够让技术为业务提供加速的助力。在数字化转型和IT变革的过程当中，企业必须思考如何驾驭技术，实现创新、业务加速，在市场上竞争并生存下来。

企业IT变革的五大核心原则

当前，数字化转型成为企业的重要命题。数字化转型是个很大的命题，数字化转型的核心目的是需要挖掘和识别数字的价值，实现数字驱动业务，数字支持决策。

Lisa表示，商业世界已经改变，现在企业正在一个传统经济与数字经济融合的市场上竞争。为了在这种经济环境下求生存，企业需要使用技术来去获得更快的速度和敏捷性。数字化商业模式下，新的服务和产品层出不穷，企业与客户互动的方式也发生了变化，同时变化的还有把产品带向市场的方式。IDC预测2018年在20余个行业的40%的企业会被颠覆。这也说明了企业对于数字技术的依赖程度。

“快速的颠覆式变化成为了新常态。企业需要快速的适应这种变化，清楚自己的业务目标是什么，制定数字化转型的战略。只有当业务战略和技术战略统一起来，才能够让技术为业务提供加速的助力，从而让企业在市场上抓住商机。”Lisa说。

Lisa表示，在制定数字化转型战略的过程中，企业要注意以下的关键领域或者核心原则，这包括混合云战略，企业要从传统的IT基础设施转向优化的云基础设施。在数据中心的混合多云架构中，企业利用云去优化传统的基础设施，需要弄清楚数据和工作负载。从成本、稳定性、时延的综合优化角度来去决定某个工作负载应该是在本地还是私有云、公有云，甚至是在边缘运行。因此，构建一个分布式的生态系统来实现工作负载的移动性，从而帮助企业获得数据洞察力。

第二，很多企业都忽略了网络这个重点，我们需要一个虚拟化的网络，这是非常基础的一个构件。越来越多的设备联入网络、产生数据洪流，海量数据的传输和处理，以及更广泛、更复杂的应用场景，都对网络提出了更高的要求。传统网络无法应对，因此企业需要打造一个虚拟化网络，从传统、固定功能的网络过渡到开放、可编程的云优化网络，充分利用软件定义网络的能力。

第三，面向未来的存储。如何利用最新的英特尔存储技术，傲腾非易失性存储来实现业务差异性和更快的业务运营速度。英特尔傲腾数据中心级持久内存专为数据中心设计，代表着新一代内存和存储技术。让更大量的数据可以更接近CPU进行移动和保留，最大程度降低从系统存储获取数据的高延迟，从而为最终用户优化工作负载。英特尔通过把内存和存储战略与分析战略联系在一起，最终赋能人工智能和企业的数字化转型。

第四，数据分析，使用数据分析的企业要比竞争对手在业务决策上面的速度快很多倍！IT决策者可以使用基于至强的基础设施来加速部署人工智能和数据分析，快速获取商业洞察，加速创新决策！

第五，多重安全，业务可持续。要制定一个多重安全稳定的架构，更好的保护企业的数据和知识产权，这也是与以上四个基础技术构件相辅相成的。

以数据为中心英特尔全面助力企业IT变革

在数字化转型的时代，IT的角色在企业发展战略的制定和执行工作中起着重要作用。IT战略规划可以成为一个强有力的工具，使公司能够实现核心业务目标和成果。Lisa表示，英特尔拥有丰富全面的技术产品组合，包括至强可扩展处理器、傲腾数据中心级持久内存、FPGA加速器和围绕5G的网络技术等，以上都是能够帮助企业实现自身差异性竞争优势的技术元素，企业制定的数字化转型战略需要利用到以上所述的各个技术。

比如，在网络方面，利用软件定义网络实现数据传输的灵活性；还有计算和存储，尤其是存储对于企业处理海量数据推动人工智能和数据分析从数据中挖掘业务洞察力都发挥着至关重要的作用。只有这样，才能够让业务加速。“这就是数字化转型战略的关键组成部分，但最关键的因素并不是信息技术，而是要达成商业目标，数字化转型战略必须和业务战略统一起来。”Lisa说。

谈到成功的数字化转型的案例，Lisa说，京东云就是其中一个，京东在物流、零售等方面都使用了变革性的技术实现转型。福特也是如此，成功从一家汽车制造企业转型成为移动解决方案供应商，而不仅仅是传统意义上的车企。此外还有很多，这些企业利用数字化技术，成功实现了业务转型，我们从这些企业可以学习到很多有益的经验。

如果要总结这些转型成功案例背后的因素，那就是一个现代化的信息基础设施，只有这样才能够实现业务创新所需的速度和敏捷性。传统的IT基础设施是无法支撑数字化转型的，因此我们需要一个现代化的信息技术基础设施。

同时，如何避免风险，更快速地推动转型？Lisa表示，首先，企业要准备好转型，时间是关键。因为在当今的市场环境之下，要保持竞争力，要生存下来，就必须转型。第二点，信息技术必须提供敏捷性、效率和洞察力，才能够让企业真正去抓住商机带来的优势。这也是为什么我们谈到IT必须从服务供应者的角色转换成为业务的战略合作伙伴。因此，我们需要一个统一的技术基础设施，这样能够让企业事半功倍，这也就意味着企业需要为自己建立一个高效的数据中心，为业务带来速度和敏捷性。

最后，Lisa表示，英特尔正在构建以数据为中心的战略，赋能企业的数字化转型。通过新技术的不断创新，英特尔在计算、存储、网络等方面为企业提供了全面的IT基础设施解决方案。英特尔一直在推动IT变革，推动各行各业的转型，让企业在激烈的市场竞争当中处于不败之地。