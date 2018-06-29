青云QingCloud黄文龙：基于超融合的全栈云计算演进与实践

青云QingCloud 资深解决方案架构师黄文龙进行了主题为《基于超融合的全栈云计算演进与实践》的分享，介绍了超融合的演进历史和发展趋势，全栈云计算的构成，基于青立方Qing3超融合系统的解决方案与应用场景。

当前，各行各业都在进行数字化转型，而数字化转型离不开IT基础设施的支撑。在企业上云过程中，如何支撑业务和应用的云化成为关键，而超融合架构通过软件定义技术，可以为企业实现可扩展的IT基础架构，支撑企业的上云进程。

近日，青云QingCloud举行了一场主题为《基于超融合的全栈云计算演进之路》的线上研讨会。此次线上研讨会深入探讨了如何利用超融合架构实现企业级全栈云计算，分享行业用户的最佳实践，并现场提供企业级云计算平台的操作演示环境，帮助企业轻松构建云时代的IT基础架构。

青云QingCloud 资深解决方案架构师黄文龙进行了主题为《基于超融合的全栈云计算演进与实践》的分享，介绍了超融合的演进历史和发展趋势，全栈云计算的构成，基于青立方Qing3超融合系统的解决方案与应用场景。演讲实录如下：

今天给大家介绍一下基于超融合全栈云计算演进与实践。超融合过渡了三个阶段，从超融合1.0到3.0，超融合1.0就是简单的物理硬件堆叠，底层是刀片或者是X86服务器，上面加了存储，再到上面提供了一些交换设备。2.0就是不同的厂商，底层也是服务器再到虚拟化的分布式产品，再到上层有统一管理平台包装起来之后交付了一个超融合2.0产品。

青云超融合叫超融合3.0交付模式，这是全模云的交付模式。从青云的云平台软件，再到整个硬件层面，由青立方承载，统一交付全模云，从IaaS层到PaaS层一体化交付的云平台，这是我们认为超融合3.0的模式。

青云的青立方超融合经历了几个阶段，2015年时候这个超融合产品只在青云公有云自己内部在使用，因为我们内部会有大量的公有云机房，硬件设备，为客户去承载他们的算力和存储，所以我们用超融合一是满足青云对硬件的性价比，二是硬件资源利用率的提升，所以超融合产品作为我们公有云首先上线的一个功能。

在2016年我们把超融合迭代之后，作为一个私有云的产品推向了客户，推向了私有云的市场，满足私有云很多客户想要落地超融合一体化软硬交付的这种模式，这种需求，我们就把超融合推到了市场中来。2017年，我们用超融合不单单能交付我们云平台的产品了，同样我们还能以超融合交付我们的对象存储产品，未来我们还可以交付更多的以软件为主的产品，像是分布式数据库，分布式存储，还有我们的软件中心这种平台，都是可以以超融合形式加上青云软件来去做统一交付的。

青云的青立方超融合有哪些特点呢，首先可靠，我们经历了大概五年多公有云的运营经验和使用经验，我们结合了现在所有经验和总结的一些问题，迭代了这些产品，交付成我们现在这套青云的超融合模块，它是非常稳定可靠的。简便，就是我们的青云超融合设备可以开箱即用，直接拉到客户的数据中心里面插上电，装上我们简单的做配置之后，就可以把我们整个云平台上线了。完整，青云云平台超融合不单单是虚拟化的提供，也不单单是IaaS平台提供，我们整个是一个IaaS平台加一个PaaS平台，再加我们的应用中心这种全模云的架构去提供的超融合平台。开放，我们青云整个云平台，超融合产品，还有软件产品，我们都是开放我们的API，不管是IaaS还是PaaS，都能方便用户调用我的API。创新，我们还可以不断去在追求除了云计算方面，还有软件，网络，软件定义存储这些方面的产品，我们发布了像分布式数据库，骨干网络，分布式存储系等，都是一个非常先进的软件平台。

英特尔至强系列CPU是在公有云和大量私有云里面主要采用的主流CPU平台，英特尔最近也发布了新一代系列产品，不管是从算力，虚拟化支撑，还有云安全的保障角度来讲，都提高了很多倍，这也是被业内所认可，公认比较强的一代CPU。

全模云的实践。全模云是青云提供的一个概念，什么是全模云呢？除了虚拟化，容器，再到物理机这层面上，我们整个从软件到硬件虚拟化，整个全部在一起的统一管理，统一资源调度分配的这么一个平台，就是全模云的平台，我们可以一套架构交付，不管是公私，混托这种场景下都可以很快速帮助客户交付云平台的落地。

