再见了Netscaler、Xen: 欢迎Citrix SD-WAN、Citrix Desktop、Citrix ...的到来

思杰（Citrix）在尝试重塑自己的综合云产品，而且会抛弃一些长期以来已建立的品牌，不会再沿用Xen字号。Xen是思杰培育了多年的牌子。

独家消息：思杰（Citrix）在尝试重塑自己的综合云产品，而且会抛弃一些长期以来已建立的品牌，不会再沿用Xen字号。Xen是思杰培育了多年的牌子。

记者获得了一份内部员工备忘录，据了解该备忘录也分发给了一些行业分析师，条件是不得外泄。备忘录提到，思杰的开发者已开始“跨团队合作将所有产品统一到创新整体解决方案中”，并称将“超越老的、只考虑一些独立产品的方式”。

思杰公司的营销高管做出了决定，这些举动意味着“我们需要简化我们的产品组合命名，致力于便于理解、购买和使用。”因此，企业将“重新考量我们的营销方式和销售产品的方式，力求加大聚焦思杰品牌，推出简单易懂及易于理解的名字。“

这样的结果是一个“Citrix+功能”产品命名方案，该方案将取代诸如Netscaler和Xen等已建立的品牌，就此为Citrix SD-WAN和Citrix桌面等产品名字铺平道路。个别产品将归于Citrix Networking或Citrix Analytics等类别之下。

各产品名字将在今年2月份定下来，并于2018年5月正式推出。思杰将于2018年5月在加利福尼亚州洛杉矶举办Synergy用户大会。

科技巨头思杰同时也给自己定下了一些追求目标：要达到2100万新云订阅，活跃用户增加70％，客户保持率增加到90％以上，并且要出现在商业杂志的好雇主名单上。

分析：新任首席执行官Henshall终于行动了

前一任首席执行官Kirill Tatarinov只干了18个月，现任首席执行官David Henshall于2017年7月接手，他曾承诺会推出一个愿景以及“战略性的举措”， 以推进他手下组织的前程，鉴于此，思杰的产品调整及重发布的计划之举是个值得欢迎的消息。

Henshall在宣布思杰2017年第二季度财务业绩时曾许诺会在下一个季度摊牌。Henshall后来果然在第三季度放出一些上面介绍的产品资料，而且还透露了会在安全市场上更加进取一些的意图，但他并未就思杰如何实行两项策略发话。

而现在产品整合好像已经完成，只等在重新推出品牌时公开发布。这是个不太坏的想法，因为Xen项目在安全漏洞修复上摊足了自己那一份，而AWS也用上了自己的管理程序，坦率地说，Xen项目这个软件在2017年里背上了好一些尴尬的包袱。或许是时候让这个名字沉下去了。

而另一方面，其他如NetScaler 的Citrix品牌打响了自己的名号，大多数品牌也很干净。但正如思杰备忘录所言，像Citrix SD-WAN等通用品牌 “很难加强和扩大思杰作为整个技术领导者以及在我们所参与的各竞争类别领导者的认知。 ”

思杰将于2018年1月31日公布下一季度的业绩，届时Henshall还大有机会推出超越承诺的东西。也许到时候我们会知道得多一些。

我们见到的思杰备忘录结尾写着要感谢“所有思杰人Citrites”， 因为他们帮助重塑了公司，我们在想，这到底是在说什么呢。我们提到这一点，因为思杰如果想打入杂志的好雇主名单表，也许Henshall在暗示他的品牌团队为他的员工必须想一个更好的集体名词。我们也就是这么一说。