转型进行中！英特尔Partner Connect 2018大会的10大要点

英特尔从以PC为中心向以数据为中心的转型正在顺利进行中，这一改革是彻底的，并且在这个过程中受益于渠道合作伙。这是近日英特尔在Intel Partner Connect 2018英特尔合作伙伴峰会（以前的英特尔解决方案峰会）上传递的信息。

英特尔的未来

英特尔从以PC为中心向以数据为中心的转型正在顺利进行中，这一改革是彻底的，并且在这个过程中受益于渠道合作伙。这是近日英特尔在Intel Partner Connect 2018英特尔合作伙伴峰会（以前的英特尔解决方案峰会）上传递的信息。

英特尔副总裁兼全球合作伙伴销售总经理Ricardo Moreno在大会期间接受采访时表示：“英特尔正在经历史上最大的转型。”英特尔利用这次大会传递了战略上各种变化的信息：转向专注于解决方案和更紧密连接的合作伙伴生态系统。同时，英特尔在这次大会上推出了数据中心、物联网和人工智能等领域的新举措。

下面就让我们来看看英特尔合作伙伴峰会上的十大要点。

重点转移到解决方案

英特尔正在继续大力推动变革，帮助合作伙伴和客户了解哪些硬件和软件最适合某些特定场景，包括数据中心配置。与IoT Market-Ready Solutions for Intel's Internet of Things业务一样，英特尔Select Solutions解决方案旨在帮助合作伙伴降低在销售数据中心产品和服务时的复杂性。“我们现在做的是以前我们曾说过的，‘我们推出了新的数据中心产品，但实际情况是人们集中购买软件、硬件甚至是服务。我们最好在客户实施之前尽可能地调整以满足他们的需求，’”英特尔副总裁、全球市场及合作伙伴总经理Shannon Poulin这样说道。简单来说，就是让一切都是“渠道就绪的”，他说。

扩充物联网市场就绪解决方案

过去一年中，英特尔一直为工业物联网提供“市场就绪的”解决方案，以便为合作伙伴提供更快、更简便的物联网部署。Moreno表示，该计划预计到2018年的部署规模将增长5倍。 “我认为这一规模将来自三个方面：通过现有合作伙伴销售更多现有解决方案、增加新合作伙伴、推出新解决方案。我们现在有61个这样的物联网市场就绪解决方案部署好了，并且已经在市场上销售，未来我们将推出更多产品。我没有确切的数字，但是我们一定会为合作伙伴提供更多选择，‘菜单’会越来越丰富的。”

数据中心业务正在加速

英特尔最新财报显示，英特尔在数据中心业务方面取得了巨大的成功。Poulin说：“目前英特尔的数据中心业务表现非常惊人。对于渠道合作伙伴来说，这意味着2018年的机会‘几乎是无限的’。”这主要归结于虚拟化，无论是存储、计算还是网络。“我们的合作伙伴正在研究这个问题，他们说‘好的，我怎么卖给那些公司，那些正在对计算机、网络和存储设备进行虚拟化的公司。’”Poulin说。同时，企业使用英特尔处理器用于人工智能计算，这也推动了英特尔的数据中心业务增长。“目前主要推断是基于至强的服务器，主要是来自于我们的渠道客户......以及面向越来越多大公司提供的OEM厂商，”Poulin说。

Optane是合作伙伴的一个巨大机会

英特尔在去年下半年推出了Optane NVMe固态盘，旨在缩小高性能DRAM与低成本NAND存储器之间的差距。Optane与广泛的渠道合作伙伴息息相关，最终有望“为英特尔机和我们的合作伙伴提供数十亿美元的机会，”Poulin这样说道。

D&H Distributing是一家位于哈里斯堡的公司，该公司联席总裁Michael Schwab对于Optane是渠道一个重要机会的说法表示认同。“参加完这个大会回去，我们就会加大对Optane的投入，因为我们将Optane视为让帮助客户打造更好的最终用户解决方案的催化剂技术之一。当你利用这些新技术作为催化剂，这些技术可以给你带来非易失性存储器的极高性能，这将带来巨大的影响。我们需要对此进行推广，目前这还是一个保存完好的秘密。我们将在我们的展区重点推广Optane。”

英特尔仍把PC视为一个增长领域

英特尔高管表示，即使PC业务的增长速度不如数据中心或物联网业务增长速度那么快，但PC业务对于英特尔来说仍然至关重要。“我们相信这个市场还有很多机会。”英特尔北美经销商渠道计划总监Todd Garrigues说。例如，Garrigues提到了Intel Unite——一款会议软件，旨在实现更好更安全的会议，运行在使用英特尔vPro处理器的迷你PC上。同时，游戏PC市场也是英特尔很关注的一个领域，Moreno表示：“PC市场仍然很坚挺。我们还将增长，并且这个市场是非常有利可图的。”

