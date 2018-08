Parallels Desktop 14 for Mac正式发布 性能与效率可以兼得

近日,Parallels宣布推出支持macOS Mojave的Parallels Desktop 14 for Mac,新版新增了超过50项功能,其中包括性能提升、图形改进、新技术支持。

至顶网服务器频道 08月31日 新闻消息(文/李祥敬):近日,Parallels宣布推出支持macOS Mojave的Parallels Desktop 14 for Mac,新版新增了超过50项功能,其中包括性能提升、图形改进、新技术支持,以及支持最新版Parallels Toolbox和Parallels Access for Mac和Parallels Access for Windows。

Parallels亚太区总经理Kevin Greely

Parallels亚太区总经理Kevin Greely告诉记者,Parallels Desktop 14 for Mac在性能与效率方面实现了平衡,赋予了用户更多生产力。借助Parallels Desktop 14,用户能够在Mac上使用的Windows功能比以往任何时候都多。

据悉,Parallels Desktop 14重点改进了图形并节省了存储空间,将性能和效率提升到了一个新水平。用户最多可节省20GB磁盘空间,同时尽享前所未有的最高性能。另外,Touch Bar现已支持更多Windows应用程序(如OneNote或Quicken),这便于客户将最常用的应用程序添加到Mac Touch Bar,快捷方式触手可及。

功能亮点一一看过来

Parallels资深产品经理Kurt Schmucker

Parallels资深产品经理Kurt Schmucker表示,Parallels不断听取用户需求,在Parallels Desktop 14中增加了很多用户喜闻乐见的功能。例如存储空间优化,通常情况下,虚拟机占电脑内存空间非常大,需要占用15–100GB或更多空间。

新推出的存储优化将同时运行的两种不同存储机制(Windows 和 Mac)都考虑在内,极大地节省了磁盘空间。“释放磁盘空间”对话框将会建议执行节省存储空间操作,以便可以更好地处理多台虚拟机。新创建的快照占用的磁盘空间最多可节省15%。

借助Parallels Desktop 14,用户现在可以在Mac上使用Microsoft Ink编辑Microsoft Office for Windows文档,包括PowerPoint、Microsoft Edge、CorelDRAW、Fresh Paint、Leonardo、openCanvas和Photoshop for Windows等应用程序中的压力敏感支持。

借助Parallels Desktop Touch Bar向导,用户可以轻松自定义数千个Windows应用程序的Touch Bar。这样一来,这些应用程序的功能键快捷方式在用户使用时触手可及。此外,通过使用Touch Bar XML编写,用户还可以在Touch Bar中自定义添加自己常用的Windows应用程序的功能键快捷方式,进一步个性化设置Touch Bar。

此外,Parallels Desktop 14支持夜间模式,在Windows文件中发布的“快速查看”现在显示为“快速操作”。目前对macOS Mojave Mojave其他功能的支持正处于开发阶段,将在即将推出的Mojave公开发布期间进行测试、完善和介绍。

Parallels Desktop 14在提升对增强图形OpenGL支持的同时,还显著提升了对SketchUp 2017/2018、CTVox、DIALux 8和OriginLab的支持。

所有视图模式都在速度和内存使用量方面有所优化。当视图模式在多台高分辨率外部显示器(包括 5K分辨率显示器)上运行时,这一优化显得尤为重要。

未使用的虚拟视频内存现在有效地还原到Mac系统内存中。借助图形的自动模式,Windows可以将超过2GB的Mac系统内存用于视频目的,同时尽可能允许Windows应用程序使用此内存。

此外,共享摄像头技术支持最高4K分辨率的摄像头,用户可以体验帧速率更高、更高清的视频会议。

Kurt说,Parallels Desktop for Mac商业版一向以来都非常关注管理和安全,让系统管理员工作起来更加便捷。在Parallels Desktop for Mac 14商业版中,新增的商业版功能包括增强管理以及安全和授权门户,其他改进包括:智能卡读卡器现在自动可用于 Mac 和 Windows,以便于更快速访问(若已启用的话);管理员可以通过电子邮件邀请用户,并向各个管理员分配分许可证,以提高效率;在部署模式下替换现有虚拟机,以简化生产力流程;在单一应用程序模式下部署的应用程序启动更快,并具有全新的新式外观初始屏幕;Parallels“我的账户”门户已经过重新设计,更适合热门用例。

除了Parallels Desktop 14,一起更新的Parallels Toolbox for Windows和Parallels Toolbox for Mac提供了超过30项一键式实用工具。比如在Mac上回收RAM内存,并优化内存使用。将此“释放内存”工具添加到macOS菜单栏后,单击一下即可轻松查看可用RAM,并回收可回收的内存。

Kurt特别指出,除了以上效率功能的提升,Parallels Desktop 14在性能方面的改进是非常显著的。Parallels Desktop 14重大性能提升包括:借助AVX512 Intel Cannon Lake处理器指令集支持,iMac Pro(音频和视频编码、AI、3D建模、加密和其他复杂数学计算工作负载)的性能提升可达200%;应用程序的启动速度提升可达80%;启动时间缩短可达10%;对APFS分区执行挂起操作的速度提升可达30%;共享摄像头的帧速率(帧/秒)提升可达130%;融合视图模式下的帧速率(帧/秒)提升可达17% 。

持续将Windows和Mac融为一体

作为Parallels旗下的明星产品,Parallels Desktop成为macOS与Windows之间的“桥梁”。

Kevin表示,两个操作系统的哲学理念不同,Parallels对两个系统都是非常热爱的。我们能够看到两个系统的区别,知道他们的不同能力,我们的目标是把两个系统进行结合,从而让用户使用起来更加舒心。

Kurt补充说,在过去四到五年,Parallels的团队主要关注把好的Mac功能移植到Windows上,因为当时好的Mac功能超过Windows功能,如今是把好的Windows功能移植到Mac上,比如Windows的Ink。“所以我同意Kevin的说法,这是一个哲学问题,他们都是很好的操作系统。用户更关注的是他们喜欢用哪些应用程序,而不在乎这个系统是什么。”

现在macOS与Windows之间的功能在日渐趋同,对此,Kurt表示,虽然操作系统越来越类似,但是为不同的操作系统设计的APP并没有重合,如今要程序员为两个不同系统写一个程序是不可能的。我们的任务是把你要的应用程序交付到你手上,而不管你用的操作系统是哪个。我们的用户经常是在一个小时之内,一会儿用Windows,一会儿用Mac,我们产品的用处就是为这种变换的环境工作。

发售计划与定价

Parallels大中华区总经理刘大铭

Parallels大中华区总经理刘大铭告诉记者,Parallels Desktop 14 for Mac、Parallels Desktop 14 for Mac专业版和Parallels Desktop for Mac商业版现在面向Parallels Desktop 12和13的订阅者和升级用户以及新客户推出,可以在线获取,也可以从全球范围内的当地零售店和在线商店获取。 新用户还可下载功能完备的试用版,免费体验试用14 天。

Parallels Desktop 14 for Mac年度订阅的建议零售价(RRP)为498元人民币,Parallels Desktop 14 for Mac永久许可证的建议零售价为698元人民币。Parallels Desktop for Mac专业版和Parallels Desktop for Mac商业版均面向新客户推出,售价为每年698元人民币。

Parallels Desktop12和13永久许可证客户可以以358元人民币的价格升级到Parallels Desktop 14,或以每年358元人民币的价格升级到Parallels Desktop for Mac专业版订阅。订阅Parallels Desktop同时赠送Parallels Toolbox for Mac或Parallels Toolbox for Windows,以及Parallels Access。