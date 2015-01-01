当Apollo Lake遇到AliOS 英特尔与阿里巴巴掘金“乘客经济”

近日，在阿里云2018云栖大会·深圳峰会上，英特尔和阿里巴巴联合推出了基于英特尔架构和AliOS的下一代电子座舱解决方案，旨在为汽车厂商和一级供应商提供满足系统整合需求的软硬一体多样化选择。

至顶网服务器频道 04月02日 新闻消息（文/李祥敬）：近日，在阿里云2018云栖大会·深圳峰会上，英特尔和阿里巴巴联合推出了基于英特尔架构和AliOS的下一代电子座舱解决方案，旨在为汽车厂商和一级供应商提供满足系统整合需求的软硬一体多样化选择。

据悉，基于AliOS和英特尔全新一代车规级芯片家族Apollo Lake研发的下一代电子座舱，将更多数字化内容引入座舱内，利用Apollo Lake处理器强大的计算能力和AliOS丰富的生态使电子模块部分从分立走向整合，大大提升人机交互和多屏幕的数字仪表/车载信息娱乐体验。

目前，英特尔的架构已经可以支持市场上包括AliOS在内所有的车载信息娱乐操作系统。通过AliOS全面且丰富的本地生态系统，英特尔和阿里巴巴将为更多的汽车厂商提供卓越的车内创新应用体验。

英特尔Apollo Lake用计算力支撑下一代电子座舱需求

当前汽车行业处于变革期，无人驾驶、自动驾驶、车联网等技术层出不穷。同样，聚焦于车内创新体验，英特尔与阿里巴巴在电子座舱方面进行了积极合作。

英特尔无人驾驶事业部、汽车电子事业部中国区总监徐伟杰告诉记者，早在2016年10月，英特尔就推出了专门为车载体验所设计的强大处理器，英特尔凌动车载处理器Apollo Lake，以积极推动整个汽车产业的发展。“Apollo Lake是满足汽车行业整合需求的汽车平台，专注于智能驾驶舱。这次我们有幸和AliOS合作，基于AliOS的生态和英特尔的计算能力，可以更好地为汽车行业提供最佳的用户体验，满足下一代智能驾驶舱的需求。”

据介绍，英特尔全新一代车规级芯片家族Apollo Lake具有强大的计算力和负载整合功能，支持车载信息娱乐系统/车载驾驶舱体验、数字仪表、后座娱乐和先进驾驶辅助系统，并具有多个高清视频输出接口，充分满足下一代电子座舱需求。

车载娱乐系统/车载驾驶舱体验：支持下一代导航、收音机，多屏娱乐与后座娱乐系统以及连接移动设备，通过语音识别接听电话、听音乐和操作应用。此外，它可以支持外置摄像头系统，包括后置摄像头或用于环视泊车辅助的多个摄像头。利用集成的虚拟加速可以完美支持多操作系统在成本可控的状况下满足多工作量的整合。

数字仪表：方向盘后面的模拟仪表盘正在演变满足车内数字化体验的需求。英特尔凌动车载处理器器Apollo Lake使数字化仪表成为现实，为先进的现代化汽车提供所需的软件定义仪表盘，利用强大的图形图像处理性能满足3D和高清大屏化的发展趋势。

后座娱乐：英特尔凌动载处理器Apollo Lake支持安装在车顶或头枕上的车内多媒体播放器。显示器还可以与移动设备或前置车载信息娱乐系统互联互动，让乘客从后座可以看到导航画面或从后排座椅控制收音机。

先进驾驶辅助系统：为了加强现代化汽车的安全性，检测和应对道路危险需要传感器和成像设备之间的高度配合。高性能计算和快速响应使这种精确度和同步成为可能，而更强大的视频和图像处理满足了快速地确定安全行动的视觉数据的分析。通过连接汽车上的其它传感器和摄像头，用于车载信息娱乐或数字仪表的相同模块也可以用于先进驾驶辅助系统的功能。

