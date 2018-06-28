向智能迈进的数字化转型 如何挖掘数据新价值？

作为数字化浪潮中的践行者，华为聚焦ICT基础设施平台，不断使能数字化转型。为此，我们走进华为深圳坂田基地，对话华为IT智能计算产品线副总裁卢广，畅谈他眼中的智能IT。

数字化的未来靠什么？

在至顶网联合英特尔推出的《新至强，决胜数据未来》系列对话节目中，知名学者、商业思想家吴伯凡说，企业应该构筑起数据洪流之上的“都江堰”。怎么理解？李冰父子曾鬼斧神工在岷江江心筑起了一道都江堰，让原来的洪水猛兽转换成灌溉成都平原绵绵不断的水源。同此道理，面对数据量的爆发，企业也应该构筑自己的“都江堰“，变数据为可用的资源和能量。

不过，如何挖掘数据的价值，这条数字化转型之路充满了阻力与坎坷。企业首要解决的就是IT基础设施问题，一个开放、融合、智能的基础设施平台为企业构筑数据“都江堰“提供了必不可少的重要支撑。作为数字化浪潮中的践行者，华为聚焦ICT基础设施平台，不断使能数字化转型。为此，我们走进华为深圳坂田基地，对话华为IT智能计算产品线副总裁卢广，畅谈他眼中的智能IT。

从成本效用到价值创造

“IT基础设施的价值不仅仅是支撑业务的支柱，而应该成为业务价值创造的驱动力”，这是我们常常听到的一句话，但却不容易落地。不过，华为正在将这种转换变成现实，即从传统的资源有效利用到如今的支撑业务发展，从以前的成本效用到如今的价值创造。

卢广将这种变化的背后总结为ROADS，即实时（Real-time）、按需（On-demand）、全在线（All-online）、服务自助（DIY）和社交化（Social）。Real-Time即有足够的带宽，零等待；On-Demand让企业可以随心所欲地使用所需的各种业务；All-online即设备永远在线、业务永远在线；DIY让企业自己定义业务、定义应用、定义IT资源；Social，顾名思义即社交化。华为以ROADS为药方助力企业具备更加敏捷的运营能力，让企业IT系统从支撑系统走向生产系统。

具体体现在IT基础设施层面，在以云、大数据、人工智能为代表的一系列技术创新的新IT力量下，华为正在推进其不断适配客户的新需求，完成到价值创造的转变：

· 硬件资源池化：新介质SCM（Storage Class Memory）带来计算、存储的架构变化，智能硬件普及，实现极致的性能。

· 基础设施云化：以云的技术来改造企业现有IT，混合云解决方案连接客户现在和未来，资源实现自治、容错，数据中心实现智能化，包括智能化的运营和运维，并实现中心边缘的协同。

· 数据智能化：以分布式数据库、大数据、EI等手段，提供数据服务，实现数据变现。

· 应用微服务化：以容器、Serverless等方式来重构企业应用，实现应用交互智能化。

华为提出基于IT基础设施的“一云一湖一平台”架构，旨在帮助各行各业客户加速信息系统整合与共享。“一云”是通过融合云资源池，集约化建设，实现基础设施统一交付、统一管理、统一服务；“一湖”是指数据湖，通过汇聚各方数据，提供“采-存-算-管-用”全生命周期处理能力，帮助客户将数据资源转变为数据资产；“一平台”即构建应用使能平台，通过实现基础数据服务、通用中间件、行业中间件等的集成，让客户和行业ISV基于多类型中间件快速实现新业务创新。

企业数字化转型向智能迈进

“智能“如今是企业数字化转型的热门关键词，无论是实现计算资源的智能调度，还是大数据的智能分析，亦或IT平台的智能控制与运维，智能在数字化转型中大有用武之地。在华为看来其中表现出三个特征：第一，传统企业从通用服务器转向智能服务器；第二，数字化转型从封闭走向开放；第三，企业智能从单一走向异构再走向边缘。