统一的交付从IaaS平台再到上层的PaaS平台，不单单只给客户创建虚拟机，硬盘，连接网络这种简单的功能，而且我可以给客户交付一个MySQL集群，还有大数据Hadoop集群，还有中间件集群，都可以一键去简单帮助客户创建一个复杂的集群，全模覆盖，我们从虚拟化再到容器，再到物理资源池这样的解决方案，全纳入到了青云的云管平台的资源池里面。

全域互联，青云在主要的骨干网络落载点，北上广深都有自己的骨干网络接入点，可以帮助客户在不同大区之间进行高速的网络互联。青云在最新2017年Q4 IDC发布的市场报告中，青云在超融合的份额里面已经跃居到了业内第4位，这是非常喜人的一个成果，青云已经成为了超融合市场一个引领者，而且我们还会不断努力为客户服务。

方案与实践。这里面我会着重介绍几个青云在超融合青立方解决方案，还有一些客户案例，包括企业级云平台，桌面云服务，灾备云服务，开发测试云，还有行业集团云。基于青立方超融合，我们可以搭建一个企业云平台，企业云平台是可以分很多版本的，就像是有些客户它的环境比较小，尤其它初始有一些预算受限于现在计算节点的数量，比较小的环境他说我只有两台设备或者四台设备怎么办，我还能搭建这个云平台吗？我们回答是肯定的，可以的，我们有易捷版产品，可以针对环境比较小客户去部署我们青云的这套云平台，虽然功能它没有像PaaS上面的功能，但是它会有标准这些虚拟化的产品，分布式存储产品，多租户的整个云管理平台的界面产品，很好方便客户快速去部署一套云平台的落地。

针对于比较大体量的客户，他说我们要上500台云平台，100台云平台，这个怎么办，我们有企业版去支撑这种大体量云平台的客户，这个企业版就是一个全功能的落地，支持海量的部署，海量的扩展，说未来我这个平台要扩展到1000个节点，5000个节点，我们企业版也是没有任何问题的。

西藏宏绩集团这个客户是在拉萨，它们公司打造了一个藏游坛城的计划，在拉萨里面会有一个坛城，这个坛城是覆盖西藏的历史、人文、特色旅游的景点，里面会有自己的超市，旅店，还有自己的商场，这些在坛城里面的电子化设备都是落户在青云的私有云平台之上的，整个的藏游坛城信息化是由青云超融合青立方我们作为承载的，上面跑着他们的ERP，OA，结算系统，都是在青云这个平台上，很好帮助客户去打造了这个藏游坛城市的信息化平台，也快速稳定解决了客户整个平台上线的这些问题，多维的安全保障，保证了他们不同部门，不同业务之间对资源的需求和快速资源申请的需求。

青立方我们还提供桌面云服务，青云桌面云和其他桌面云有一点不同，是比较有体色的地方，我这里说一下，我们的桌面云服务和我们普通的虚拟桌面有一个很大的差别，就是我们的桌面云服务用的这些虚拟的存储资源，可以都从青云的云服务资源池里面去承载，我不需要去单独为桌面云再申请搭建一套桌面云的资源池，我们只需要一个资源池就好了，就是青云资源池你既可以创建桌面云又可以创建你计算的虚拟化的虚拟机，来去创建你数据库的虚拟机，它们是统一的桌面云，统一的池子，因为云计算就是要做一个大池子，而不要把不同的业务，不同的种类，不同承载的场景去分不同的资源池，这对于资源利用率还有管理运维增加了很多难度。青云的桌面云服务我们有自己的桌面云协议，基于KVM，还有跟思杰我们强强联合的桌面云解决方案，就是思杰提供桌面协议，青云提供底层技术去承载在桌面的落地。

某股份制商业银行的桌面云构造我们和思杰合作落地的这么一个桌面云的服务，底下的桌面云资源的承载就是青云，客户这边有两个机房，两个机房之间有光纤连接，他们要利旧NAS存储，我们就基于这个NAS存储做了一个基于集中存储的桌面云解决方案，用NAS存储来保证它们的两个AB机房之间可以进行灾备，还可以进行虚拟机跨机房的迁移，而且保证了整个云平台两个机房之间的高可用，而且还利旧了它的NAS存储，上面承载了它桌面的这些客服中心和培训教室，这些服务非常好地满足了客户在桌面云的想法和需求，而且给它节省了不少成本，可以提升运维效率。

