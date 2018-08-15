决胜数据未来 英特尔数字化创新行业峰会即将召开

2018年8月17日，由英特尔主办的《英特尔数字化创新行业峰会》将在北京金隅喜来登酒店举行。此次会议邀请100多位领导、行业专家、大型企业客户，以及40位媒体参与活动，话题涵盖了应对数字化转型的各项重要议题，以及业务转型、技术和商业模式创新实践等。

以数据驱动的新工业革命时代已经到来，面向未来的新思潮、新思想、新思考正在不断产生，每一个企业、机构都感受到了转型和创新的迫切性。在这种情况下，我们需要开放思想，跨界思维，踊跃构建新的IT平台，积极布局新的商业模式。

2018年8月17日，由英特尔主办的《英特尔数字化创新行业峰会》将在北京金隅喜来登酒店举行。此次会议邀请100多位领导、行业专家、大型企业客户，以及40位媒体参与活动，话题涵盖了应对数字化转型的各项重要议题，以及业务转型、技术和商业模式创新实践等。

推动IT转型 英特尔做了这些事

英特尔公司以技术创新为己任，一直致力于做中国高价值的合作伙伴，积极推动技术与商业等诸多领域的方案实践，助力中国数字经济和实体经济融合发展，并持续同政府和大型企业领导和专家共探讨技术和业务变革。

在数字经济时代，企业会面临哪些转型挑战？英特尔市场营销集团副总裁兼英特尔中国区总经理王锐博士将带来新工业革命时代企业数字化转型的最新洞察。

同时，在活动上，Forrester分析师将分享与英特尔进行的联合调查白皮书，揭示IT变革在企业数字化转型的重要作用，以及IT转型面临的挑战和企业应对之道。

既然IT变革如此重要，那么现在IT技术发生了哪些变化呢？英特尔数据中心事业部副总裁Lisa Davis将为我们带来答案，并介绍英特尔如何帮助企业构建现代化IT基础设施。

应对不确定性 企业如何实现思想和组织创新

当前，我们处于一个快速发展变化的不确定性时代，而创新是应对变化的最好方式。企业需要思想创新、组织创新、商业模式创新从而赢得新的发展机遇。

京东云总裁申元庆先生将介绍企业如何通过“技术+”思维构建新模式，让组织成为创新组织，让产品成为智能化产品，让服务成为智慧服务。

而知名学者、商业思想家吴伯凡通过对企业多年的观察，将从文化和商业的角度指出企业在数字化转型的四个陷阱和四个关口，让企业实现数字化涅槃。

在活动上，Intel行业解决方案集团中国区总经理梁雅莉与吴伯凡将进行对话，通过三问三答，为企业转型提供一个可兹借鉴的路径。

合作创新 这些用户有话说

英特尔积极依靠领先的技术不断赋能中国生态合作伙伴，并在这一过程中与更多的生态伙伴紧密携手，共同推动数据经济，发展联合创新，推动IT与各行业的跨界融合，为社会创新注入新动能。

在活动上，典型行业用户将进行主题分享，介绍他们如何依靠英特尔精选解决方案推动IT全面转型。

总之，此次英特尔数字化创新行业峰会聚焦数字化创新，探讨技术与商业的互动，相信会给与会观众带来不一样的体验。