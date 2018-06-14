英特尔证实：将在2020年发布独立GPU

英特尔证实了Shrout的说法，称“我们很高兴确认我们将于2020年推出第一款独立GPU。正如我们之前所说的，我们的目标是扩展在PC用集成显卡方面的领先地位，独立的高端图形解决方案面向广泛的计算领域。”

英特尔方面已经证实，将从2020年开始销售独立的GPU产品。

英特尔的这一计划是在分析师Ryan Shrout一篇文章中透露出来的，他说英特尔首席执行官Brian Krasnich上周在一个分析师活动中透露了这个计划。

英特尔证实了Shrout的说法，称“我们很高兴确认我们将于2020年推出第一款独立GPU。正如我们之前所说的，我们的目标是扩展在PC用集成显卡方面的领先地位，独立的高端图形解决方案面向广泛的计算领域。”

细节不够详细，但进入GPU市场是非常明智的举动，有几个原因。

首先，GPU炙手可热，市场需求很高，甚至供不应求。英特尔可不想看到自己无法为采购者提供除了AMD和Nvidia之外的另一个选择，尤其是考虑到AMD和Nvidia无法迅速从晶圆工厂出货其产品以满足需求。

其次，英特尔最近停止了Xeon Phi协同处理器产品线。GPU将成为Phi的一个更便捷的替代品。

第三，GPU是大势所趋，尤其是在人工智能、高性能计算和可视化等英特尔身处的市场领域。不做GPU就是傻瓜。

最后，英特尔需要新的收入来源。英特尔错过了移动热潮，在物联网领域的进展也不怎么顺利。而且没有任何迹象表明，英特尔打造联网汽车的努力能够很快变现，5G芯片组也是如此。

与此同时，个人电脑销量下滑，Optane尚未成为一个摇钱树，而AMD正在强化自己的数据中心业务。开发GPU将向投资者表明，英特尔正在瞄准未来计算发展的方向，并且知道如何在这个市场中开展业务。

英特尔也可能会做出相当粗糙的GPU。英特尔通常会更强调整合——想想把PC图形卡融入CPU，把WiFi融入Centrino——从而让技术易于使用。我们猜测，当英特尔GPU问世的时候，可能是分离的设备，试图在性能上与对手相匹敌，在封装上击败对手。