云端的灾备环境，云端的灾备环境需要满足一些特点。首先弹性部署，能快速切换，资源一是能共享，二是能快速建立起来，能满足客户快速搭建云灾备的需求，因为很多客户在搭建灾备环境的时候它的时间又比较紧迫，对于资源的需求量又比较大，而且它可能是一个短时，是一个有潮汐特性的灾备需求，把这个灾备需求搭建在云平台之上是非常合理的，首先不管是搭建在公有云还是私有云上，用青立方来搭建在托管云上，都能很好满足客户以上的这几点需求，首先资源能弹性进行扩展，二是能进行快速部署，能保证客户在有限的空间和有限的时间基础上，能够很好去落地它的灾备云的需求，而且搭建在青云的环境里面我们会有专线接入能力，不管是骨干网的专线链路，还是运营商的专线链路，青云全能给客户解决一站式专线接入，提供一站式专线接入的解决方案。

阳光保险是一个比较知名的保险集团，它就是用了青云全线产品，承载信息一体化的云平台交付。因为受互联网保险的冲击，他们需要建立一个基于互联网架构的保险信息化数字平台，它要采用一个云平台作为它底层的基础架构承载，青云提供了基于超融合的解决方案，不但承载了超融合云平台，还承载了我们的对象存储产品，解决了以前依赖于商用Oracle数据库的问题。这个存储产品性能可以提升30%，释放它们的运维人员压力，提高运维人员效率，快速释放资源，实现多租户资源隔离。

川财证券用青立方搭建了它们的开发测试云平台，这是非常完善的开发测试云平台解决方案。首先，通过多租户还有帐号层级的关系，满足了它不同的开发测试团队对于开发测试云的需求，而且能通过软件定义网络还有存储方面的需求，来满足不同资源之间的隔离和连通性，而且能通过资源打包的方式，一键部署和交付不同的资源环境这种需求，而且我们虚拟的负载均衡器能够满足非常高量级的并发，能满足互联网级别这种流量的承载，能满足它业务的高压力。

本溪钢铁是我们在行业云上非常好的一个案例，它用了青云的青立方承载了它上面有像是OA，ERP，财务，法务系统等。它的Oracle集群数据库以前也是用高版本的NAS集中存储去承载的，跟青云接触之后青云给它推荐了软件定义存储产品，很好解决了性能问题，还有在数据库压力大扩展问题。QingStor是一个可以横向水平扩展的这种高性能的分布式存储产品。而且本钢有非常多的电子化数据，比如说每一块钢铁出厂的时候它都有一个PDF文件去记录钢铁的ID，去记录钢铁哪里生产的，哪个生产线生产的，这是什么型号的，这种PDF文件，每一块钢铁都会有，会有大量的非结构化数据需要进行存储，以前本钢就存到它的集中存储里，这种短期存其实没有问题的，但是未来它存得越来越多的时候，集中存储的瓶颈就会显现出来，这种海量的小文件对对集中存储的性能和扩展性都是一个非常大挑战，我们提供的象存储这种方案可以帮助本钢进行结构化数据和非结构化数据存储的分离，得到了本钢的认可。这样未来不管本钢存多少非结构化数据，比如钢铁ID文件或者是监控视频，还有它的高炉报经信息，还有监控信息存储在对象存储中来，未来跟大数据一起联合分析的时候，可以实现非常好地支撑。

证券的灾备云，某证券公司有两个云平台，北京是它的主中心和主云平台，在西安会有一个灾备云平台，这两个云平台之间，用它们专线之间做了打通，也都采用了青立方去作为云平台的落地。作为它的灾备云，因为主中心这边它很多的数据核心都跑在一些物理机上，但是西安的灾备数据中心它的机柜数量是有限的，它的电力也是有限的，部署整个生产的灾备压力和挑战还是比较大的。但是用青立方很好去承载了这个，因为青立方会有高密度的节点，比如2U2节点、2U4节点的设备，可以很好满足它对于高密度的需求，承载整个北京生产中心的灾备云平台的落地，很好地满足了客户灾备云的建立，而且客户在东莞那边还有一个针对大客户级的急速云平台，证券交易的急速云平台也是通过青云的青立方承载的。

最后我再总结一下我们青云青立方的几个优势。第一，首先搭建云平台非常快，最快最方便的一个方法，青立方开箱即用，插电做简单配置之后就可以把一个云平台快速进行落地。二是首先提供了动态资源调配，提升了系统的资源利用率，减少了空间的需求，高密度青立方配置对于空间和整个系统的资源利用率也有比较好的提升。三是一体化的服务便于管理维护，青立方承载的不单单是一个IaaS简单云平台，我们承载了IaaS，PaaS，加上整个应用中间件交付能力，青立方是软硬一体交付，出现任何问题都可以找青云去做后期的售后维护。四是青云提供不只是一个虚拟化，我们还提供像大数据，数据库，中间件，未来我们对区块链、AI的支持上也会紧跟潮流，不断去完善我们自己的产品。

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