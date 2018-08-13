英特尔首批Optane DIMM开始向谷歌交货，但需待配套CPU到位后方可正式使用

英特尔公司数据中心部门总经理兼执行副总裁Navin Shenoy在本周三的以数据为中心创新峰会上，正式开始将这一全新产品线成果交付至谷歌平台副总裁Bart Sano手中。

发展路线图正式曝光，但其中尚存大量不明之处。



尽管具备相关支持能力的至强CPU还没有推出，但英特尔方面已经开始将首款Optane DIMM交付至买家谷歌手中。

英特尔公司数据中心部门总经理兼执行副总裁Navin Shenoy在本周三的以数据为中心创新峰会上，正式开始将这一全新产品线成果交付至谷歌平台副总裁Bart Sano手中。

尽管此次舞台效果设计得不错，但仍然没有什么现实意义——毕竟能够支持Optane DIMM的至强SP（Skylake）处理器目前尚未正式推出。

另外，对于这款产品，还存在大量细节信息缺失：

延迟及其对DRAM缓存的影响

功耗与散热情况

使用寿命

价格

安全性与可维护性

虚拟化与多租户支持能力

除非谷歌方面获得对应的定制化至强处理器，否则Optane DIMM在此期间将只能被束之高阁。

尽管如此，英特尔公司仍然在努力宣传Optane DIMM的性能优势。利用Optane DIMM配合早期Cascade Lake至强处理器，SAP HANA工作负载的重启时间可以由数十分钟缩短至几十秒。好吧，这样的结果确实振奋人心。但问题是，大家显然极少对HANA进行重启。

基本上，我们无法掌握关于Optane DIMM的任何应用程序性能提升信息，因为目前还没有哪种生产级处理器能够与之相匹配。

Anandtech网站发现了一份英特尔高性能计算路线图演示资料，其中展示了处理器与DIMM的未来发展方向：

这份演示资料显示有Apache Pass DIMM——即英特尔Optane DIMM的代号——将于2019年发布，此外Cascade Lake至强处理器也将同步推出。

Cascade Lake是一款14纳米处理器CPU，采用至强Skylake的Purley微架构，其采用专注于人工智能的深度学习增强（简称DLBOOST）技术，能够提供11倍于至强Skylake的人工智能类负载性能提升。

该资料中还包括Cooper Lake CPU，其同样采用14纳米制程技术，将于2019年年底开始发货直至2020年。进入2020年，Ice Lake也将正式推出，其代表着英特尔长期承诺却一直未能实现的10纳米制程工艺。Barlow Pass DIMM也将在2020年与这款具有 里程碑意义的至强处理器共同亮相。

在资料下方，我们看到标有面向高性能计算的PCSD服务器产品部分，其中包含2019/2020年的Walker Pass DIMM，以及另一款将于2020/2021年推出的未命名DIMM。Walker Pass的推出时间与另一款Cascade Lake进阶处理器相同。

Anandtech网站猜测，Barlow Pass正是下一代3D XPoint DIMM。但我们还无从得知其在性能与规格方面同现有Apache Pass XPoint DIMM有何区别。

而The Next Platform网站则表示，Walker Pass将是“第二代Optane DIMM，且预计上市时间定于2019年5月左右。”

从演示资料中的时间顺序来看，Barlow Pass可能实际上代表着第三代Optane DIMM。

评论观点

我们认为英特尔公司不会允许AMD处理器轻松支持Optane DIMM。然而，目前美光已经在XPoint的开发工作上与英特尔分道扬镳。如果美光进行相关技术方案的批量生产（这简直是一定的），则预示着AMD方面很可能将通过美光Quantx DIMM支持XPoint DIMM。

很明显，Optane DIMM的正式使用必须等待英特尔Cascade Lake至强处理器的正式出炉。即使英特尔能够在今年年底之前发布第一款Cascade Lakes产品，其它受支持的衍生方案也需要再等一等，这意味着各服务器OEM厂商直到2019年才会全面发布自家相关产品。

考虑到产品细节信息的缺失——特别是在读取/写入延迟、功耗与使用寿命等方面，我们基本确信以下几项结论：1）其当前指标并不出色；2）英特尔仍在调整其Optane DIMM以进一步降低延迟与功耗并提升使用寿命。

与现有Apache Pass产品相比，Barlow Pass、Walker Pass以及另一款尚未命名的DIMM很可能拥有更高的层数与存储容量。

与以往一样，英特尔公司的Optane产品开发进度仍然令人沮丧，而其技术发展路线图资料也证明这一切恐怕要到2020年之后才会开花结果。