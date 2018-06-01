英特尔发布新型Optane DC永久内存 用于高级数据中心工作负载

英特尔表示，这款名为Intel Optane DC的永久内存旨在支持当今超大规模数据中心的海量存储需求。

英特尔本周三宣布推出一种新型内存和存储技术，专门用于数据中心运营商。

英特尔表示，这款名为Intel Optane DC的永久内存旨在支持当今超大规模数据中心的海量存储需求。

为了实现这一目标，英特尔这项新技术比传统动态随机访问内存提供了每个模块更高的存储容量。基于该技术的第一批产品有三个容量点：128GB、256GB和512GB，明显大于最新DRAM模块的容量。

英特尔还暗示，Optane DC永久内存成本更低，且提供了“高容量、可接受的价位和持久性”。

英特尔副总裁、至强产品与数据中心营销总经理Lisa Spelman表示：“数据中心内的高容量永久内存让应用可以在不会因通过PCIe总线到达存储而导致延迟的情况下运行。随着开发人员逐渐适应了软件，这种新型内存旨在实现经济高效的大容量内存数据库解决方案；提供更长的系统正常运行时间，以及更快的电源周期恢复；加速虚拟机存储；为多节点分布式云应用提供更高的性能；并为内置于硬件中的永久数据提供高级加密。”

这项技术已经存在有相当长的时间了。英特尔在2016年首次提到Optane双列直插式内存模块，但未能实现首次提出的时间表。后来据Tom’s Hardware透露，英特尔正在努力满足这项技术的功耗和散热要求，不过似乎英特尔已经克服了这些挑战。

英特尔表示，新款Optane DC永久内存将在今年晚些时候发布给“精选客户”，并将于2019年全面上市。不过，开发人员将能够提前预览到该技术。英特尔表示，计划通过Builders Construction Zone提供远程早期访问，这项技术主要针对那些愿意测试这项尖端技术的客户。

英特尔表示，希望开发人员能够快速拥抱这项新技术，同时也有市场观察者对此表示认同。

Moor Insights＆Strategy总裁兼首席分析师Patrick Moorhead表示：“这次公布意义重大，因为这极大地加速了数据中心的工作负载，对于分析和人工智能来说，也能更快速递得到答案。这还为庞大的数据集铺平了道路，其成本远低于真正的内存，这一点在大数据分析和人工智能中至关重要。”