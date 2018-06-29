青云QingCloud傅帅：借助全栈云计算实现业务转型的案例分享

青云QingCloud资深解决方案架构师傅帅进行了主题为《案例分享：借助全栈云计算实现业务转型》的分享，介绍了如何在IaaS之上，综合运用PaaS 和 AppCenter能力，快速交付应用实现业务转型。

当前，各行各业都在进行数字化转型，而数字化转型离不开IT基础设施的支撑。在企业上云过程中，如何支撑业务和应用的云化成为关键，而超融合架构通过软件定义技术，可以为企业实现可扩展的IT基础架构，支撑企业的上云进程。

近日，青云QingCloud举行了一场主题为《基于超融合的全栈云计算演进之路》的线上研讨会。此次线上研讨会深入探讨了如何利用超融合架构实现企业级全栈云计算，分享行业用户的最佳实践，并现场提供企业级云计算平台的操作演示环境，帮助企业轻松构建云时代的IT基础架构。

青云QingCloud资深解决方案架构师傅帅进行了主题为《案例分享：借助全栈云计算实现业务转型》的分享，介绍了如何在IaaS之上，综合运用PaaS 和 AppCenter能力，快速交付应用实现业务转型。演讲实录如下：

开始我们的主题，首先跟各位分享一下数字化转型的趋势和挑战，数字化转型比较流行，比如数据挖掘分析服务，这个从具体业务上来说就类似于我们现在电商很常见的精准营销和大数据分析，基于海量的数据对业务提供支撑。

其次，智能装备，智能产品以及智能服务，这个可能各位接触得更多，类似于我们的智能手环，智能手表，像我们一些客户也会提供一些智能硬件设备，这些更多是面向B2C的客户，或者我们的终端用户。这些服务其实更多是对我们个人的行为做一个分析，描述，做一个画像，跟我们日常生活和我们周边所接触环境也是很多的场景。

再向上是三个方面，一个是智能产线，智能研发，以及智能角色，这跟我们国家中国制造2025息息相关的，这些是数字化转型企业所面临的业务场景。

前面我提到了数字化转型是一个很大的趋势，针对这种趋势会产生哪些变化呢？其实IDC分析机构有一组数字，从2015年-2021年的数据分析，涉及IT基础设施从传统IT架构到云架构，云架构分成私有云和公有云。其实可以看到是一个此消彼涨的模式，也就是说传统IT所占的份额比重越来越低，云或者说公有云和私有云的份额其实是逐步在增长的。

在国内尤其是中国公有云和私有云它的比例来说，有一大部分行业云可能也是归属在公有云的唯独里面，随着基础架构变更，我们对上层业务的支撑能力会逐步提升，具体基于云或者我们基于超融合架构，我们可以为业务提供哪些业务支撑能力呢？这里面展示了一些业务场景，与我们目前能够了解到的或者说是这种趋势来说，像区块链或者是人脸识别，像是人工智能以及机器人语言，这几种业务其实是目前来说在我们已有客户里面数字化转型，以及它的核心业务系统，以及周边的业务支撑能力上，这些技术已经是有很广泛的使用和部署了。

未来我们客户在数字化转型过程当中需要用到的基础服务，以及云平台和超融合硬件设备能够很好做整合，技术架构对上层业务以及数字化转型所需要的关键技术的很好支撑。

数字化转型其实对IT基础设施是有很高要求的，这个要求体现在下面五个方面，第一个方面是扩展性，扩展性谈到了我们现有的业务无论是传统的IT架构还是面向云的架构，它的规模一定是在逐步增大的，你的业务上限，你的业务规模不应该由IT基础设施它的技术来限制，而是由业务来决定，所以它必须具备足够的扩展能力。

