操作演示：青云QingCloud企业云平台之初体验

基于青立方Qing3超融合系统搭建的实验环境，青云QingCloud高级讲师石志国进行了主题为《QingCloud企业云平台之初体验》的操作演示，在线用户使用测试账号可以远程登录，全方位体验QingCloud 企业云平台核心功能。

当前，各行各业都在进行数字化转型，而数字化转型离不开IT基础设施的支撑。在企业上云过程中，如何支撑业务和应用的云化成为关键，而超融合架构通过软件定义技术，可以为企业实现可扩展的IT基础架构，支撑企业的上云进程。

近日，青云QingCloud举行了一场主题为《基于超融合的全栈云计算演进之路》的线上研讨会。此次线上研讨会深入探讨了如何利用超融合架构实现企业级全栈云计算，分享行业用户的最佳实践，并现场提供企业级云计算平台的操作演示环境，帮助企业轻松构建云时代的IT基础架构。

基于青立方Qing3超融合系统搭建的实验环境，青云QingCloud高级讲师石志国进行了主题为《QingCloud企业云平台之初体验》的操作演示，在线用户使用测试账号可以远程登录，全方位体验QingCloud 企业云平台核心功能。演讲实录如下：

现在我们通过几个简单的DEMO来了解整个环境搭建过程以及使用体验。首先我们来看一下通过青云超融合设备一键安装云平台，我们提供了一个标准的安装软件可以安装云平台的各个版本，所以我们称之外部安装模式，在这个模式里面我们需要一台服务器，基于实际的环境可以是物理机也可以是虚拟机，这可以支持标准的云平台所有版本的安装。

在演示环境里面我们准备了四台超融合设备，安装基础的操作系统和服务器，在一个网络里可以互通。剩下的过程就非常简单了，我们可以通过三步，第一来进行参数的设置，比如说设置我们平台要安装的域名，区域可以根据自己的要求来写，比如说北京，第二步来设置节点设置，在这里面可以去增加我们要安装的节点，最后点击安装就可以进行了。

由于这个安装过程根据实际情况会耗时1-2个小时，所以在本次的展示里面我们用PPT形式来给大家看一下整个安装过程。现在我们看到的就是安装界面，在这个界面里面我们可以提供以下几个功能，第一是平台的安装，之后如果用户需要扩容也可以操作，最后还可以进行重置，如果我们希望进行多次的安装练习，重置是一个非常好功能。现在我们可以开始点击安装来看看整个的安装过程，非常的简单，点击之后我们首先要选择云产品的类型，之后我们来填写自己安装环境的域名，比如说区域是北京A，再点击下一步，我们可以看到在本次的环境里面我们准备好了4台超融合服务器，已经把它基本属性列出来，大家可以看到它们的内存，磁盘空间等等。

首先选择两个来安装服务节点，选择角色，之后可以选择节点对应的子角色，那些没有被选择的子角色将会以虚拟机的形式来安装在物理服务器上。现在角色已经选择完毕，我们还有两台机器来选择作为计算节点，在角色里面来选择，子角色我们也有对应的模式，现在来选择第二个这种方式。

经过刚才的选择我们已经可以看到在4台超融合服务器上面，有两台作为节点控制节点，另外两台作为计算节点，点击下一步，这个时候我们就可以看到一个总结的页面，在这个页面里面提示我们现在的控制节点是两台，计算节点是两台，区域是北京A，直接点击安装就可以进行安装过程了。

这个过程根据实际安装服务器的数量和配置不同，时间略有差异，一般是1-2个小时左右。如果我们在安装完成之后，需要做一些重复的安装，去做练习的话，可以直接点击界面里面的重置所有按钮，点击之后我们可以看到所有的机器状态会变为重置中，擦除我们之前安装的所有软件，这样方便于我们进行更多的实战练习。

安装过程完成之后，我们可以去选择登录的页面，在这个页面里面我们来选择登录服务器是青云，输入我们安装环境的管理员和密码，点击登录，之后我们就可以看到一个熟悉的界面，类似于我们青云在公有云上的一个平台，在这个界面的左上角大家可以看到它的安装软件名称，还有安装的区域，是不是很简单呢。