最近，华为发布了“智能计算“理念及业务布局，从服务器智能走向数据中心智能，华为认为其中包含两层含义：

第一是异构计算资源的编排和调度，华为已经把这个能力构筑在华为公有云上，企业用户可以秒级获取异构计算资源。同时把华为公司自己多年积累的智能应用也放到公有云上，让智能无处不在，支持全场景的企业AI应用；

第二是华为提供端到端数据中心解决方案，智能服务器和数据中心联动可以让企业客户更便利的管理数据中心资源，降低25%的维护成本，节能5%，让数据中心管理更加智能。

智能计算是华为去年发布的“无边界计算“战略的扩展，无边界计算内涵包括：面向应用优化，让计算靠近数据，充分释放计算潜力；打破服务器边界，实现DC级别的资源池化和按需供给，提升DC整体计算效率；打破DC边界，使能智能接入，计算走进数据源，让数据在远端智能起来。

卢广指出，在华为针对计算平台不断的创新中，离不开英特尔的技术支持，“英特尔是我们多年的合作伙伴，长期以来我们一直跟随英特尔处理器的节奏，实现对每一代处理器相关整机及配套产品的研发。“

2016年，华为发布全球首款32路关键业务服务器KunLun，背后得益于英特尔产品技术的支撑；同年，华为还与英特尔展开全球性合作，旨在优化兼容OpenStack的华为FusionSphere云操作系统，充分利用英特尔架构，为基于FusionSphere的解决方案提供更高性能和安全能力。2017年，华为与英特尔携手发布OPA刀片解决方案，共同突破HPC性能屏障，并且签署了合作备忘录，加速高性能计算产业的创新。

如今，在华为云上，华为也第一时间采用了英特尔至强可扩展处理器，新至强提供了高达1.65倍的性能提升，每台服务器可运行的虚拟机增加4.28倍，从而帮助华为构建混合云环境的理想平台，进而提供企业智能服务。

混合IT成为企业IT新常态

随着数字化进程加速，云计算正在从Cloud1.0向Cloud2.0演进，在卢广看来，混合IT将成为企业IT的新常态。人工智能崛起，业务负载类型越来越多，变化越来越快，通用或单一架构的计算越来越无法满足企业未来发展的挑战。同时计算的新边界也在拓展，“计算将形成以’传统负载、云计算、边缘计算’为新的’三极’。“他说。

为此，华为面向企业不同阶段的业务形态提出了智能服务器（面向传统企业）、混合云（面向企业数字化转型）、异构计算和边缘计算（面向企业智能化转型）三大技术路线。

此外，在企业云化方面，为更好地执行混合云战略，实现云上云下的数据联动。华为混合云解决方案FusionBridge解决了企业业务跨云扩张部署难、周期长、运维复杂等问题。它支持同构/异构，可提供统一服务，统一API，跨云网络互通，屏蔽多云环境的差异，给用户一朵云的一致体验，让应用无需改造，快速运行在多云环境。

从封闭到开放 突破计算边界

数字化转型从封闭走向开放，是产业界不断融合发展的趋势，华为一直努力帮助用户的IT系统从通用走向智能，变复杂为精简，变单一为协同。此外，最重要的一点就是向开放系统的转变。

“在几年前，华为开发关键业务服务器的时候，当初有很多选择，最终我们还是选择英特尔x86开放生态。“卢广说，开放生态带给用户的价值明显，例如避免设备锁定、节省成本和最大化商业价值。华为一直坚持开放合作的理念，与英特尔等合作伙伴携手，提供覆盖全行业的IT解决方案。

华为与英特尔拥有长期良好的合作关系，为整个生态系统贡献自己的力量。“与其说英特尔是一家芯片公司，不如说英特尔是一家生态公司。“卢广说，多年以来，华为围绕英特尔x86架构打造计算平台产品，和英特尔一道推动开放生态的成熟发展。现在，英特尔新至强完全跟随开放生态，并提供了丰富的性能提升、可靠性提升、安全性提升等等。

如今，华为IT产品线提出“智IT，慧未来”的理念，以开放生态为基础，将云、人工智能、大数据等先进技术与IT基础设施进行有机结合，帮助客户提升效率、降低成本并改善用户体验，挖掘数据洪流新价值。