第二点是高效率，高效率和现在的业务息息相关，目前客户的需求变化速度很快，需求产生很快，势必要求业务能够快速响应，业务能够快速响应势必要求IT基础设施能够快速提供这些支撑业务的IT资源，对IT基础架构的反应时间，反应效率也是有更大的提升。由于高效率我们必须能够快速部署，就是第三个方面，对目前IT基础设施它在能够支撑数字化转型的时候，必须要能够提供快速的部署能力，这里面提到的快速部署能力跟我们传统的IT资源，这种业务部署其实是有一个对比的，可能我们一年前，两年前，我们一个业务系统上线可能是一周两周的时间去做这种迭代。现在目前我们的业务系统可能是T＋0或者是T＋1的，这个时间要以天去计算，所以我的系统必须能够支撑我快速部署的要求。如果说能够提供快速部署，还有一个情况我的业务系统随着我部署的时间，部署速度，以及提升的效率，我的规模可能对IT的运维提出更高要求了，有更高的要求我势必要求能够更简单更快速，其实易用性是第四个我们数字化转型所需要用到的，这里面的易用性既有基础设施，就是我的服务器，我的网络设备，我的存储设备，也有上面的软件系统，软件平台，必须要能够满足我对易用性的要求，我才能够满足快速，能够满足高效，能够满足足够的扩展能力。

其实还有一个核心问题，我的规模足够大了，我的响应速度足够快了，我也足够简单了，我是否能够减轻这些资源对人的依赖关系，涉及到自动化，代码与人的可靠性来说，代码它只是1和0，你让它执行什么一般不会出任何错误的，所以说自动化是对目前数字化转型IT基础设施里面最核心的一个要素，你是否能够通过软化和硬件的配合，能够带来足够的自动化程度，避免人的干预，能够将整个系统通过代码去智能化运行，这五点，扩展性、高效率、快速部署、易用性，以及自动化，是对数字化转型，对IT基础设施五点很重要的问题。

我们之所以说面临这五种问题，我们如何来去解决，我们以一个传统的金融企业它在进行数字化转型过程当中遇到的一些问题，我们就这个案例去给各位剖析一下。从传统金融客户它的业务系统在进行数字化转型的时候，其实是面临三个典型的问题，第一个问题我们前面谈到了，快速响应，这种快速响应是传统到现在，就是传统业务向互联网业务的迭代变更，只要是有这种变更所有用户都会面临这样一个问题，也就是说你的业务系统需要跟市场能够有很好的匹配关系，市场的变化是非常之快的，我市场的变化势必要求业务的变化能够与之匹配，对应来说我们的IT基础设施必须能够满足我们业务部门快速的增长能力，这其实是从传统架构向互联网架构，或者说向互联网业务系统在迭代的时候，这是面临的第一个问题，传统的这种IT响应可能我的采购要一个月，我的上线部署要一个月，等到业务上线又一个月，三个月过去了，其实你上线这套业务对目前的互联网应用或者场景来说一点意义没有，所以必须要能够解决快速响应的问题，这是第一个。

第二个是规模效应，我们所有做传统IT的规划，这种预期，其实都是以现有业务规模它的增长是可预测的，或者是可以计算的，我们有一个增长模型去设定每一年或者每一季度它的增量是多少，到目前我们面向互联网去提供应用的时候，你没有办法预测我的业务到底有多少用户去用，你也没有办法预测我未来这个业务是能够持续增长，还是它的生命周期很短，这两个都会导致我的规模不确定性，如果说我的业务好它可能是急速增长，如果说我的业务不好可能是快速回收，这势必要求我整个基础设施它在规模的弹性能力上需要具备足够的弹性能力第二点。

第三点，面向我们传统的IT运维，IT基础设施它不再关注于底层的技术架构了，为什么这么说呢？其实是跟前两点有关系的，第一方面我需要IT提供足够快的支撑能力，二是我的规模足够大，或者说我不可预测的广度很深，其实我的人精力是有限的，你关注了快速可能对这个规模就没有办法很强的关注，你关注了规模可能你对业务就不太熟悉了，所以这两个方面就势必要求我们的运维人员在面临新的业务从传统向互联网在做数字化转型的时候，必须要更关注业务，因为你更关注业务了，你才能更了解，才能更关注它的业务迭代路线是什么样，你才能更好配合它。

