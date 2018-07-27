以软件为灵魂 青云QingCloud全新定位重塑ICT服务

回顾青云QingCloud的成长历程，青云QingCloud品牌定位的转变，也预示了青云未来的发展战略，基于成熟的软件定义的云模式，以IT为灵魂，以CT为血肉，开辟一条独一无二的云模式发展道路。

至顶网服务器频道 07月27日 新闻消息（文/李祥敬）：2018年7月27日，青云QingCloud在Cloud Insight Conference大会正式宣布“青云QingCloud品牌战略升级暨多品牌全新升级”的重要战略。成立六年，运营五年，企业客户达90000家，估值跻身独角兽行列，青云QingCloud早已不是初出茅庐的单一云计算厂商，而是成长为企业级全栈云ICT服务与解决方案提供商。

时至今日，羽翼渐丰，青云QingCloud在一朵积累多年经验而成熟的云上，构建了融合IT和CT能力的全产品体系，打破了云厂商固有的发展路数，从IT服务商进阶为云模式ICT服务商。扩大战线，高筑门槛，青云QingCloud选定了ICT这一增长市场，切换新跑道，以软件为灵魂重塑ICT服务。

以软件为灵魂 青云QingCloud打造向未来的企业ICT交付形态

众所周知，青云QingCloud 2013年产品上线开始是以公有云的形象面世的。而现在经过五年扎实的成长，青云QingCloud积蓄了深厚且成熟的云模式经验，在此基础上拓展边界，向ICT领域迈进，以IT为灵魂，以CT为血肉，带给客户全新的ICT服务体验。

青云QingCloud CEO黄允松表示，青云QingCloud全新战略升级为企业级全栈云ICT服务商。“对于企业来说，无论是云的形式还是传统IT形式，甚至包括未来的容器、Serverless、甚至雾计算，任何一种形式的技术变革对企业来说都只是手段，对企业来说更重要的是解决实际问题。”

所以，从这个意义上来说，青云QingCloud就不是简单的公有云或者私有云厂商。为了实现企业级全栈云ICT服务商的愿景，青云QingCloud在产品层面进行了丰富的布局。除了我们耳熟能详的QingCloud公有云、RadonDB分布式数据库、光格网络SD-WAN智能广域网服务，以及QingStor软件定义存储产品线等，青云QingCloud在本次大会上还发布了容器产品线KubeSphere、多云管理平台OpenPitrix等产品。

黄允松表示，青云QingCloud拥有如此众多的产品线和产品品牌，这些产品线和品牌是青云QingCloud自下而上成长出来的，并且实现和整个青云QingCloud云平台的松耦合，可以以独立的产品形式交付。“青云QingCloud很长时间以来发展的战略可以概括为‘扩大战线、高筑门槛、全面破坏、彻底重建’。”

具体来说，青云QingCloud的产品线非常丰富，不光是简单笼统的云计算，而且涵盖了企业IT服务里面的超融合、软件定义存储、广域网、云管平台、数据库等。同时，这些产品都是ICT的重要组成部分，这些产品对技术能力要求非常高，因此青云QingCloud的门槛是在技术层面构建起来的，给企业提供的是非常核心的产品线。

中国云计算已经走过十年的历程，在5年或者10年之前，整个ICT产业是基本以硬件、国外厂商、IOE为主的状态。“为什么云计算会得以发展，在所有行业中兴起云化或者云端迁移的热潮？肯定是传统ICT出现了问题，青云QingCloud的使命实际上是全面破坏传统ICT产业形态，在云端重新构筑面向未来的企业ICT的交付形态，这就是我们的'全面破坏'和'彻底重建'。”黄允松说，“青云QingCloud是一个没有巨头背景，坚持独立发展的创业公司。对于我们来说，选定ICT这个增量市场是非常重要的事情。除了市场本身是增量外，我们还要以软件为灵魂去构建ICT服务。”

对于全新的市场战略定位，青云QingCloud市场副总裁刘靓表示，我们明确自己的定位，只有一个维度——客户的维度。我们称自己为全栈云ICT服务商，归根结底是让客户明白青云QingCloud能提供什么。

支撑企业数字化转型 青云QingCloud有话说

毋庸置疑，我们现在处于数字化时代。IDC的数据显示，2017年数字化转型驱动了65%企业新技术项目与举措，数字化转型是我们今天所有企业和IT厂商共同面临的一个最重要的关键字。据IDC预计，2021年全球会有50%的经济是数字化形式的，中国有55%的经济是数字经济。

数字化转型不是一朝一夕的事情，而支撑企业数字化转型的企业服务和ICT服务是一个巨大的市场。青云QingCloud认为云的核心不是“为云而云”，而是通过云的形式再造一套ICT系统支撑企业数字化转型。

在IT领域，青云QingCloud关注硬核部分，这部分主要针对企业数字化转型最核心的问题。比如传统集中式核心如何上云？用Oracle支撑的大型应用该如何上云？数字化转型必须面向互联网重建业务形态，这带来的新问题是互联网新核心应用如何构建？

黄允松表示，随着数字化转型的深入，各行各业甚至传统企业都会各种各样的问题。青云QingCloud提供的存储解决方案、容器、多云管理等产品帮助企业进一步屏蔽IT系统复杂性，给予业务系统更高的效率。

特别是青云QingCloud提出了全模云概念，双核心支撑企业数字化转型。黄允松说，企业尤其是传统企业要完成数字化转型必须解决的两个问题，一是传统集中式核心上云，二是云端互联网分布式新核心的构建，以及这两个核心的统一管理。这是非常内核且重要的话题。青云用了很长时间才具备了全模云能力，为的正是同时支持企业核心和互联网新核心，支撑企业全面数字化转型。“青云QingCloud认为，作为一家对企业ICT负责的服务商，需要脚踏实地的看客户面临的问题，并且帮助他们解决，才是企业社会责任感所在。”

正是这样的思考，青云QingCloud获得了众多行业客户的青睐。比如江苏交通把全省全部高速公路交通系统都构筑在青云QingCloud公有云上面，泰康保险的在线财险系统运行在NeonSAN上等。在行业市场的拓展，青云QingCloud是依托私有云产品。“为什么青云QingCloud拥有如此众多的行业云案例，简单来说是把公有云平台打包装回家，也就是超融合产品。”黄允松说。

青云QingCloud的超融合产品叫做青立方，集成了青云QingCloud的全栈云能力，能够满足企业各类业务场景下数字化转型的需求。在私有云领域，青立方超融合系统服务于中国银行、光大银行、川财证券、广东省公路局、环球网等客户。

黄允松表示，在中国可以提供私有云服务的厂商中，只有青云QingCloud的私有云跟公有云完全一致。“在我们看来，行业云是一个重要趋势。当我们把青云QingCloud公有云平台、应用市场、公有云运营平台、运营经验、方法论打包变成产品交付给企业客户时，他们能最快地获取公有云平台和公有云运营能力，这一点非常重要。”

不管是云平台与超融合、容器、软件定义存储、CMP、应用云化与管理平台市场还是分布式数据库、SD-WAN，无不是对企业数字化转型非常关键的产品与服务。“数字化转型是现在企业最为重要的话题，云模式的ICT是数字化转型的基石。我们认为自己站在增量市场的快速跑道上，我们选择的道路是涵盖企业ICT全部核心服务的大平台发展方式。”黄允松说。

结语

回顾青云QingCloud的成长历程，青云QingCloud品牌定位的转变，也预示了青云未来的发展战略，基于成熟的软件定义的云模式，以IT为灵魂，以CT为血肉，开辟一条独一无二的云模式发展道路。