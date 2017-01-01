前英特尔总裁成立芯片初创公司Ampere参与竞争

Ampere公司计划在今年晚些时候开始批量生产加工产品。该芯片目前的迭代是基于16纳米工艺，而下一个版本将采用7纳米晶体管。James说，她的团队目前总共有三种不同的产品在开发中，未来路线图上还有四款产品。

由前英特尔总裁Renee James领导的半导体公司Ampere Computing Inc.今天早上走出隐身模式，以挑战英特尔这家芯片巨头长期以来在数据中心市场的霸主地位。

Ampere正在开发基于ARM Holdings PLC设计的处理器，后者的蓝图是成为当今绝大多数移动设备芯片的基础，部分原因在于它比Intel芯片的功效更高。对于那些希望降低数据中心运营成本的公司来说，这一点很有吸引力，这也是为什么高通技术公司押注（Qualcomm Technologies Inc.）ARM技术以进军服务器市场的原因。

类似的考量因素似乎也在推动着Ampere公司的战略。Ampere公司在新闻稿中称，公司正致力于解决现代数据中心的“内存性能、成本、空间和功耗限制”等问题。

Renee James表示，Ampere的芯片建立在64位版本的ARMv8-A体系结构上，拥有32个定制处理核心，主频最高可达到3.3千兆赫。这家初创公司还将8TB的内存和8个DDR（双倍数据速率）通道用于传输数据。这些组件共同为芯片提供了125瓦的功率包。

该处理器旨在处理各种数据中心工作负载，相比其他许多芯片创业公司，这可能会使Ampere与英特尔形成更直接的竞争关系，而这些新兴的芯片创业公司大都提供面向特定用例（如深度学习）的芯片。

与英特尔竞争不是一件简单的事情，但Ampere显然有一些资源可以应付这场战斗。私募股权巨头卡莱尔集团（Carlyle Group LP）提供的现金注入使Ampere雇用了约300名员工，并建立了多个芯片设计中心。James没有具体说明投资价值，但表示，光是ARM设计许可的成本这一项“就要比一轮融资从风投那里得到的资金还要高”。

Moor Insights＆Strategy总裁兼首席分析师Patrick Moorhead表示：“正如Calxeda、AppliedMicro、Marvell、三星和博通等公司发现的那样，在数据中心与英特尔竞争，是一件充满挑战和高成本的事情。市场确实希望有更多的公司提供具有竞争力的产品，如果Ampere有资金和时间，看起来公司也确实招募了一些扎实的人才，所以结果可能会有所不同。”

James在另一个采访中说，Ampere芯片目前正在由多个潜在买家测试，其中包括微软、甲骨文和联想集团。

Ampere公司计划在今年晚些时候开始批量生产加工产品。该芯片目前的迭代是基于16纳米工艺，而下一个版本将采用7纳米晶体管。James说，她的团队目前总共有三种不同的产品在开发中，未来路线图上还有四款产品。