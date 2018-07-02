拥抱开源 英特尔打通硬件和软件赋能行业客户业务创新

借助在硬件和软件方面的不断投入，英特尔不断支持开源社区的发展，以完善先进的开源技术，为客户带来更多价值，促进行业发展。

至顶网服务器频道 07月02日 新闻消息（文/李祥敬）：近日，2018 OpenInfra Days China大会在北京国家会议中心举行，活动汇集六大基金会核心成员、广纳各行业开源云生态的创造者，共同探讨开源世界里的创新、融合与共赢。随着云计算的大规模落地，越来越多的企业选择开源技术来规划部署自己的云架构，特别是作为开源云操作系统的OpenStack，已然成为当下企业级用户落地私有云、混合云、托管云、行业云实施标准，更成为了开放基础设施中的重要组成部分。

英特尔公司副总裁、英特尔开源技术中心总经理苏义德Imad Sousou

在数据时代，开源技术在企业的IT建设中变得越来越重要。英特尔一直支持着开源社区的发展，同时重视开源技术的开发和应用。在此次开源盛会之中，英特尔公司副总裁、英特尔开源技术中心总经理苏义德Imad Sousou分享了如何打造开源社区促进企业数字化转型，并介绍如何利用OpenStack、Kubernetes等技术激发全产业创新活力，以及如何结合未来趋势，推进Kata Containers、Akraino、ACRN等项目。

Imad表示，开源已经成为当今IT世界的大势所趋。不管是云计算、网络还是连接设备以及物联网设备，整个行业将会越来越多地基于开源基础设施。“开源基础设施能够让所有的企业，所有的行业和业务充分发挥开源软件的功能，专注于其核心业务发展。开源基础设施优势就是它的开放性，开放性并不仅仅有关开源本身，开源只是其中的一个组成部分。除此之外，开放的设计，开放的开发，以及开放的社区也是其中必要的环节，它也能够让开放性变得更加完整，也能够让基础设施真正发挥效用。”如今，OpenStack基金会将OpenStack扩大为开放基础设施，从而推动整个开源基础设施的发展。

在Imad看来，开源技术发展非常迅猛，比如说云计算、边缘计算、物联网等领域。OpenStack基金会旗下现在托管越来越多的开源软件项目，因为这个平台非常中立，获得了整个社区的认可，让所有参与方能从中受益。英特尔会继续支持OpenStack基金会和相关项目的发展，同时英特尔工程师继续向上游社会贡献代码。 “为了更好地支持客户，英特尔也有必要继续在这方面进行深度的投入。”

开源的授权是很重要的。但更重要的是，把所有开放元素整合和集成在一起。OpenStack基金会通过合作才能够达成最佳的实践，获得所有人的支持和关注。“我们非常荣幸可以支持OpenStack基金会的发展，推动开源社区的成长，我们鼓励在座的所有各位加入到开源社区当中，共同推动开源项目的发展，实现更加完整的开放性。”Imad说。

捕捉新技术 英特尔贡献创新开源项目

为了支持OpenStack社区的发展，英特尔开展了OpenStack Bug Smash活动，工程师们在过去三年推动了开源计算的发展，并取得了很大的成绩，解决了大量的安全漏洞，让用户更加安全地去使用他们自己的软件和硬件产品。Bug Smash的活动名称目前已经被改为OpenStack黑客松活动。

现在，英特尔继续与业界合作推出了Kata Containers、StarlingX等开源项目，探索新技术的融合。比如Kata Containers就是英特尔探索虚拟化技术与容器融合的典型代表，增强了容器技术的安全性与性能表现。Kata Containers项目的主要目标是将虚拟化的安全隔离优势和容器的快速启动特点结合起来。

当你使用Docker轻量级容器时，最大的问题就是会碰到安全性问题，因为容器共用同一个内核，如果内核被攻击，其他所有容器都会崩溃。从另外一个角度来说，如果使用KVM，使用虚拟化的技术会完美地解决安全性问题，但是带来的问题是对性能速度的影响。如何将效率与安全达到一个非常好的融合，在Kata Containers产生之前，通用的解决方案是在虚拟机里面运行容器，但是这种处理方式造成了容器运行的效率低下。

Imad表示，容器技术的特点是敏捷，而虚拟化技术的特点是稳定安全。“之前你需要在速度和安全之间做一个选择，在过去几年里，英特尔努力让容器有非常快的速度，也有非常好的安全性。Kata Containers项目也就应运而生了。”Kata Containers项目通过整合Intel Clear Containers和Hyper runV技术，能够支持不同平台的硬件，并且兼容Open Container Initiative（OCI）和Kubernetes Container Runtime Interface（CRI）接口规范。

“Kata Containers的特点可以概括为两点，一是在毫秒级或者更低的范围内能够启动，所以它速度非常快；二是符合CRI接口规范，这就涉及到基础架构标准化的问题。当我们谈到Docker、Kata的时候，上层管理的编排层使用的都是Kubernetes。”Imad说，“未来，Kata会被集成到Docker中，从而为容器技术带来更加符合企业级的安全特质。”

万物互联时代，数据呈爆发式增长，软件和APP正在改变世界，这些对传统基础架构提出了挑战。如何处理网络边缘侧的数据，实现低延时数据处理、高安全性传输，是未来基础架构需要解决的关键问题。边缘计算的出现无疑为这些问题提供了解答。英特尔联手合作伙伴推出了StarlingX边缘计算项目，为边缘，工业IoT和电信使用案例中最苛刻的应用提供云基础架构。StarlingX将自己的组件与OpenStack、Ceph和OVS等领先的开源项目结合在一起。据悉，除了标准的云功能之外，StarlingX项目组件还提供故障管理和服务管理。

除了积极为业界提供丰富的开源项目，Imad表示，英特尔还在软硬件方面进行积极探索。例如现在火热的深度学习和机器学习领域，一般会应用相应的开源框架，但是在使用框架的时候，应用性能会受到影响。英特尔通过硬件加速特性支持运算效率，例如在英特尔至强扩展处理器中搭载了AVX-512指令集，AVX-512是一组能够针对各种工作负载和用途（例如科学模拟、金融分析、人工智能/深度学习、3D 建模与分析、图像和音频/视频处理、加密及数据压缩）提高性能的新指令。

“英特尔的硬件开发有一个很好的线路图，用户可以更好地应用英特尔的硬件特性，让硬件特性能够为企业服务。英特尔在软件方面也进行了大量投入，现在你可以拿着英特尔的硬件，加上开源社区赋予你的软件，把硬件的特性发挥出来供软件调用，然后你的代码不用更改，就可以达到数以十倍的性能提升。”Imad说，“目前，英特尔也在主推英特尔傲腾数据中心级持久内存，相关的优化代码也会被开放，从而帮助企业在最新的应用场景使用傲腾，加速业务应用运行。”

综上所述，借助在硬件和软件方面的不断投入，英特尔不断支持开源社区的发展，以完善先进的开源技术，为客户带来更多价值，促进行业发展。