接下来我们通过青云公有云来给大家演示一些核心的功能。首先请大家访问青云官方网站，用我们已经发送到您手机和邮箱的用户名和密码来进行登录，我这边也切换到公有云环境，等大家输入完成用户名和密码之后，可以点击登录控制台进行登录，首先我们看一下整个云平台的操作界面，在左上角大家可以根据自己的权限去选择不同的区，比如说我现在选择的是上海1区，大家可以根据自己的喜好选择对应的区域，这个区域是为我们的客户来提供服务的，比如说我们的业务主要在上海开展，我们可以把我们的服务器部署在上海这个区，如果是在北京开展业务就可以部署在北京区，现在我想在上海一区，选择完区之后在下面我们可以看到一个功能的列表，在这个列表里面展示了我们云平台对应的功能，包括了计算、存储、网络、安全，我们的PaaS服务等等，当我们点击到一个功能之后，可以在我们右边主工作区看到对应的列表，比如说我们点击总揽可以看到这个用户当前它所有的配额，在最右边还可以看到这个用户最近的操作，在界面最上方大家可以看到自己帐号一些信息，可以去开一个工单，和青云工程师去探讨一些问题。

我们首先来点击网络与CDN这个选项下面的VPC网络，去在青云公有云上面创建一个属于自己专属的网络，我们点击创建VPC网络，在这里面大家可以自定义一个名称，比如说我们在上海名称就叫做上海VPC，地址范围我们给出了很多，大家可以自由选择任意一个，它是一个B段的网络地址，非常大，我们之后会在个基础之上去创建自己的私有网络，输入完了之后我们点击创建，同时大家可以在右上角看到系统的提示正在创建VPC网络，现在已经创建完毕，非常快，我们点进去可以看到现在的网络是空的，我们可以奠基私有网络下面的＋来创建一个私有网络，我们给它一个名称叫01，这是我们选择其中一段地址，比如说你可以根据自己喜好去选择192.168.0.0或者是1.0等等，我们就用这个默认地址，0.0这个网段，点击提交，同时也可以在右上角看到系统的提示，正在创建这个私有网络，并把它加入到刚才我们所划的一个非常大的网络的区域段VPC里。

在等待同时，大家就可以去点击公网IP，点击申请，来申请一个公网IP地址，在弹出框继续点击申请公网IP，给它一个名称，比如说叫ERP，这个随便可以起，可以看到我们这个公网IP所提供的网络带宽的上限，我们现在都保持默认，点击提交，很快我们就会申请到一个系统给我们的公网IP了，大家可以用这个小图标点击一下来复制当前的公网IP地址，我们稍候会用到。

我们再切换回VPC网络，点击刚才创建的上海VPC，这个时候可以看到里边的一个私有网络已经创建成功了，网络创建好之后我们可以去点击“计算”，点击“主机”，点击“创建”，这个时候我们有很多操作系统可以选择，青云提供了很多径向，比如说我们可以点击“系统”，大家可以看到这里面有主流很多的径向，如果常用的它会放在常用选项框里，我们就选择“常用”里面第一个，点击“下一步”，在这我们可以现在主机的类型CPU和内存的核数和副本策略，我们现在都保持默认。系统盘大家可以看一下现在默认是20G，点击“下一步”，然后去选择我们已经创建好的私有网络01，点击“下一步”，给我们的主机起个名称叫上海VM1，给它一个密码，这个密码要包含大小写和数字，稍微复杂一点，设置好之后可以点击“创建”，一般我们会在7-10秒之内创建出一台虚拟机，大家可以看到右上角“创建”的一个提示，现在虚拟机已经就绪了，非常快，我们可以点击虚拟机旁边的“web终端”来进行登录，输入我们的默认用户名root，输入刚才自己设置的密码。

这时候大家可以看到已经登录到虚拟机里了，我们可以去运行一些命令，同时这个虚拟机的最后几位它的ID，我们去验证一下，在云平台上面我们可以看到正好是这台虚拟机它的ID后4位表示就是这台机器。现在我们的虚拟机已经有了，我们可以把刚才申请的公网IP地址，点击“网络与CDN”，公网IP，把它绑定到我们的虚拟机之上，点击“更多操作”分配到主机，选择我们创建好的上海VM1，点击“提交”，点击“确认”，右上角系统会提示“正在绑定公网IP”，有了它之后，我们就可以直接在自己的笔记本电脑用SSH登录工具访问这个公网IP，实现连通虚拟机了。

我们来看一下，启动我们的SSH终端，修改一下配置，复制上刚才我们申请到的公网IP，点击“确定”，点击“连接”，输入我们的用户名和密码，这样大家可以看我已经通过我们公网的地址连到了这台虚拟机里，而且它的ID跟刚才是一样的，所以非常方便。

我们再切换成我们控制台，点击“存储”，点击“硬盘”，我们可以点击“创建”去申请一块硬盘，比如它的名称叫S1，我们给它一个默认大小，比如说10G，点击“提交”，同样很快系统会为我们创建好这个虚拟磁盘，我们选中这块磁盘点击“更多操作”，把它加载到刚才所创建的虚拟机里，点击“提交”，我们可以看到系统的提示正在加载，加载完成，我们可以点击“刷新”，这个时候大家可以发现这块磁盘加载进来以后，系统分配的盘符是/DV/SDC，我们到虚拟机里查看一下运行命令FDISK，大家可以看到SDC就是刚才我们创建好一块加载的磁盘，SDC是我们申请虚拟机创建的时候默认的一块系统盘，它的大小是20G左右，我们现在把它关掉回到计算，主机，我们先把它主机关闭掉，然后去调整我们的系统盘大小。

