英特尔Meltdown-Spectre余波中任命新的首席技术官

英特尔高层出现变动，包括新首席技术官（CTO）的任命，任命是在Spectre-Meltdown漏洞余波中宣布的。

英特尔高层出现变动，包括新首席技术官（CTO）的任命，任命是在Spectre-Meltdown漏洞余波中宣布的。

英特尔新任CTO Mike Mayberry

总部位于圣克拉拉的芯片巨头英特尔表示，Michael Mayberry被任命为高级副总裁兼首席技术官，即时生效。Mayberry自1984年以来一直在英特尔任职，他同时还担任英特尔研究部门英特尔实验室的常务主任。另外他还领导企业研究委员会。企业研究委员会负责分配和调度英特尔的大学研究资源。

领导层其他变动方面，英特尔表示，Leslie Culbertson被任命为产品保证和安全部执行副总裁兼总经理； Ann Kelleher被任命为技术和制造集团的高级副总裁；Matthew Smith被任命为高级副总裁兼首席人力资源官。

英特尔在处理Spectre和Meltdown安全缺陷余波里对管理层做出变动。英特尔上周发布了第四季度业绩报告，表现强劲，英特尔当时还表示计划将安全作为未来的重中之重。

英特尔首席执行官Brian Krzanich在收益报告中表示，他的关键信息是英特尔将“以客户至上紧迫性、透明性和及时沟通的方式恢复数据安全信心”。