瞄准游戏PC市场

如前所述，英特尔在游戏PC市场做了很多承诺——特别是电子竞技的日益崛起。在这次峰会上，Moreno发布了英特尔最新的了该公司新推出的Enthusiast PC专有计划，该计划于本周发布，将专注于游戏、虚拟现实和内容创作。新计划将为合作伙伴提供特别促销活动，优惠软件（从2017年的游戏“星球大战：前线2”开始）、技术网络研讨会和本地电竞活动的免费通行证。Moreno说，目标是支持在发烧友PC个人电脑市场已经很强大的那些合作伙伴，同时也为其他人寻找新的销售机会。Moreno说：“另外还有相关的激励措施。我们希望市场知道，这个合作伙伴已经与英特尔合作，并表示他们在这方面表现非常出色。”

英特尔合作伙伴Maingear公司首席执行官Wallace Santos表示，这个新计划是对该公司发烧友PC业务的肯定，并对更大的市场做出了承诺。“这将打开更大的市场，人们对这个领域了解越多，就会有越多的需求，这有助于推动我们的业务，因为长久以来我们一直是这么做的，”他说。

投资人工智能领域

除了新的Enthusiast PC计划之外，英特尔还针对人工智能领域的合作伙伴推出了一项新的专有计划，该计划将于今年第三季度推出。虽然英特尔没有透露很多细节，但Moreno透露了合作伙伴可以期待看到什么：“我们的想法是与这个领域的专家、围绕人工智能有实践经验的合作伙伴、正在利用英特尔人工智能架构构建解决方案的合作伙伴合作。”

此前英特尔是通过数据中心业务（客户使用至强处理器执行推理任务）以及Movidius（生产专用于计算机视觉和深度学习芯片的部门）涉足人工智能领域。Poulin表示，英特尔希望在人工智能训练方面取得更多进展，目前主要是使用竞争对手的芯片完成的。他说：“我们正以很多不同的方式进入这个领域，无论是我们新推出的优化计算引擎，还是我们为训练领域打造的至强处理器。”

不错过下一次变革浪潮

英特尔技术提供商计划顾问委员会的两名合伙人认为，英特尔正在努力参与下一波技术浪潮——尽管存在很大的风险。“我个人对于这些变革感到非常兴奋，”位于美国佛罗里达州墨尔本的Contec Americas公司销售和营销执行副总裁Brad Jens说，“我感觉很长一段时间英特尔都很臃肿，没有前瞻性，现在他们真的带来了一些新鲜血液，并且真的在做出一些改变。”

KMC Controls公司首席执行官Richard Newberry说，英特尔“动力很足，因为他们显然错过了智能手机这一波发展浪潮，他们不想再错过什么了。这就是为什么英特尔深度参与到物联网和其他新技术领域。”例如，在无人机方面英特尔有一些应用“可以节省大量资金，检查建筑物、防御，有很多机会，只是要确保被人们知道，其技术才会被使用。”

合作伙伴将如何参与到其中一些新领域？

虽然英特尔去年以1553亿美元收购了初创公司Mobileye，这也是英特尔历史上最大的一笔收购，但目前我们仍然不清楚合作伙伴在连接汽车和自动驾驶汽车领域能够发挥怎样的作用。当被问及英特尔自动驾驶汽车和无人机业务给合作伙伴带来什么机会时，Moreno表示，他目前并不打算将合作伙伴“推动到规模级别”。“我认为[汽车]对我们来说是一个关键领域，但现在还主要是如何进入市场的阶段。”

Poulin呼应Moreno的观点称，刚开始在数据中心方面，时候联网汽车和自动驾驶汽车的渠道机会是有限的。“如果考虑规模经济，那你肯定认为能够在多种不同车辆中运行一种技术是很重要的。所以，当我们收购Mobileye，我们会思考在计算方面，怎样才能获得规模经济效益？”

英特尔合作伙伴面临着更多改变

既然英特尔在进行着如此重大的转型，那么还有更多挑战是合作伙伴要面对的。不过，根据D＆H Distributing的Schwab称，在这次峰会上有关英特尔转型的信息是非常积极的，且与下游的D＆H SMB经销商产生了共鸣。”

英特尔高管表示，这个转型还在持续进行。“我们告诉合作伙伴，未来还会有很多变化。英特尔在变，整个业界在变，合作伙伴也在变，这就是为什么我们要打造全新的战略。合作伙伴未来有更多的期待......同时，有些事情是不会变的，比如我们对合作伙伴的承诺，我们是一家以合作伙伴为导向的公司，我们与合作伙伴一起上市，我们依靠合作伙伴，这个原则依然非常稳固，”Moreno这样说道。