在实际过程中由于我们没有办法去预估未来业务的发展可能在初期创建的时候系统盘给得比较小，我们可以通过这种方式非常灵活去创建来更改系统盘大小，我们选中这台机器点击“更多操作”，选择“更改配置”，我们往下拉可以看到系统盘，比如说我们给它改到30G，点击“提交”，右上角可以看到系统提示“更改完成”，非常简单，我们再把这台机器启动起来。

现在启动完毕，我们仍然用web终端进行登录，输入用户名和密码，我们仍然用FDISK来进行检查，大家可以看到SDA这块系统盘已经是30G了，我们刚才挂的那块磁盘实际的硬盘还在这里，这些操作都是通过鼠标点击就可以实现，非常方便，我们再来看下面的高级功能，点击“管理”，点击“资源编排”，我们可以去创建一个模板，在这里青云提供了两种方式，我们可以用从当前资源去做抽取，比如说用户已经构建出了一个业务环境，它这里面现在比较简单，包含一个虚拟机和一个VPC网络，点击“提交”，之后大家可以看到系统自动生成了一个资源拓扑，在拓扑里面包含了刚才我们创建的VPC网络，虚拟网络和一台虚拟主机，还有它挂载的磁盘，我们点击“提交”之后这个模板就会被保存下来，比如说作为我们上海一个业务。

我们还有一种办法，点击“创建模板”可以手动去创建，这个时候大家可以通过左方的列表拖拽资源，比如说我们拖拽一个VPC网络过来，再拖拽一个私有网络组件过来再拖拽一个虚拟的主机放到私有网络里，这样就可以很方便用图形化的方式来构建我们的业务集群了，我们还可以去选择这个虚拟机的映象，点击“提交”，还可以去改变它的主机名称，比如说这个叫做北京1，通过这种方式大家可以去点击“资源价格”，我们的资源编排提供这样一种能力，我们不需要真实在公有云上去购买这些资源就可以看到我们的业务架构大概需要消耗的资源情况，所以让我们有一个预估，然后我们点击“提交”，把它保存成我们的资源模板，比如说就叫做“北京1”，通过这种资源编排的方式，我们可以图形化把我们已有的架构抽取成一个资源的模板，也可以手工去创建自己的资源架构，之后可以利用到这个模板去构建我们更多的测试环境，生产环境，或者把它放到我们其他的区，而且全过程都是自动化的，在这里我们点击应用模板，给它名称，比如说“北京”，点击“提交”，这个时候大家可以看到在云平台后端利用到资源编排全自动帮我们去创建刚才手动所创建的一切，包括我们的VPC，包括我们私有网络，以及私有网络里边所有的这台虚拟机，整个过程都是自动化的，无须人工干预，这样可以极大提高我们部署销小，而且不易出错。

我们去做一个检查，点击“网络与CDN”，点击“VPC网络”，这个时候大家可以发现有一个名称叫“北京”的VPC网络已经被创建出来了，我们如果点进去还可以看到它正在创建出一个北京的虚拟私有网络加到了这个VPC网络里，同时我们还可以去点击“计算”，点击“主机”，现在系统还没有完成，我们稍等，它会按照刚才我们资源编排里面的组件，帮我们把北京的虚拟机也创建出来，我们点击“计算”的主机，在这里面马上就会有一个虚机了，大家可以看到一个名叫“北京”的虚拟机正在创建中，已经创建完成，我们等待它刷新一下得到网络地址就可以进行登录了，现在还在资源编排。现在全过程已经自动化完毕，我们刷新一下可以看到这台机器已经出来了，我们可以点击“web终端”，因为是自动创建的，所以它用的是我们默认的密码，默认密码大家可以在我们的界面来点击“映象”获得，我们按照提示来输入默认的密码，登录成功，非常方便。

最后我们来做一个小结，刚才我们所演示是熟悉云平台主要的功能菜单，创建了VPC网络，虚拟子网和进行外网IP的绑定，创建了虚拟机，加载了硬盘以及系统盘的扩容，最后我们用资源编排的方式所见即所得获得了我们的业务架构，如果大家有更多的测试要求，可以扫屏幕上方的二维码，与我们取得联系，谢谢各位。

更多此次线上研讨会的内容以及视频回放，请访问http://www.zhiding.cn/special/qcloud_zc