下面我们IT基础设施我们的这些资源整合，我们对快速响应和规模响应如何去解决，就是通过青云超融合架构帮助用户的IT它的重心，它关注的重点从基础设施上移到业务系统，上面它可以关注业务的数据，下面它能够了解基础架构的构成，这三点其实是我们传统的金融客户它在进行数字化转型的时候面临的三个问题，传统的金融客户在做数字化转型的时候，基于青云超融合硬件可以为它提供什么样的数字化转型路线，或者说它迭代的路线或者是趋势是什么样，我们从三个方面对客户提供支撑。

第一个是以我们青云超融合硬件作为体系提供它从基础的IaaS层到PaaS层的建设，或者说是资源使用的方式，简单来说就是使用青云的超融合硬件去来提供我们青云的云计算平台的时候，可能从最早它只是使用虚拟机，容器主机，我们的块存储，我们的SDN网络，到逐步过渡到它使用青云我们PaaS平台封装的类似于关系型数据库服务，分布式数据库，以及我们大数据平台，这些是从基础向上层的演进过程。

第二点是从客户做数字化转型的时候，可能它最初始的预期是仅仅我是需要有一个云计算平台能够支撑我的业务系统初步简单使用就好了，随着它业务系统与云平台整合的能力，或者说这种耦合的关系越来越紧密，其实它不仅仅是需要云计算平台去支撑它的数字化转型的路程，这种路线，更多是基于青云提供的分布式资源服务，包括我们的分布式数据库，我们的容器平台，我们的分布式存储，其实都是可以提供超融合方式去交付给我们用户，提供它业务系统的部署和运行的。

第三点我们是从基础业务向应用去做过渡，其实相当来说也是与用户的业务发展有息息的关系，最早可能它的业务系统规模不大，只是简单虚拟机存储就足够了，其实随着它的业务规模逐步增大，我的数据我的资源容量，我的业务相互关联关系越来越紧密时候，我们不能够再仅仅关注于基础资源了，而更多要关注在业务层面，我的应用编排，我的服务编排，我的资源编排，所以这也是说第三个趋势，从最基础的资源层面向业务层面去做转型和过渡。

从超融合为用户所提供的资源服务角度来说，这是客户的一个简单业务系统，这是它其中一部分，首先从它的基础资源来说一定会用到了虚拟机，会用到了块存储，会用到SDN网络，这些资源的交付其实不能够满足客户超大规模业务系统部署要求，所以势必要求它能够更快速交付这些资源。从基础设施向上去来做迭代的时候，势必要求我能够为用户提供这种组件化的服务，类似于我可以给你提供一个关系型数据库组件，提供缓存的组件，提供MySQL数据库服务，以及我们中间件的服务，我们所交付的既包括我们的基础资源，也包括上层应用软件，这些其实是可以帮助我们IT提升IT资源的交付速度，响应速度，是有极大帮助的。

所有客户它的业务系统都是不一样的，青云在PaaS组件里面提供都是标准服务，我们是否能够针对用户个性化的需求来提供不一样的或者说是有个性化的这种应用交付呢，其实我们是可以通过青运应用中心，我们去来封装符合客户自己业务系统要求的软件组件，也类似于我们有的客户它可能需要使用到这种应用中间件，它可能需要用到这种应用中间件，但是我们在标准的PaaS组件里面并没有提供，我们的用户可以基于青云的App Center。按照它的业务标准，它的标准化要求，将这个应用封装成为一个应用，它后面再有业务系统需要的时候，它可以直接通过App Center里面的应用去交付给它的业务系统，这可以极大提升IT系统，IT运维人员的响应速度，也便于客户对这个应用的版本，我们的运维维护能够提升很大的效率。

