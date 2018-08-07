AMD处理器大举发力，英特尔服务器巨头地位遭到撼动

Mercury Research公司的半导体研究人员们正在对数据进行整理，旨在反映AMD新一代处理器对英特尔在x86服务器CPU领域垄断地位的冲击。

Epyc芯片正不断蚕食至强处理器的x86营收份额。

Mercury Research公司的半导体研究人员们正在对数据进行整理，旨在反映AMD新一代处理器对英特尔在x86服务器CPU领域垄断地位的冲击。

Wells Fargo公司高级分析师Aaron Rakers已经看到了其中的2018年第二季度统计数字。他在接受采访时表示，“英特尔的服务器CPU份额估计已经下降至98.7%，其上个季度的份额占比为99%，上年同期则为99.5%。”

“与此同时，AMD的服务器CPU份额则在2018年第二季度提升至1.3%，高于上个季度的1%以及上年同期的0.5%。”

他将两组数字绘制为以下图表，旨在说明英特尔与AMD之间在服务器CPU营收份额方面的鱼形交换趋势。

Mercury公司（专门追踪微处理器与图形PC组件的市场动态）的数据显示，AMD服务器单元的市场份额占比较上年同期增长了181%，环比增幅亦达到40.5%。Mercury方面同时表示，Epyc营收在2018年第二季度内已经达到5766万美元，远高于上个季度的3600万美元。

Rakers指出，AMD公司认为到2018年年底，其完全有能力将服务器市场的份额占比进一步提升至5%左右。

然而，考虑到目前其全球市场占比仅为1.3%，再加上此前0.4%的季度占比增幅，我们很难相信AMD公司能够在接下来的短短两个季度内迅速将市场份额推高至5%水平。

按照目前的增长速度计算，AMD公司在2018年年底的市场占比很可能只达到2.1%。

备注: AMD公司在今年6月的简要介绍之后，现已正式披露其第二代32核心Threadripper高端桌面处理器。