DDN接手英特尔Lustre文件系统业务

HPC存储提供商DDN收购了英特尔的Lustre文件系统业务，包括其开发团队和支持合同。

HPC存储提供商DDN收购了英特尔的Lustre文件系统业务，包括其开发团队和支持合同。

2012年，英特尔通过吞并Lustre开发集支持厂商Whamcloud进入了并行文件系统领域，这反映了英特尔希望迈进亿亿级超级计算领域并成为该领域一个更大的玩家。

然而这次收购对于英特尔来说并没有实现所有目标，英特尔在2017年4月停止提供自有品牌的Lustre产品，并称将为开源社区贡献所有Lustre增强功能。

社区参与者认为，英特尔太大而宽泛，不能让Lustre专注于所需的重点上。最近，IBM的Spectrum Scale在高性能计算和超级计算方面都取得了进展，例如新增了对NVMe闪存驱动器和NVMe-over-Fabrics的支持。

DDN多年来一直活跃于Lustre领域，推出了EXAScaler Lustre存储系统产品。DDN拥有强大的Lustre技术路线图，并将增加对NVMe驱动器的支持，并且已经在IME产品中支持NVMe有一年多时间，这一点是至关重要的。

DDN表示，将继续支持OpenSFS。

这个Lustre团队一直在不断扩张，并且将在2019年有大幅增加。DDN希望扩大Lustre在超级计算和高性能计算一直到中端和人工智能领域的吸引力，并且针对这些领域推出了更便宜、性能更好的Lustre系统。

DDN尤其将人工智能视为一个潜在的广阔市场，对大量数据进行经济高效的高速随机读取访问非常重要——这是Lustre一个很理想的重点。

DDN表示将人工智能用户视为数据科学家，并将提高Lustre署性、管理和监控的便利性，还将为Lustre开发混合云（本地和公有云）设施。

DDN接手了英特尔所有的Lustre支持合同，包括最终用户和渠道合作伙伴。

但是，由于Lustre上周被Linux内核拒掉了，所以DDN可能需要做一些工作来赢得Linux社区的青睐。

我们认为，英特尔将Lustre移交给能够更好地给予它所需的焦点，这是向前迈出的一大步。 DDN是一家私有的、盈利的公司，专注于在HPC存储系统，涉足学术和商业领域。

现在，DDN有能力让Lustre成为IBM Spectrum Spectrum更强大的竞争对手，增加其存储访问智能并使其更具人工智能功能。