三是很重要一点，我们传统的IT可能只是一个IT支撑，我们IT服务，这些服务或者我们支撑的完全是不可量化的，我交付了一个业务系统或者我交付了一些资源，这些资源如何能够量化，对我们IT部门是否能够有一个可度量的服务呢，那其实我们基于青云底层超融合架构，我们可以提供全维度计量计费，我既可以对基础资源我的CPU，我的内存，我的磁盘进行相应的计量计费，我也可以对上层的应用，类似于你封装这个应用服务，我也可以对这个应用服务去额外计量计费，所以说我们可以通过青云超融合这一整套的方案，既可以提供标准的组件也可以提供个性化的组件，同时我对所有这些组件这些资源能够做一个很全面的这种量化，能够将IT它所交付的服务以具体的数字去衡量出来，这是我们青云在超融合硬件里面所能提供的服务。

还有一种服务是对用户的业务系统有一个很强力的支撑能力，这其实是在目前大多数我们传统金融客户向数字化转型过程中，一定会用到的一个业务场景，那就是我们大数据应用场景。目前大数据在传统金融里面一般是做数据分析，可能这是传统的类似于它有Oracle数据库，它有DB2数据库，它可能对这些数据库里面已有数据做年报，或者做月报，做离线的数据分析。

像现在要做数字化转型可能要面向互联网去提供面向互联网的金融服务，互联网一定是要求你时效性，必须要实时，二是必须要有足够广泛的数据来源，其实青云我们基于超融合提供的大数据平台，既可以提供广泛的数据来源，就是我既可以通过数据库将这个数据拿出来，我也可以通过广泛的对象存储里边的数据把它整合出来，同时我也可以通过传统你的数据库的接口将你的数据调取出来，通过我们大数据核心处理引擎，如果说你需要实时快速，你可以去做实时的计算能力，它可以快速反馈出你的计算结果，类似于我们有一些互联网保险客户它需要用到大数据去做类似于像互联网征信，征信势必要求风险可控，我必须要能够有广泛的数据快速对这个用户它的信用等级，它所能够承担的数字是多少，这是要有一个匹配关系的，我们通过基于超融合架构提供的大数据平台，是可以很好地满足我们互联网金融客户，它在做类似于这种业务的时候，能够实现快速，能够实现有效，能够实现完整的支撑能力，这是我们一个传统金融客户向数字化转型当中所面临的几个问题，以及我们对这些问题如何来做解决的。

最后总结一下，我们青云超融合对客户私有云建设的时候能够提供哪些帮助，这个帮助是从四个方面，第一个方面就是开箱即用，一键上云，这个是说我们基于超融合的私有云能力，其实对用户来说不需要你有太多太高的IT水平，或者说我的IT能力，青云超融合将硬件和软件做了一个很好的整合，帮助客户去来简单建立这个私有云平台。

第二，通过青云超融合可以缩短周期，提升效率，部署和使用简单，提升IT整体运维能力或者运维效率，对人员的要求或者说是人员的黏性没有那么高。

第三个就是青云超融合平台不仅仅可以提供基础的云平台，以及上层的PaaS平台，还可以提供面向互联网业务场景类似容器平台、分布式存储平台、分布式数据库平台，所有青云服务都可以以超融合，软硬件一体的方式交付给我们的用户，同时具备开箱即用，快速的部署能力。

最后一点是青云所有的产品，具备足够的扩展能力，在扩展同时可以对上层业务完全没有任何影响，这是我在保证简单，效率高，产品线可以完整覆盖的同时，具备足够的扩展能力，企业可以从很小的规模，类似于我初步三个节点，我可以从三个节点涨到六个节点，涨到九个节点，甚至更高，同时在扩容的时候和运维过程当中所产生的一些问题都是可以通过超融合硬件和软件的配合方式进行完全规避掉，其实对用户的业务系统来说就是一个无限的支持能力，平滑的扩容能力，以及对整个系统很快速很友好的扩展能力，这是超融合对用户建立私有云平台，或者说我们建立这个基于X86架构的分布式系统所能够提供的推动力。这是目前青云在帮助传统金融行业客户进行数字化转型，面向互联网提供服务的时候，很重要的一点，可以帮助客户建设自有的数字化的云数据中心。

更多此次线上研讨会的内容以及视频回放，请访问http://www.zhiding.cn/special/qcloud_zc