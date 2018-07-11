一台价值1800万美元的超级计算机，仅可用于模拟小小老鼠的大脑

HPE公司已经向瑞士研究机构出售一台SGI 8600超级计算机系统，用于支持Blue Brain项目对小鼠丘脑及新皮质的模拟。

HPE公司已经向瑞士研究机构出售一台SGI 8600超级计算机系统，用于支持Blue Brain项目对小鼠丘脑及新皮质的模拟。

Blue Brain项目是瑞士洛桑联邦理工学院（简称EPFL）发起的一项大脑研究计划，旨在模拟哺乳动物的大脑。其中涉及约百名参与者，包括神经科学家、计算机工程师、物理学家、数学家以及化学家。其主要目标在于了解大脑的工作原理，从而协助脑部疾病的诊断与治疗。

该项目还希望为神经机器人以及神经形态计算的发展做出贡献。

超级计算机将专注于模拟小鼠的丘脑：这种生物团状结构位于脑干上方，中脑与大皮层之间。其作用在于将运动与感觉信号传递至大脑皮层。大脑皮层中的主要组成部分为新皮质，其与感受知觉有关，主要负责实现运动命令与空间认知。

这套Blue Brain 5系统将被安装在位于卢加诺的瑞士国家超级计算中心（简称CSCS），用于满足神经科学领域内的各类模拟需求。

HPE公司于2017年年底获得了第一份合同，连同后续阶段，其总价值可能高达1800万瑞士法郎——折合1800万美元以上。

SGI 8600

这套水冷式SGI 8600 Blue Brain 5系统集成有四种不同配置，其各自针对不同的工作负载需求进行了优化——分别拥有不同的内存带宽、网络带宽、处理能力、图形处理以及输入/输出带宽。

其可作为单一系统运行，同时托管专用于可视化或深度学习等不同任务的子系统。

其中包含327个节点，采用Skylake Gold 6140 CPU配合至强Phi 7230协处理器与英伟达Tesla V100 GPU。其采用单轨与双轨Mellanox InfiniBand互连机制，且拥有4 PB DDN Lustre存储方案——DDN每秒80 GB的IME突发缓冲器能够有效加速数据流。



EPFL方面公布的YouTube视频讨论了Blue Brain项目中涉及的IO问题：

其总带宽超过每秒50 GB，峰值性能则为1.06千万亿次——位列全球超算五百强中相对靠后的位置。

HPE公司表示，该系统可以扩展至数千个节点。EPFL目前无法准确预测其何时能够成功模块鼠类大脑，或者实现这项任务究竟需要多少个节点。