徐伟杰表示，随着汽车行业的发展，仪表和娱乐系统的交互能力要求越来越高，这就需要很强的运算能力，Apollo Lake可以满足这样的需求。而且Apollo Lake支持负载整合，借助ACRN虚拟化技术可以同时实现多个操作系统的区隔运行，相当于用一套硬件系统代替两套系统，使得各系统具有的不同特性能够满足于不同子功能的应用需求，同时在安全性上得到了加强。

AliOS打造丰富生态让汽车更智能

AliOS是目前市场上唯一为汽车量身定制的汽车操作系统。阿里巴巴集团从2014年开始研发汽车操作系统，2016年在量产车中正式实现商用，并率先提出“去APP化”的全新生态模式。目前，AliOS已与上海汽车、神龙汽车、福特汽车实现战略合作。目前已有超过50万辆搭载AliOS的智联网汽车跑在路上。

AliOS可实现专属账号、云端一体化架构、智能语音交互、OTA空中升级、地图即桌面、智能硬件接入、亚米级高清定位、免下车支付、车辆组队、美食地图、充电地图、O2O服务预约、双盲导航、手机手表智能操控等，为用户提供面向智联网时代的全新车生活。

阿里巴巴集团AliOS核心系统事业部总经理谢炎表示，作为一个汽车车辆的信息化“底盘”，AliOS协助厂商分享新时代的商业红利。在汽车的新时代，AliOS能够提供数据和AI能力、安全。 AliOS在四个层面构建基于智能的核心能力，分别是：场景服务、任务互通、家车互联、城市交通。

全车智能是未来的重要趋势，车辆会越来越智能，车辆里面的硬件和软件都将得到大幅度的提升。“操作系统最重要的合作伙伴是芯片厂商，我们很荣幸获得了英特尔的支持，通过更深度的合作，把系统的底层硬件和软件结合得更好。比如在功能安全方面，AliOS与英特尔合作在软硬件两个层面确保了功能安全，Apollo Lake在底层芯片模块会支持硬件安全技术。”谢炎说，“未来，我们将携手共建全车智能，为中国本地汽车提供最好的解决方案并给到各个车厂和供应商。”

徐伟杰表示，通过双方的深度合作，车厂和供应商可以让未来车上的智能系统研发的门槛降得更低，研发周期缩短、风险降得更低，对产业链来说有非常大的促进作用。

谢炎表示，AliOS以驱动万物智能为目标，可应用于智联网汽车、智能家居、手机、Pad等智能终端，为行业提供一站式IoT解决方案，构建IoT云端一体化生态，使物联网终端更加智能。“从汽车开始，AliOS正在定义一个不同于PC和移动时代的物联网操作系统。未来，AliOS将持续深耕汽车操作系统领域，携手斑马网络和更多汽车全产业链的合作伙伴，共同推动汽车行业的智能化转型。”

持续投入，掘金“乘客经济”时代

相关调查显示，预计到2025年，全球无人驾驶汽车市场规模将达到420亿美元；2030年，将有1.2亿辆无人驾驶程度不同的汽车上路；2035年，无人驾驶汽车将占全球汽车销量的四分之一。无人驾驶的发展将催生全新“乘客经济”时代的到来。

英特尔认为，“乘客经济”不仅拥有巨大的经济潜力（英特尔预计到2050年无人驾驶将催生价值7万亿美元的“乘客经济”），产生全新的商业模式（出行即服务），同时也将产生巨大的社会效益（减少车祸、节约通勤时间和降低公共安全成本等方面）。

为了掘金“乘客经济”，英特尔加快布局。通过一系列收购和投资，英特尔以最快速度完成了无人驾驶的技术储备。在未来两年内，英特尔还将投入2.5亿美元进行自动驾驶技术的开发。同时，英特尔为无人驾驶协作提供广泛的资源：车内计算；强大的云和一套机器学习解决方案；高带宽、低延迟连接系统；强大的内存和FPGA技术；人机接口以及安全技术。

目前，英特尔正在不断投资于这些技术，并建立广泛的生态圈，吸引越来越多的合作伙伴加入。相信凭借英特尔的竞争力和阿里巴巴丰富的汽车生态系统和不断完善的驾驶体验服务，双方在服务汽车行业、加速行业变革的路上将越走越远。